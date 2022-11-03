«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

По мнению депутатов, это нужно для того, чтобы повысить боеготовность войск. Одного года подготовки явно недостаточно.
«Нынешний формат не подразумевает качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант».
Эту инициативу поддержал другой депутат, генерал Андрей Гурулев. По его словам, сейчас легко организовать переход на два года службы, потому что идею начали активно обсуждать, в том числе и депутаты:
«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии».
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«В дискуссии вокруг увеличения срока срочной службы — решение за Минобороны, у Кремля позиции на этот счет нет».
Сенатор Андрей Клишас выразил сомнение в том, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Однако решение, по его мнению, должны принимать военные:
А ещё один депутат, Алексей Нечаев - лидер партии «Новые люди», вообще раскритиковал переход на 2-летнюю службу:
«Двухлетнюю службу мы уже проходили. От безделья и долгой изоляции начинается дедовщина. Чем занимать срочников два года - покраской травы перед очередным визитом начальства? Страна уже это проходила. Хватит кошмарить людей!»
Так что быстрого возврата к 2-летней службе, скорее всего, не будет. Хотя сейчас всё меняется настолько стремительно, что загадывать точно не стоит.
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АНТИФИШКИ
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Служил в войсках связи. Первые полгода в учебки были очень насыщенными, трудными, но очень много дали. Научился бегать, стрелять из автомата, не спать сутками, научился азбуке Морзе. Подшиваться научился!
А потом попал в армию. В полевой узел связи Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР. Под Москвой. Вроде бы почти образцовая часть. Но там было очень скучно, ничему мы не учились. Полевые учения проводились всего раз в полгода на 3-4 дня. Остальное время тянули службу в виде нарядов по роте, по кухне, по спортзалу, уборка снега, караулы и пр. Ничего нового не выучил, бегать разучился, так как бегали только молодые. Связь качали человек 5 из роты, остальные - ’глухие’, Морзе забыли.
Два года - это ненужная каторга!
Год - это нормально. Год учишься, тренируешься. Потом раз в 5 лет призывайте на месяц на переподготовку. И будет у вас счастье
Выскажу собственное мнение, как человек, отдавший армии не один год. Без претензии на истину, но всё же.
Нет никакой принципиальной разницы сколько служит срочник - год, два, три! Важно ЧЕМ он занимается это время! Срочник может 2 года учить дословно устав, за это время в совершенстве освоить мастерство наведения порядка в казарме, строевую подготовку на плацу и т.д., при этом побывав на полигоне несколько раз, где постреляет из автомата 3 патрона! Можно назвать такого военнослужащего спустя 2 года готовым к ведению боевых действий в современной войне?!?
А можно военнослужащего сразу после присяги, загрузить ежедневной боевой подготовкой, чтобы он из учебных центров и с полигонов не вылезал, изучая тактику современного боя, современную общевойсковую боевую технику, совершенствуя тактическую, стрелковую подготовку и т.д.! Года для этого более чем достаточно! А дальше привлекайте нужных специалистов для профессиональной армии, где уже требуется углубленное изучение специализированной военной техники и т.д.!
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Вот же свидомый придурок.
Может ты и служил в армии, но максимум сержантом.
Просто тебе для разумения:
"Девять беременных женщин НЕ родят одного ребенка за ОДИН месяц.
Это тебе я как работавший преподавателем ВУЗа говорю.
Есть объективные сроки за которые учащийся может освоить знания.
В учебном центре в Елани (Свердловская область) установили мобильные бани для мобилизованных. Комплексы прибыли к резервистам 2 ноября, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
«Бани стоят. Чистые, жаркие. Пар отличный. веников, правда, нет. Но на полигоне есть березы - вопрос с вениками решаем. Далее. Для мобилизованных на два дня пригласили парикмахеров из Камышлова. Все, кто захочет, сможет бесплатно подстричься», написал Иванов.
Источник: Двагорода
Это всё, что надо знать про интеллект четырёхсотых))
Почему-то Хазанов вспомнился...
=====
Какая такая "гражданская война", бот безмозглый? Под статью хочешь попасть?!? Твой фюрер твердо и чётко сказал - СВО!
И ответь, наконец, почему вторая армия мира, вооруженная по словам верхушки современной и "аналоговнет" техникой и вооружениями, который уже месяц мужественно отбивает массированные атаки ВС страны "404" на РОССИЙСКОЙ земле, а не стремительно наступает, разбив в пух и прах "свидомых"? Что за перегруппировки и жесты доброй воли с оставлением наших территорий, завоеванных в тяжелых баталиях?!?
Кто и на каком основании поменял самых отмороженных нацистов "Азова", виновных в самых тяжких преступлениях? Что делает в переговорных делегациях РФ и почему до сих пор не арестован Абрамович, кормивший стейками в своём самолёте ОСУЖДЕННЫХ британских наёмников?!?
================
Я же говорю, что ты недобитый западенец из схрона.
Пойми простую вещь - с какого перепугу ты решил, что кто то хочет свидомых в чем то убеждать?
никто в России свидомую расположение искать не хочет.
Наигрались в СССР и теперь имеем, что имеем.
Кучу сволочей по всей бССР.
Теперь свидомые будут делать то, что Россия прикажет.
А не захочет - в Сибири снега много и его надо убирать.
================
Придурок ты свидомый.
Путин четко сказал, что "отчасти это гражданская война".
Утрись, свидомый, и иди пока воды в бачок туалета натаскай.
А то у тебя опять воняет.
Но почему мы не провели СВО в Прибалтике, в Средней Азии, Казахстане?
Да интереса нашим БУРЖУЯМ эти республики не представляют. Или ссыкотно...
Империализм, сука, ещё Ленин злом назвал. Поэтому не поминай СССР.
Ты преследуешь цели империи олигархов.
================
Тю, да неужто!!!!
Сказки в другом месте рассказывай.
Конец 10-х.
Так У них даже физкультуры в плане учебы не числилось. Специально командира части спрашивал.
Хотя любой в СССР кто служил или хотя бы оканчивал военные сборы в институте помнит:
Утро начиналось с веселой пробежки в трусах и майке в лучшем случае.
А сейчас многие из молодежи тяжелее компьютерной мышки в руках не держало. А уж кросс пару километров пробежать - сил не хватит. Сдохнут по пути.
Хе, а служил ли Михаил Шеремет? А он знает о том, что 2 года - это 4 учебных периода. И каждый раз солдаты изучали одно и то же 4 раза.
Для начала нужно отменить всю дурь, накопленную со времен проклятого царизма. Не надо солдат гнобить отбиванием кроватей, строевой с пением песен. Все это не имеет никакого отношения к боевой подготовке. Ликвидировать институт замполитов (моральным состоянием войск должны заниматься люди с профессиональным мед. образованием)
В идеале вообще обучение должно проводится в территориальных учебных центрах по месту жительства. Без говенной кормежки и содержанием в казармах. Хотя. стаи бездельников в погонах становятся не нужными.
P.S. Знакомы с ЦИПСОшниками без опыта руководства коллективом? Откуда такие сравнения?
Ну да, "сапогам" главное подольше держать человека в собственном подчинении, это же бесплатная и бесправная рабочая сила, прислуга и холопы.
по сути даже универ это растянутое на 5 лет мозгое*бство из которых первый год тупо повтор школьной программы
За год даже слесарному делу не научить.
Про институт повеселило:
Из 26 поступивших в мою институтскую группу, институт закончило через 5.5 лет только 8.
Зато в ядерной области мы опережаем США лет на 25.
=====
Хватит лгать, хохлобот! Не на 25, а на 250 лет!
Ну и не в ядерной, а атомной, и не области, а отрасли! Ну да ладно! Безграмотным ботам простительно!
К слову, американцы особо не парятся по этому поводу, ведь они могут почти бесплатно даром получать топливо из колоний, компенсируя свою отсталость в атомной энергетике! Например, РФ-ия под руководством плешивца до последнего килограмма отгрузила БЕСЦЕННЫЙ оружейный уран по сделке Гора-Черномырдина! 500 тонн, ни много, ни мало!
Тезисно только по этому масштабному государственному преступлению в числе других, названному экспертами "аферой века", цитата:
"Фактически это была операция Запада, которая решала сразу несколько стратегических целей:
а) одностороннее ядерное разоружение России путем лишения ее запасов оружейного урана, а также подготовка условий для выхода США из договора по ПРО;
б) нанесение огромного экономического ущерба России (накопленный запас оружейного плутония составлял существенную часть национального богатства России на тот момент);
в) лишение России колоссальных источников энергии в будущем, после намечаемого внедрения новой технологии ториевой ядерной энергетики."
https://sovross.ru/articles/996/16963https://sovross.ru/articles/996/16963
к тому же основная проблема армии это дедовщина - это сильно мешает всему
Бабы ещё сколько нужно нарожают.От китайцев.
После ВУЗа или год рядовым или два офицером.
На выбор.