«Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело

Парень с подругой снимали квартиру в Марфино. После объявления частичной мобилизации молодой человек собрал вещи и был таков. А подруга ещё месяц жила в той квартире - она была оплачена.

Пара якобы заранее предупредила владельца квартиры о «внезапно возникших обстоятельствах» и о том, что они съезжают. И потребовала вернуть депозит за квартиру - 25 тысяч рублей.

Сначала владелец жилья хотел всё вернуть. А потом решил сделать иначе.



