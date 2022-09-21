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Кого освободят от частичной мобилизации?

Кого освободят от частичной мобилизации?

Автор:
21 сентября 2022 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Спецоперация   Украина   военкомат   военные   мобилизация   призыв   резервисты   сво   
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И кто подлежит призыву - разбираемся вместе с экспертами.

Сегодня Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тут есть ряд вопросов, в которых надо разобраться. После разговоров с военными экспертами и отставниками, вырисовывается следующая картина:

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— Мобилизуют, как и говорил Шойгу, преимущественно тех, кто отслужил, у кого есть боевой опыт и военно-учётная специальность. Во многом это участники конфликтов пяти- или десятилетней давности. Например, Сирия или Кавказ.

— Студентов вузов, колледжей и всех, у кого есть отсрочка от службы в армии к мобилизации не привлекут. Служащих по призыву также в зону СВО не отправят.

— Возраст для мобилизации ограничен: рядовые и сержанты в запасе — до 35 лет, майоры — до 40 лет, полковники — до 50.

— Мужчины не пойдут служить, если у них есть четверо детей или жена на 22-й (и выше) неделе беременности, если это четвёртый ребёнок. Также освободят тех, у кого есть на иждивении родственник. Ну и, разумеется, больных призывать не будут.

— Никаких ограничений на передвижения находящихся в запасе людей не будет.

— Порядок мобилизации определит Министерство обороны.

Лицо тех, кто купил военник и считается специалистом с опытом.

А вот что сообщила главред RT Маргарита Симоньян о частичной мобилизации:

«Поговорили с МО, попросили уточнить, кто именно попадает под мобилизацию.

Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:

1. Кто отслужил;

2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас - засекречено);

3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ».

Это предварительная информация. Скорее всего, в течение дня будут точно определены все критерии отбора резервистов.

Осторожно, фейки!

Этот и ему подобный мусор уже стал распространяться в сети. Сами понимаете, кто и из какой страны рассылает эти фейки. Будьте бдительны и не верьте всякой ерунде - сначала надо дождаться официальных и полных разъяснений от Министерства обороны России, они будут в ближайшее время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спецоперация   Украина   военкомат   военные   мобилизация   призыв   резервисты   сво   
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20  комментариев
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Старичок 42 минуты назад
сейчас те, кто купил себе "красивые" военники, будут ссать кровавым поносом.
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7k
евгений 3 минуты назад
Авиабилеты из Москвы в страны, где не нужен загранник, раскупили в течении часа. Я думаю их вот и надо первыми отправлять. Хотя толку там от них не очень много. Их хоть просто на сборы на месяцок отправить.
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4k
Frank Borman 5 минут назад
Кого освободят от частичной мобилизации?
Пропагандонов. Во время войны пропагандоны очень нужны - поднимать боевой дух бойцов и населения.
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2k
Старичок 18 минут назад
первая группа мобилизации. пойдёт или нет?
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5k
Robin 20 минут назад
" Возраст для мобилизации ограничен: рядовые и сержанты в запасе до 35 лет, майоры до 40 лет, полковники до 50"

Кто знает, поясните. То есть, если ты сержант 36 лет, то автоматически не попадаешь под мобилизацию?
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10k
Rus77 42 минуты назад
Мобилизация 2022 в России кого не коснется
Далеко не все способны нести военную службу даже в условиях серьезной военной опасности. Для некоторых категорий граждан предусмотрена отсрочка от мобилизации:

не служившие в ВС РФ граждане, не имеющие военно-учетной специальности и боевого опыта;
граждане России, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса;
студенты российских вузов;
ограниченно годные к военной службе;
люди с категорией «Г», которых считают временно негодными;
военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;
единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;
занимающиеся уходом за близкими;
многодетные родители (четыре и более детей на иждивении до 16 лет), беременные (после 22 недель) и родители-одиночки;
сенаторы и депутаты Государственной Думы;
другие категории граждан по специальному решению президента.
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42k
Per aspĕra ad astra 48 минут назад
Сейчас хорошо видно как плывёт говно-чмошники либерастические-навальновские и хохлофашистские недобитки на 404 по "трубам" интернета. Пытаются показать свою никчемную значимость и внести смуту.
Ха-ха-ха...........................................
Только вот хрен им в рожу их немытую и сволочную, да и в рот им ноги.

Нормальных и умных людей в России намного больше!!!

Z O V !!!
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