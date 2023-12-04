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"Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить требования к здоровью призывников

"Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить требования к здоровью призывников

Автор:
04 декабря 2023 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Госдума   армия   законопроект   инициатива   призыв   призывная медкомиссия   призывники   срок службы в армии   срочники   
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Откосить от армии станет сложнее, а служить придётся дольше.

В РФ уже давно поговаривают о необходимости вернуть 2-хгодичную службу в армии. Теперь об этом, как о необходимости, заявили сразу два депутата Госдумы. Виктор Соболев и Андрей Гурулев считают, что такой шаг позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными», потому что срочники после "учебки" оставшееся время службы проводили бы непосредственно в войсках.


"Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора, быть непосредственно в войсках", - считает Соболев.

Он также уверен, что россияне не будут против этой инициативы, т.к. такой шаг позволит "защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада".


«Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут», — написал он в Telegram.


Требования к сроку армейской службы - не единственное, чем в недалёком будущем обрадуют призывников. Министерство обороны России предложило изменить требования к освидетельствованию россиян с заболеваниями, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». Проект документа о внесении поправок в Положение о врачебно-военной экспертизе опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.


Сейчас в России есть 5 категорий годности к военной службе:

  • А -годен,
  • Б - годен с незначительными ограничениями,
  • В- ограниченно годен,
  • Г - временно не годен;
  • Д- не годен.



    Призывники категории В освобождены от службы по призыву, однако их могут вызвать на военные сборы или на службу в военное время. А вот начиная с четвертой категории призывать не будут даже на сборы и на службу в военное время. В "Д" попадают люди с тяжёлыми заболеваниями - к примеру, с эпилепсией.


Текста проекта пока нет, поэтому какими будут изменения, еще не ясно. Однако вопрос об снижении уровня требований к здоровью призывников поднимается давно. Еще в прошлом году сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагала исключить из перечня болезней, при которых призывник не идёт в армию, плоскостопие и сколиоз.


Между тем, "белый билет" призывник получит лишь в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом. Для таких людей обычное передвижение - настоящее испытание. Кроме этого, искривление позвоночника зачастую способствует снижению мышечной массы, ограничивает амплитуду движений тела. Как при этом служить такому солдату, решительно непонятно.


Что касается плоскостопия, то освобождение от армии в мирное время и зачисление в запас получает призывник с плоскостопием 3 степени. В этом случае своды полностью исчезают, на отпечатках стоп нет просветов в рисунке, изменяется положение пальцев ног. Люди с этим заболеванием должны носить специальную обувь , но даже в ней нагрузка на позвоночник при ходьбе - значительная.


Как сенатор Ковитиди представляет себе службу в армии с этими заболеваниями, неизвестно.

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Метки: Ynews   Госдума   армия   законопроект   инициатива   призыв   призывная медкомиссия   призывники   срок службы в армии   срочники   
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30  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
Дебилы.
Срочная должна быть 6 месяцев, обучили всему чему надо и отправили на гражданку.
Желающие остались по контракту.
При таком раскладе косить будут меньше, значит большее количество населения будет изначально готово. А основная армия будет контрактной. И при этом большой резерв подготовленных кадров.
2 года это откос, рост коррупции для откоса и т.д.
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229
Андрей Л 5 минут назад
"Он также уверен, что россияне не будут против этой инициативы" - кто же против будет то? Давай уже 25, как раньше.
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1k
manul74 8 минут назад
Тю... с 3й степенью плоскостопия вполне можно даже без оружия бежать в сторону противника. Даже в специальной обуви. Противник откроет огонь по бегущему солдату, тем самым вскроет свое местоположение. Куда будет работать артиллерия. Солдат свою миссию выполнил. Выжил хорошо. Не выжил. Есть еще много таких.
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9k
Trenzel2003 19 минут назад
Вот как щас помню. Давно это было. И была служба солдатская тяжелая и долгая. Аж 25 лет служили.
И что нашим татупедам не придет в голову идея, служить аж 25 лет. Представляете какие проффффффесионалы будут после службы аж в 25 лет?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
757
H- MER Полчаса назад
Надо качеством брать, а не количеством, а у нас солдат год какой-то бытовухой занимается. Ну будет теперь 2 года, ок.
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
Комментарий удален. Причина: трэш
0
6k
Babangdida Полчаса назад
Проходит призывник медкомиссию. Заходит в кабинет в одних трусах. Врач, не поднимая глаз с бумаг, говорит:
- Садитесь.
Призывник садится на стул и видит, что тот пишет в его документах "годен".
- Постойте! Как это годен? Да у меня есть...
- Молодой человек, - перерывает его врач - Вы меня услышали, значит слух у Вас в порядке. Увидели стул, значит и зрение норм. И у Вас хватило мозгов чтобы выполнить мою команду. Значит ГОДЕН!
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4k
Хачик Полчаса назад
Картинка напомнила...

Идет Мишка по лесу. Встречает его заяц:
- Привет, Мишутка! Чего такой грустный?
- Повестка пришла, в армию берут. А я не хочу!
- Да-а, проблема. А хочешь, пойдем к дятлу - он тебе все зубы повыдирает.
Авось тогда не возьмут.
От дятла Медведь пошел прямо в медкомиссию. Выходит радостный. Заяц его
спрашивает:
- Ну что, не взяли?
- Нет! Плошкоштопие нашли!
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2k
fraxinus 38 минут назад
Здравствуй, Северная Корея
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1k
Димыч 44 минуты назад
Вопрос не в том, СКОЛЬКО служить, а в том, КАК. Если боец все два года метёт плац, то хоть три, хоть четыре - толку не будет. Если он полгода живёт в полях и не вылезает с полигона, то дело другое.
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2k
Ивлар Час назад
Армия изменилась есть масса ВУС, где нет необходимости много бегать, прыгать и стрелять. Например опературу поста радиоперехвата или пеленгатора это все нафиг не упало, главное иметь хороший слух и реакцию. Или роты РМО туда так же можно набирать всех кого описали
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66k
doker Час назад
Может и войн тогда не будет.
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1k
bigkoss Час назад
Годен!

Ссылка youtu.be
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14k
Ser 2 часа назад
Всё... верно! Сегодня требования к ПОДГОТОВЛЕННОСТИ! бойца выше! и по времени и по качеству! ...
Курс "молодого бойца" по ВУС и подготовка минимум 6 месяцев! И служба -год!
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679
Олег 2 часа назад
два маразматика
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