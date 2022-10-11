Что означают записи в военнике

"А-1" выставляется самым здоровым мужчинам. Призывник с этой подкатегорией должен быть ростом от 170 до 185 см, без тяжёлых заболеваний в прошлом, слышать шёпот на расстоянии 6 метров, различать не просто цвета, но и близкие друг к другу оттенки.

С "А-2" люди могли перенести болезни или серьезные травмы в прошлом, что не является помехой для военной службы. Эта же подкатегория выставляется при доброкачественных новообразованиях, ожирении первой степени или кариесе. Призывников ростом до 182 сантиметров могут призвать на подлодки, более высоких - на надводный флот, в танковые экипажи, артиллерию, инженерные войска.

А вот люди с "А-3" имеют проблемы со зрением, которые не требуют коррекции, или другие несущественные заболевания. Могут служить в МВД, караульных и химических частях, на пусковых установках ракетных войск. Может стать водителем или членом экипажа БТР, БМП, зенитчиком.

Подкатегория годности "А-4" означает, что у военнообязанного есть проблемы с остротой зрения.