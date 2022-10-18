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«Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело

«Думать надо было, когда убегал от призыва из страны»: владелец квартиры в Москве решил не отдавать деньги уехавшему арендатору и пустить их на благое дело

Автор:
18 октября 2022 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   арендатор   владелец   кварплата   мобилизация   парень   призыв   сво   
1382
3

А именно - на поддержку тех, кто участвует в СВО.

Парень с подругой снимали квартиру в Марфино. После объявления частичной мобилизации молодой человек собрал вещи и был таков. А подруга ещё месяц жила в той квартире - она была оплачена.

Пара якобы заранее предупредила владельца квартиры о «внезапно возникших обстоятельствах» и  о том, что они съезжают. И потребовала вернуть депозит за квартиру - 25 тысяч рублей.

Сначала владелец жилья хотел всё вернуть. А потом решил сделать иначе.


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«Моя девушка съехала, всё на фото и видео зафиксировала, передала ключи от дома консьержу, как и было согласованно с владельцем жилья. После хозяин квартиры должен был перевести залог за квартиру мне на карту. Но передумал и сообщил, что переведет их на помощь СВО», - рассказал молодой человек. Он планирует написать заявление на владельца квартиры.

Правда как он будет заниматься таким делом сидя за границей - этого уехавший гражданин не сообщил.

Источник:

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Метки: Москва   арендатор   владелец   кварплата   мобилизация   парень   призыв   сво   
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30  комментариев
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16k
Booka1a 2 часа назад
пфф.. да просто арендодатель - очередной мудак из тех, кто залог любыми способами пытаются оставить себе. и ясен пень, ни в какую помощь СВО нихрена он не выслал
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1k
Linusya 5 минут назад
учитель блин нашёлся, даже если и платил налоги, то всё равно спокойно можно в суд идти, писать заявление на присвоение денег (залога), гражданская позиция съемщика хозяина квартиры не касается от слова совсем, для этого есть военкомат, суд и т.д.
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5k
Denis Cudreacov 8 минут назад
Владелец кв тупо вор. Воспользовался тем, что из-за границы тот и вправду его не достанет. И прикрыкрылся патриотическим посылом. А вот перевел он деньги на СВО или нет, нам неведомо!
Спецом сказал, чтобы беглеца простебать. А сам купил себе на эти деньги коньяку.
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7k
GROMOZEKA 15 минут назад
Обыкновенный кидок, под прикрытием благих намерений
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12k
Мистер Фикс 17 минут назад
А договор есть?
Что там прописано?
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−32
imho 24 минуты назад
Низко пользоваться такой ситуацией. Можно приравнивать к мародерству. Деньги он просто себе оставит.
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1k
Alex 24 минуты назад
Арендатор - типичное московское чмо. Я бы ему дверь спалил.
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−2
Va 55 минут назад
Похоже на пропаганду...
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5k
livaneth Час назад
Гугли:
Как подать заявление через госуслуги в полицию?
Как подать заявление онлайн в полицию?
Как обратиться в налоговую на сайте ФНС России.
Пишешь,
Прикладываешь скрины с телефона
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6k
Core 2 часа назад
А давно у нас кража денег, пусть даже на благие цели, стала нормой? Куда арендатор свалил - это касается только арендатора и государства. Если условия договора были соблюдены, то арендодатель обязан вернуть депозит
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8k
ron 2 часа назад
А сам хозяин на СВО не поехал. некогда. надо квартиру сдавать.
)))
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
То есть сам он налогов не платил как минимум пять лет за доход со сдачи квартиры? И сам что-то не на СВО. А тут решил гражданина включить...)
Тем паче не факт что этому сбежавшему приходила повестка.
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1k
ChePaev 2 часа назад
а теперь патриот-владелец квартиры будет разбираться с налоговой, если без договора найма квартиру сдавал и не платил налоги, когда арендаторы предоставят налоговой данные о переводе ему средств за аренду квартиры, эти налоги тоже пойдут на цели СВО.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Что то мне кажется, когда он будет писать заявление в полицию, если будет. И приложит скрины, как доказательство, он поедет сразу в военкомат за повесткой
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164
Sata33 2 часа назад
Ну а сам чеж не на СВО ?
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164
Sata33 Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ну так непонятно по какой при чине хозяин клеймит чувака трусом , сидя в москве ... и непонятно как он поступит если призовут . Я тебе честно скажу это и про себя ...
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164
Sata33 Александр Ломовицкий Час назад
Все может быть , но проверяется только на личном опыте ... В принципе есть люди от которых там толку мало будет , так что может и к лучшему .
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9k
antonium 2 часа назад
Как, как... по доверенности
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August

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