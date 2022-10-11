Что означают записи в военнике

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Не так давно многие раскопали в папке с документами свои запылившиеся военные билеты, в которых есть самые разные записи. Для некоторых нужна отдельная расшифровка.
Военный билет - документ, который выдаётся призывникам (возраст от 18 до 27 лет) в начале службы в армии, а также тем, кто не служил по законным причинам в случае зачисления в запас. Ещё его получают те, кто закончили военный вуз или же прошедшие военную кафедру. Если от призыва человек уклонялся, то ему, вместо военного билета, вручат справку.
Работодатель, по закону, должен сообщать в военкоматы о военнообязанных сотрудниках. Именно поэтому военник могут потребовать на работе. При отсутствии о воинском учёте могут возникнуть сложности при оформлении некоторых документов в госорганах.
Работодатель, по закону, должен сообщать в военкоматы о военнообязанных сотрудниках. Именно поэтому военник могут потребовать на работе. При отсутствии о воинском учёте могут возникнуть сложности при оформлении некоторых документов в госорганах.
Военные билеты бывают двух типов: обычный и офицер запаса вооружённых сил. Документы отличаются по оформлению.
Обычный, с красной обложкой, выдаётся всем гражданам России, состоящим на воинском учёте и имеет 28 страниц. В документе содержатся имя, фамилия, отчество, дата рождения, сведения о месте рождения, образовании, спортивном разряде и семейном положении. Также там указывается куда призван гражданин, когда встал на учёт и в какое время был уволен со службы.
В нем содержатся "Категории годности к военной службе":
1. "А" - годен к военной службе;
2. "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
3. "В" - ограниченно годен к военной службе;
4. "Г" - временно не годен к военной службе;
5. "Д" - не годен к военной службе.
Обычный, с красной обложкой, выдаётся всем гражданам России, состоящим на воинском учёте и имеет 28 страниц. В документе содержатся имя, фамилия, отчество, дата рождения, сведения о месте рождения, образовании, спортивном разряде и семейном положении. Также там указывается куда призван гражданин, когда встал на учёт и в какое время был уволен со службы.
В нем содержатся "Категории годности к военной службе":
1. "А" - годен к военной службе;
2. "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
3. "В" - ограниченно годен к военной службе;
4. "Г" - временно не годен к военной службе;
5. "Д" - не годен к военной службе.
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"А-1" выставляется самым здоровым мужчинам. Призывник с этой подкатегорией должен быть ростом от 170 до 185 см, без тяжёлых заболеваний в прошлом, слышать шёпот на расстоянии 6 метров, различать не просто цвета, но и близкие друг к другу оттенки.
С "А-2" люди могли перенести болезни или серьезные травмы в прошлом, что не является помехой для военной службы. Эта же подкатегория выставляется при доброкачественных новообразованиях, ожирении первой степени или кариесе. Призывников ростом до 182 сантиметров могут призвать на подлодки, более высоких - на надводный флот, в танковые экипажи, артиллерию, инженерные войска.
А вот люди с "А-3" имеют проблемы со зрением, которые не требуют коррекции, или другие несущественные заболевания. Могут служить в МВД, караульных и химических частях, на пусковых установках ракетных войск. Может стать водителем или членом экипажа БТР, БМП, зенитчиком.
Подкатегория годности "А-4" означает, что у военнообязанного есть проблемы с остротой зрения.
С "А-2" люди могли перенести болезни или серьезные травмы в прошлом, что не является помехой для военной службы. Эта же подкатегория выставляется при доброкачественных новообразованиях, ожирении первой степени или кариесе. Призывников ростом до 182 сантиметров могут призвать на подлодки, более высоких - на надводный флот, в танковые экипажи, артиллерию, инженерные войска.
А вот люди с "А-3" имеют проблемы со зрением, которые не требуют коррекции, или другие несущественные заболевания. Могут служить в МВД, караульных и химических частях, на пусковых установках ракетных войск. Может стать водителем или членом экипажа БТР, БМП, зенитчиком.
Подкатегория годности "А-4" означает, что у военнообязанного есть проблемы с остротой зрения.
"Б" - самая многочисленная категория. Диапазон применения людей с этой категорией годности — самый широкий. С "Б-1" можно попасть в ВДВ, морскую пехоту или погранвойска. При "Б-4", возможно, придется служить в инженерных, дорожных, железнодорожных войсках или в радиотехнических частях.
Категория "В" означает, что человек освобождён от призыва в армию по состоянию здоровья в мирное время, однако при мобилизации в военное время его могут призвать из запаса.
Но вот особенно всех интересует раздел V на 11-й странице – "Пребывание в запасе". В 23 пункте указывается категория запаса в которой состоит гражданин. Всего таких категории три.
К первой относят самых востребованных для армии и обороны государства. Их призывают в период мобилизации в первую очередь. В этой категории включены находящиеся в запасе рядовые и сержанты, а также мичманы и прапорщики в возрасте до 35 лет. Офицеров и высший руководящий состав до 45-60 лет, в зависимости от звания. К этой группе соотносят всех граждан, прошедших срочную службу, или имеющих опыт боевых действий.
К первой относят самых востребованных для армии и обороны государства. Их призывают в период мобилизации в первую очередь. В этой категории включены находящиеся в запасе рядовые и сержанты, а также мичманы и прапорщики в возрасте до 35 лет. Офицеров и высший руководящий состав до 45-60 лет, в зависимости от звания. К этой группе соотносят всех граждан, прошедших срочную службу, или имеющих опыт боевых действий.
Вторая категория.
Это возрастная группа военнослужащих - солдаты от 35 до 45 лет и руководящий состав от 45 до 60 лет. Они уступают по приоритету гражданам первой категории запаса и их призывают во вторую волну мобилизации. Ко второй группе относят и тех военнообязанных, которые по тем или иным причинам не прошли срочную службу.
Это возрастная группа военнослужащих - солдаты от 35 до 45 лет и руководящий состав от 45 до 60 лет. Они уступают по приоритету гражданам первой категории запаса и их призывают во вторую волну мобилизации. Ко второй группе относят и тех военнообязанных, которые по тем или иным причинам не прошли срочную службу.
В третьей категории запаса находятся те граждане, у которых самый низкий приоритет для призыва при введении военного положения. Их могут отправить в войска только в критичной ситуации и если боевые действия будут вестись более одного года.
В 26 пункте указывают номер военно-учётной специальности (ВУС) и полное её кодовое обозначение. Полный список не опубликован, но известна часть:
100 - стрелковые;
101 - пулеметные;
102 — гранатометные;
106 — войсковой разведки;
107 — частей и подразделений спецназа (СпН);
109 — снайперские;
113 — танкист;
121 — БМП;
122 — БМД;
124 — БТР;
131 — автоматизация во всех видах и родах войск;
134 — ЗРВ (зенитно-ракетные войска);
166 — инженерные войска;
252 — машинист бронепоезда;
262 — техник;
422 — УКВ-радиостанции;
423 — радиотелефонист;
461 — коротковолновые радиостанции;
427 — однополюсные радиостанции средней и малой дальности;
554 — космическая радиосвязь;
600 — оператор ЭВМ;
756 — механик технического подразделения;
757 — мастер технического подразделения;
760 — старший кондуктор;
837 — водители транспортных средств категории ВС;
838 — автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;
878 — санитар;
879 — медик;
998 — пригодный для службы в армии, но ее не проходил;
999 — ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военной подготовки.
Вторые три цифры в полном кодовом обозначении ВУС - должность в боевом расчете. Например:
000 — без какой-либо должности;
001 — специалист по аккумуляторам;
097 — заместитель командира;
182 — командир;
220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов;
256 — рядовой механик технической роты;
259 — механик-водитель;
282 — наводчик-оператор.
100 - стрелковые;
101 - пулеметные;
102 — гранатометные;
106 — войсковой разведки;
107 — частей и подразделений спецназа (СпН);
109 — снайперские;
113 — танкист;
121 — БМП;
122 — БМД;
124 — БТР;
131 — автоматизация во всех видах и родах войск;
134 — ЗРВ (зенитно-ракетные войска);
166 — инженерные войска;
252 — машинист бронепоезда;
262 — техник;
422 — УКВ-радиостанции;
423 — радиотелефонист;
461 — коротковолновые радиостанции;
427 — однополюсные радиостанции средней и малой дальности;
554 — космическая радиосвязь;
600 — оператор ЭВМ;
756 — механик технического подразделения;
757 — мастер технического подразделения;
760 — старший кондуктор;
837 — водители транспортных средств категории ВС;
838 — автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;
878 — санитар;
879 — медик;
998 — пригодный для службы в армии, но ее не проходил;
999 — ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военной подготовки.
Вторые три цифры в полном кодовом обозначении ВУС - должность в боевом расчете. Например:
000 — без какой-либо должности;
001 — специалист по аккумуляторам;
097 — заместитель командира;
182 — командир;
220 — механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов;
256 — рядовой механик технической роты;
259 — механик-водитель;
282 — наводчик-оператор.
Также в ВУС может быть буква. Что она означает:
А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ;
Б — специалисты по ракетному оружию;
Д — воздушно-десантные войска;
К — плавсостав надводных кораблей;
М — морская пехота;
П — внутренние войска;
Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ);
Т — строительные части и подразделения;
Е — летный состав авиации;
С – подразделения МЧС;
Ф – подразделения специального назначения;
Х — разведка горных воинских частей и подразделений;
З — уровень образования (институт/высшее училище);
Ш — ФАПСИ (правительственная связь).
А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ;
Б — специалисты по ракетному оружию;
Д — воздушно-десантные войска;
К — плавсостав надводных кораблей;
М — морская пехота;
П — внутренние войска;
Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ);
Т — строительные части и подразделения;
Е — летный состав авиации;
С – подразделения МЧС;
Ф – подразделения специального назначения;
Х — разведка горных воинских частей и подразделений;
З — уровень образования (институт/высшее училище);
Ш — ФАПСИ (правительственная связь).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Военный билет Россия мобилизация призыв сво факты
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Офицер запаса.
Ничего не сходится
Б-2.
Бежать из своей России, как некоторые падлы, не собираюсь.
Когда Родина Моя призовёт во вторую волну мобилизации- пойду!!!
Так как я не предам Память своих предков!!!
Один Дедушка был лётчик-истребитель в Великую Отечественную на Брянщине и в окрестностях (был сбит в 1943 году и комиссован из авиации в тыл по тяжёлому ранению), а второй Дедушка был Партизаном-разведчиком в Белоруссии (пропал без вести в 1944 году).
Z O V !!!