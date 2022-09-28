Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером

Победитель "Последнего героя" Димитрий Павлюк получился повестку сразу в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября. Теперь он надеется, что полученный на проекте опыт выживания поможет ему в зоне СВО.
Дмитрий Павлюк участвовал в шоу "Последний герой" весной 2020 года. До этого Дмитрий служил в снайперских войсках в Белгороде. После армии Дмитрий успел поработать грузчиком, а также замолить свои грехи в монастыре. Попал на шоу "Последний герой" Дмитрий случайно: заполнил анкету, ни на что не надеясь. Продюсеры выбрали его анкету среди тысяч других. Парень говорит, что на шоу пошёл не прославиться, а испытать себя.
Повестку Дмитрий получил 21 сентября. Тогда он находился на съемках. Получив повестку Дмитрий сказал, что без капли сомнений сразу же поменял камеры и софиты на шлем и «бронник», сообщает Mash.
«Сейчас стоим здесь, ждем. Пара человек - и там врачебная комиссия. Идем с вещами, соответственно. За ширмой оформление: сначала врачи, дальше столы для подписания контракта - там ручки, листочки, чтоб подписывать, а еще дальше какая-то комната - там футбол настольный, все дела», - рассказал Димитрий об обстановке в отправочном пункте.
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«Всем желаю мирного неба над головой, терпения и улыбаться чаще! Даже в такое время...», - заключил Павлюк.
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АНТИФИШКИ
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Димитрий Павлюк получился повестку сразу в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября.
начала врачи, дальше столы для подписания контракта - там ручки, листочки,
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он в свои "снайперские войска" мобилизован или на контракт ?
автор - не служил и скорее всего ему лет 15 , не больше ( ну или девочка)