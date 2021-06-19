Весенний призыв в армию идёт вовсю. Тысячи молодых парней по всей стране получаю повестки, и отправляются в военкомат, кто-то с радостью, а кто-то и без особого энтузиазма. Но один призывник не только удивил повидавших многое сотрудников военкомата, но и получил известность в сети, а все потому, что он выбрал особый образ.

0 Источник: Но тут постучались к нему в дверь с повесткой. Он, посоветовавшись с подписчиками, выбрал лук помоднее и отправился в военкомат города Батайска.

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0 Источник: По его словам, парни, проходившие комиссию, были удивлены, что к ним присоединилась девушка. Но в целом восприняли этот факт с юмором. А вот начальник военкомата решил сей облик даже запечатлеть, на память. Вот только фото просочилось в интернет.