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«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

Автор:
03 ноября 2022 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   армия   депутаты   призыв   служба   солдаты   срок   
788
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По мнению депутатов, это нужно для того, чтобы повысить боеготовность войск. Одного года подготовки явно недостаточно.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил:

«Нынешний формат не подразумевает качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант».

Эту инициативу поддержал другой депутат, генерал Андрей Гурулев. По его словам, сейчас легко организовать переход на два года службы, потому что идею начали активно обсуждать, в том числе и депутаты:

«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии».

Но не всё так однозначно. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:

«В дискуссии вокруг увеличения срока срочной службы — решение за Минобороны, у Кремля позиции на этот счет нет».

Сенатор Андрей Клишас выразил сомнение в том, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Однако решение, по его мнению, должны принимать военные:

А ещё один депутат, Алексей Нечаев - лидер партии «Новые люди», вообще раскритиковал переход на 2-летнюю службу:

«Двухлетнюю службу мы уже проходили. От безделья и долгой изоляции начинается дедовщина. Чем занимать срочников два года - покраской травы перед очередным визитом начальства? Страна уже это проходила. Хватит кошмарить людей!»

Так что быстрого возврата к 2-летней службе, скорее всего, не будет. Хотя сейчас всё меняется настолько стремительно, что загадывать точно не стоит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Госдума   Россия   армия   депутаты   призыв   служба   солдаты   срок   
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80  комментариев
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116
Андрей 15 часов назад
Надо срочно увеличить боеспособность нашей госдумы, и, соответственно, семей депутатов, вплоть до седьмого колена. И чтобы избежать коррупционной составляющей и неправильного армейского питания, предлагаю отправить их отдавать долги Родине на передовой СВО.... До полной отдачи всех долгов....
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3
Ed B 24 минуты назад
Служил еще в Советской Армии. Два года. Хотя и была возможность урваться от службы. Но очень хотел себя испытать, стать настоящим мужчиной.
Служил в войсках связи. Первые полгода в учебки были очень насыщенными, трудными, но очень много дали. Научился бегать, стрелять из автомата, не спать сутками, научился азбуке Морзе. Подшиваться научился!
А потом попал в армию. В полевой узел связи Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР. Под Москвой. Вроде бы почти образцовая часть. Но там было очень скучно, ничему мы не учились. Полевые учения проводились всего раз в полгода на 3-4 дня. Остальное время тянули службу в виде нарядов по роте, по кухне, по спортзалу, уборка снега, караулы и пр. Ничего нового не выучил, бегать разучился, так как бегали только молодые. Связь качали человек 5 из роты, остальные - ’глухие’, Морзе забыли.
Два года - это ненужная каторга!

Год - это нормально. Год учишься, тренируешься. Потом раз в 5 лет призывайте на месяц на переподготовку. И будет у вас счастье
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3
Ed B Полчаса назад
А че только 2? Давайте сразу 5 лет. И заодно пуст вернут крепостное право, чтобы народ прикрепить к владельцам. А то иш, придумали - чуть что за границу бежать. А при крепостном праве у них права такого не будет.
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9k
Иван Васильевич 11 часов назад
Раз за разом всплывает одна и та же дебилятина, транслируемая то депутатами, то генералами, то вообще не пойми кем! Годами мусолят этот вопрос, выеденного яйца не стоящий!

Выскажу собственное мнение, как человек, отдавший армии не один год. Без претензии на истину, но всё же.

Нет никакой принципиальной разницы сколько служит срочник - год, два, три! Важно ЧЕМ он занимается это время! Срочник может 2 года учить дословно устав, за это время в совершенстве освоить мастерство наведения порядка в казарме, строевую подготовку на плацу и т.д., при этом побывав на полигоне несколько раз, где постреляет из автомата 3 патрона! Можно назвать такого военнослужащего спустя 2 года готовым к ведению боевых действий в современной войне?!?

А можно военнослужащего сразу после присяги, загрузить ежедневной боевой подготовкой, чтобы он из учебных центров и с полигонов не вылезал, изучая тактику современного боя, современную общевойсковую боевую технику, совершенствуя тактическую, стрелковую подготовку и т.д.! Года для этого более чем достаточно! А дальше привлекайте нужных специалистов для профессиональной армии, где уже требуется углубленное изучение специализированной военной техники и т.д.!
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4k
Феликс Дзержинский 11 часов назад
Госдума, это сборище фриков-имбецилов, которые попали в думу не по воли народа, а по знакомым связям. Туда набирают по принципу, если умеешь нести всякую }{уйню, ура, ты депутат говорящая голова и рабочая рука для нажатия кнопки в интересах хозяина, но не народа.
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6k
Горец Ю 12 часов назад
Для мобилизованных привезли бани в учебный центр в Елани
В учебном центре в Елани (Свердловская область) установили мобильные бани для мобилизованных. Комплексы прибыли к резервистам 2 ноября, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

«Бани стоят. Чистые, жаркие. Пар отличный. веников, правда, нет. Но на полигоне есть березы - вопрос с вениками решаем. Далее. Для мобилизованных на два дня пригласили парикмахеров из Камышлова. Все, кто захочет, сможет бесплатно подстричься», написал Иванов.
Источник: Двагорода
Это всё, что надо знать про интеллект четырёхсотых))
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125
Евгений 12 часов назад
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233
Fisher1979 13 часов назад
Дети Сталина вы почитайте историю а Пути.... сколько должно гибнуть что-бы хозяин был удовлетворён.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3k
2k
ДК 14 часов назад
Правильное решение!
Почему-то Хазанов вспомнился...
Ссылка www.youtube.com
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4k
Гур 15 часов назад
Качество, а не срок службы надо увеличивать. Качество и интенсивность.
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25k
albedo 15 часов назад
У меня племянник служил год в ПВО.
Конец 10-х.
Так У них даже физкультуры в плане учебы не числилось. Специально командира части спрашивал.
Хотя любой в СССР кто служил или хотя бы оканчивал военные сборы в институте помнит:
Утро начиналось с веселой пробежки в трусах и майке в лучшем случае.
А сейчас многие из молодежи тяжелее компьютерной мышки в руках не держало. А уж кросс пару километров пробежать - сил не хватит. Сдохнут по пути.
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16k
Дядюшка Ау 15 часов назад
А почему 2 года? А почему не 25 лет? Ведь тогда боец станет еще профессиональнее.
Хе, а служил ли Михаил Шеремет? А он знает о том, что 2 года - это 4 учебных периода. И каждый раз солдаты изучали одно и то же 4 раза.

Для начала нужно отменить всю дурь, накопленную со времен проклятого царизма. Не надо солдат гнобить отбиванием кроватей, строевой с пением песен. Все это не имеет никакого отношения к боевой подготовке. Ликвидировать институт замполитов (моральным состоянием войск должны заниматься люди с профессиональным мед. образованием)

В идеале вообще обучение должно проводится в территориальных учебных центрах по месту жительства. Без говенной кормежки и содержанием в казармах. Хотя. стаи бездельников в погонах становятся не нужными.
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1k
ChePaev 15 часов назад
"Эту инициативу поддержал другой депутат, генерал Андрей Гурулев." (с)
Ну да, "сапогам" главное подольше держать человека в собственном подчинении, это же бесплатная и бесправная рабочая сила, прислуга и холопы.
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2k
poбт 15 часов назад
за год можно научить чему угодно, если учить И практиковать

по сути даже универ это растянутое на 5 лет мозгое*бство из которых первый год тупо повтор школьной программы
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28k
Владимир 15 часов назад
И полицию обратно в милицию переименуйте, хуле там..
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978
Жирный бот 15 часов назад
срок службы и профессионализм, это в разных плоскостях.. За год можно подготовить бойца, если этим заниматься..
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33k
Нанук Паналык 16 часов назад
Зачем изобретать колесо...
Бабы ещё сколько нужно нарожают.От китайцев.
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1k
GoInDown 16 часов назад
Хоть 10лет, армия от этого профессиональнее и мотивированнее не станет, только травы покрашенной станет больше.
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0
piterport workmen77 15 часов назад
так в этом и смысл
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August

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