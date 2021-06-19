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В Ростовской области трансгендера попытались призвать в армию, но передумали

В Ростовской области трансгендера попытались призвать в армию, но передумали (5 фото)

Автор:
19 июня 2021 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Батайск   армия   комиссия   призыв   солдаты   
2197
5
Весенний призыв в армию идёт вовсю. Тысячи молодых парней по всей стране получаю повестки, и отправляются в военкомат, кто-то с радостью, а кто-то и без особого энтузиазма. Но один призывник не только удивил повидавших многое сотрудников военкомата, но и получил известность в сети, а все потому, что он выбрал особый образ.
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Метки: transgender   Батайск   армия   комиссия   призыв   солдаты   
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37  комментариев
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Не взяли в армию, потому что это душевнобольное существо. ПОчему, когда человек считает себя Наполеоном его лечат в психушке, а когда мальчик считает себя девочкой его права нужно защищать?
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17k
Robin Hood 5 минут назад
Этот "дурачОкс" еще над всеми нами посмеется таким вот образом откосив от армии. И не думаю что ему дурка светит.
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9k
Александр 9 минут назад
Не зассал (зассала) и пошёл (а).
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521
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 11 минут назад
Так вот ты какая женственная мущина.
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17k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
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799
Электрик Полчаса назад
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1k
Шпиц Полчаса назад
Транс, не 3,14дор если правильно правильно понимаю...
Расследование провели, где сделал операцию по смене пола этот несовершеннолетний недоумок, какой доктор и прочие медработники в РФии взялся за такое злодеяние?!?!
Родителей этого утырка уже привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание?
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897
Денис Ануфриев Полчаса назад
О йоба!да это же сам военком))))
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8k
MihailoSerbiya 44 минуты назад
Правилно что не взяли в армию. Зачем армии умалишоний человек ? Его надо в дурдом поместит а то еще наидутса люди которие станут косит от армии таким способом.
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6k
Maximvs 46 минут назад
Жаль, в армии из него сделали бы настоящего боевого п%?дораса!
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11k
Bill 47 минут назад
Правильно что фотку сделали. Теперь в военкомате будет алиби что не за взятку отмазали.
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178
Олег Пальчик 52 минуты назад
Еблет пацанский, никакой грим не скрывает. Так что псих, а не "не такой".
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1k
просто программист Час назад
А зачем лук с собой взл? Эльф типа?
По-любому больное существо, лечить принудительно таких
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783
Вано Час назад
В России не бывает трансгендеров. В России бывают 3,14дорасы.
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5k
Мистер Фикс Час назад
Соседский парень в том году пришел, отслужил год в танковых. Рассказывал - никакой дедовщины, прессовки, нормальные ребята, а уж на танке погонять - вообще восторг! Да и сам себя после дембеля ощущаешь совсем другим. Конечно, есть режим, устав, но если быть ответственным и добросовестным - проблем никаких.
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1
Ozzy Engelson Мистер Фикс 43 минуты назад
У меня так брат умер
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4k
x3matic 2 часа назад
Ну и на хэр этот долбойоп нужен в армии?Там это тот придурок не вынесет,ни морально не физически.В итоге повесится или убежит.Офицерам только геморой от этого питора.Из него воин как из говна пуля.Пусть дальше ху.и сосет,может подцепит какую заразу и сдохнет.
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33k
Антон 2 часа назад
Надо было взять в диверсионный отряд боевых питорасов.
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10k
Kucher 2 часа назад
Фу нафиг! Зачем оно такое в нашей армии? Правильно не взяли.
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
НУ И ДУРАКИ
Подали шикарный пример.
Теперь тысячи таких же ЖЕЛАЮЩИХ ОТКОСИТЬ ОТ АРМИИ найдутся.
Вот правда, иногда смотришь, и не понимаешь: НУ ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ??????
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99
vijilante Броненосец Потелкам Час назад
Ну и на здоровье ! Не хочет служить и не надо - нахрена нам в войсках психически не устойчивые придурки,которые своих расстрелять могут или сами вздёрнуться ?!
Сколько таких примеров ?!
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103
Nane First NameLast Броненосец Потелкам Час назад
Чтобы откосить, необязательно такие спецэффекты устраивать. Есть масса других способов попроще.
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12k
Иван 2 часа назад
Бля, да ему в военкомате жизнь спасли
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