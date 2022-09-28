Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером

Дмитрий Павлюк участвовал в шоу "Последний герой" весной 2020 года. До этого Дмитрий служил в снайперских войсках в Белгороде. После армии Дмитрий успел поработать грузчиком, а также замолить свои грехи в монастыре. Попал на шоу "Последний герой" Дмитрий случайно: заполнил анкету, ни на что не надеясь. Продюсеры выбрали его анкету среди тысяч других. Парень говорит, что на шоу пошёл не прославиться, а испытать себя.