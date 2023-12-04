"Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить требования к здоровью призывников

В РФ уже давно поговаривают о необходимости вернуть 2-хгодичную службу в армии. Теперь об этом, как о необходимости, заявили сразу два депутата Госдумы. Виктор Соболев и Андрей Гурулев считают, что такой шаг позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными», потому что срочники после "учебки" оставшееся время службы проводили бы непосредственно в войсках.





"Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора, быть непосредственно в войсках", - считает Соболев.

Он также уверен, что россияне не будут против этой инициативы, т.к. такой шаг позволит "защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада".





«Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут», — написал он в Telegram.



