«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

«Нынешний формат не подразумевает качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант».

Эту инициативу поддержал другой депутат, генерал Андрей Гурулев. По его словам, сейчас легко организовать переход на два года службы, потому что идею начали активно обсуждать, в том числе и депутаты: