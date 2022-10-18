«Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело

А именно - на поддержку тех, кто участвует в СВО.
Парень с подругой снимали квартиру в Марфино. После объявления частичной мобилизации молодой человек собрал вещи и был таков. А подруга ещё месяц жила в той квартире - она была оплачена.
Пара якобы заранее предупредила владельца квартиры о «внезапно возникших обстоятельствах» и о том, что они съезжают. И потребовала вернуть депозит за квартиру - 25 тысяч рублей.
Сначала владелец жилья хотел всё вернуть. А потом решил сделать иначе.
«Моя девушка съехала, всё на фото и видео зафиксировала, передала ключи от дома консьержу, как и было согласованно с владельцем жилья. После хозяин квартиры должен был перевести залог за квартиру мне на карту. Но передумал и сообщил, что переведет их на помощь СВО», - рассказал молодой человек. Он планирует написать заявление на владельца квартиры.
Правда как он будет заниматься таким делом сидя за границей - этого уехавший гражданин не сообщил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спецом сказал, чтобы беглеца простебать. А сам купил себе на эти деньги коньяку.
Что там прописано?
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Пишешь,
Прикладываешь скрины с телефона
)))
Тем паче не факт что этому сбежавшему приходила повестка.
хотя мне монописуально и на ботана, слинявшего за бугор,и на рантье, кинувшего этого ботана.
а уж безмозглые минусаторы, не допускающие отличные от их глупостей, мысли просто улыбают.
За что сейчас гибнут десятки тысяч россиян?