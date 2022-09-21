Кого освободят от частичной мобилизации?

— Мобилизуют, как и говорил Шойгу, преимущественно тех, кто отслужил, у кого есть боевой опыт и военно-учётная специальность. Во многом это участники конфликтов пяти- или десятилетней давности. Например, Сирия или Кавказ.

— Студентов вузов, колледжей и всех, у кого есть отсрочка от службы в армии к мобилизации не привлекут. Служащих по призыву также в зону СВО не отправят.

— Возраст для мобилизации ограничен: рядовые и сержанты в запасе — до 35 лет, майоры — до 40 лет, полковники — до 50.

— Мужчины не пойдут служить, если у них есть четверо детей или жена на 22-й (и выше) неделе беременности, если это четвёртый ребёнок. Также освободят тех, у кого есть на иждивении родственник. Ну и, разумеется, больных призывать не будут.

— Никаких ограничений на передвижения находящихся в запасе людей не будет.

— Порядок мобилизации определит Министерство обороны.