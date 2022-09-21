Кого освободят от частичной мобилизации?

И кто подлежит призыву - разбираемся вместе с экспертами.
Сегодня Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тут есть ряд вопросов, в которых надо разобраться. После разговоров с военными экспертами и отставниками, вырисовывается следующая картина:
— Мобилизуют, как и говорил Шойгу, преимущественно тех, кто отслужил, у кого есть боевой опыт и военно-учётная специальность. Во многом это участники конфликтов пяти- или десятилетней давности. Например, Сирия или Кавказ.
— Студентов вузов, колледжей и всех, у кого есть отсрочка от службы в армии к мобилизации не привлекут. Служащих по призыву также в зону СВО не отправят.
— Возраст для мобилизации ограничен: рядовые и сержанты в запасе — до 35 лет, майоры — до 40 лет, полковники — до 50.
— Мужчины не пойдут служить, если у них есть четверо детей или жена на 22-й (и выше) неделе беременности, если это четвёртый ребёнок. Также освободят тех, у кого есть на иждивении родственник. Ну и, разумеется, больных призывать не будут.
— Никаких ограничений на передвижения находящихся в запасе людей не будет.
— Порядок мобилизации определит Министерство обороны.
Лицо тех, кто купил военник и считается специалистом с опытом.
А вот что сообщила главред RT Маргарита Симоньян о частичной мобилизации:
«Поговорили с МО, попросили уточнить, кто именно попадает под мобилизацию.
Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:
1. Кто отслужил;
2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас - засекречено);
3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ».
Это предварительная информация. Скорее всего, в течение дня будут точно определены все критерии отбора резервистов.
Осторожно, фейки!
Этот и ему подобный мусор уже стал распространяться в сети. Сами понимаете, кто и из какой страны рассылает эти фейки. Будьте бдительны и не верьте всякой ерунде - сначала надо дождаться официальных и полных разъяснений от Министерства обороны России, они будут в ближайшее время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пропагандонов. Во время войны пропагандоны очень нужны - поднимать боевой дух бойцов и населения.
Кто знает, поясните. То есть, если ты сержант 36 лет, то автоматически не попадаешь под мобилизацию?
Далеко не все способны нести военную службу даже в условиях серьезной военной опасности. Для некоторых категорий граждан предусмотрена отсрочка от мобилизации:
не служившие в ВС РФ граждане, не имеющие военно-учетной специальности и боевого опыта;
граждане России, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса;
студенты российских вузов;
ограниченно годные к военной службе;
люди с категорией «Г», которых считают временно негодными;
военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;
единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;
занимающиеся уходом за близкими;
многодетные родители (четыре и более детей на иждивении до 16 лет), беременные (после 22 недель) и родители-одиночки;
сенаторы и депутаты Государственной Думы;
другие категории граждан по специальному решению президента.
Ха-ха-ха...........................................
Только вот хрен им в рожу их немытую и сволочную, да и в рот им ноги.
Нормальных и умных людей в России намного больше!!!
Z O V !!!