"Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить требования к здоровью призывников

Откосить от армии станет сложнее, а служить придётся дольше.
В РФ уже давно поговаривают о необходимости вернуть 2-хгодичную службу в армии. Теперь об этом, как о необходимости, заявили сразу два депутата Госдумы. Виктор Соболев и Андрей Гурулев считают, что такой шаг позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными», потому что срочники после "учебки" оставшееся время службы проводили бы непосредственно в войсках.
"Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора, быть непосредственно в войсках", - считает Соболев.
Он также уверен, что россияне не будут против этой инициативы, т.к. такой шаг позволит "защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада".
«Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут», — написал он в Telegram.
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Требования к сроку армейской службы - не единственное, чем в недалёком будущем обрадуют призывников. Министерство обороны России предложило изменить требования к освидетельствованию россиян с заболеваниями, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». Проект документа о внесении поправок в Положение о врачебно-военной экспертизе опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас в России есть 5 категорий годности к военной службе:
- А -годен,
- Б - годен с незначительными ограничениями,
- В- ограниченно годен,
- Г - временно не годен;
- Д- не годен.
Призывники категории В освобождены от службы по призыву, однако их могут вызвать на военные сборы или на службу в военное время. А вот начиная с четвертой категории призывать не будут даже на сборы и на службу в военное время. В "Д" попадают люди с тяжёлыми заболеваниями - к примеру, с эпилепсией.
Текста проекта пока нет, поэтому какими будут изменения, еще не ясно. Однако вопрос об снижении уровня требований к здоровью призывников поднимается давно. Еще в прошлом году сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагала исключить из перечня болезней, при которых призывник не идёт в армию, плоскостопие и сколиоз.
Между тем, "белый билет" призывник получит лишь в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом. Для таких людей обычное передвижение - настоящее испытание. Кроме этого, искривление позвоночника зачастую способствует снижению мышечной массы, ограничивает амплитуду движений тела. Как при этом служить такому солдату, решительно непонятно.
Что касается плоскостопия, то освобождение от армии в мирное время и зачисление в запас получает призывник с плоскостопием 3 степени. В этом случае своды полностью исчезают, на отпечатках стоп нет просветов в рисунке, изменяется положение пальцев ног. Люди с этим заболеванием должны носить специальную обувь , но даже в ней нагрузка на позвоночник при ходьбе - значительная.
Как сенатор Ковитиди представляет себе службу в армии с этими заболеваниями, неизвестно.
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Срочная должна быть 6 месяцев, обучили всему чему надо и отправили на гражданку.
Желающие остались по контракту.
При таком раскладе косить будут меньше, значит большее количество населения будет изначально готово. А основная армия будет контрактной. И при этом большой резерв подготовленных кадров.
2 года это откос, рост коррупции для откоса и т.д.
И что нашим татупедам не придет в голову идея, служить аж 25 лет. Представляете какие проффффффесионалы будут после службы аж в 25 лет?
- Садитесь.
Призывник садится на стул и видит, что тот пишет в его документах "годен".
- Постойте! Как это годен? Да у меня есть...
- Молодой человек, - перерывает его врач - Вы меня услышали, значит слух у Вас в порядке. Увидели стул, значит и зрение норм. И у Вас хватило мозгов чтобы выполнить мою команду. Значит ГОДЕН!
Идет Мишка по лесу. Встречает его заяц:
- Привет, Мишутка! Чего такой грустный?
- Повестка пришла, в армию берут. А я не хочу!
- Да-а, проблема. А хочешь, пойдем к дятлу - он тебе все зубы повыдирает.
Авось тогда не возьмут.
От дятла Медведь пошел прямо в медкомиссию. Выходит радостный. Заяц его
спрашивает:
- Ну что, не взяли?
- Нет! Плошкоштопие нашли!
Курс "молодого бойца" по ВУС и подготовка минимум 6 месяцев! И служба -год!