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Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером

Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером

Автор:
28 сентября 2022 17:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   армия   интересное   мобилизация   последний герой   призыв   фото   шоу бизнес   
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Победитель "Последнего героя" Димитрий Павлюк получился повестку сразу в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября. Теперь он надеется, что полученный на проекте опыт выживания поможет ему в зоне СВО.

Дмитрий Павлюк участвовал в шоу "Последний герой" весной 2020 года. До этого Дмитрий служил в снайперских войсках в Белгороде. После армии Дмитрий успел поработать грузчиком, а также замолить свои грехи в монастыре. Попал на шоу "Последний герой" Дмитрий случайно: заполнил анкету, ни на что не надеясь. Продюсеры выбрали его анкету среди тысяч других. Парень говорит, что на шоу пошёл не прославиться, а испытать себя.

Повестку Дмитрий получил 21 сентября. Тогда он находился на съемках. Получив повестку Дмитрий сказал, что без капли сомнений сразу же поменял камеры и софиты на шлем и «бронник», сообщает Mash.

«Сейчас стоим здесь, ждем. Пара человек - и там врачебная комиссия. Идем с вещами, соответственно. За ширмой оформление: сначала врачи, дальше столы для подписания контракта - там ручки, листочки, чтоб подписывать, а еще дальше какая-то комната - там футбол настольный, все дела», - рассказал Димитрий об обстановке в отправочном пункте.

«Всем желаю мирного неба над головой, терпения и улыбаться чаще! Даже в такое время...», - заключил Павлюк.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   армия   интересное   мобилизация   последний герой   призыв   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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1k
Андрей 4 часа назад
Снайперские войска?
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−64
prilja vlad Полчаса назад
мясо галимое
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
До этого Дмитрий служил в снайперских войсках в Белгороде.
.
Димитрий Павлюк получился повестку сразу в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября.
начала врачи, дальше столы для подписания контракта - там ручки, листочки,
.
он в свои "снайперские войска" мобилизован или на контракт ?
автор - не служил и скорее всего ему лет 15 , не больше ( ну или девочка)
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450
Roman иванов дмитрий Час назад
да и не был он победителем ПГ. Два раза учувствовал в съёмках в передачи. Один раз проголосовали против него и отправился домой, второй раз получил травму в конкурсе и опять же отправился домой. Ну снайперские войска это топчик)
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−1
imho 3 часа назад
Молодец! Поднимает патриотический дух в пример нам всем!
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9k
Бритва 4 часа назад
снайпером? а чё не сапёром?
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
ну пошел и пошел, флаг в руки и прицел в глаз....
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10k
Popson 4 часа назад

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6k
Sanar 5 часов назад
Автор сука, он прям отправился со сраного шоу служить снайпером? Что вы за херню несёте, ну и мне собственно похер кто это и что это было за шоу.
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