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Что означают записи в военнике

Что означают записи в военнике

Автор:
11 октября 2022 20:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Военный билет   Россия   мобилизация   призыв   сво   факты   
890
10
Не так давно многие раскопали в папке с документами свои запылившиеся военные билеты, в которых есть самые разные записи. Для некоторых нужна отдельная расшифровка.
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Источник:

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Метки: Военный билет   Россия   мобилизация   призыв   сво   факты   
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8  комментариев
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747k
А.Берестенко 57 минут назад
А что насчет военника выданного в СССР?
Офицер запаса.
Ничего не сходится
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42k
Per aspĕra ad astra 12 минут назад
600543 А
Б-2.

Бежать из своей России, как некоторые падлы, не собираюсь.
Когда Родина Моя призовёт во вторую волну мобилизации- пойду!!!
Так как я не предам Память своих предков!!!

Один Дедушка был лётчик-истребитель в Великую Отечественную на Брянщине и в окрестностях (был сбит в 1943 году и комиссован из авиации в тыл по тяжёлому ранению), а второй Дедушка был Партизаном-разведчиком в Белоруссии (пропал без вести в 1944 году).
Z O V !!!
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5k
sedoisever Час назад
Рост 166 служил. Категория А.
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