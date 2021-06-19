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Весенний призыв в армию идёт вовсю. Тысячи молодых парней по всей стране получаю повестки, и отправляются в военкомат, кто-то с радостью, а кто-то и без особого энтузиазма. Но один призывник не только удивил повидавших многое сотрудников военкомата, но и получил известность в сети, а все потому, что он выбрал особый образ.
Парень, под ником Кейтлин Лис, год назад решил, что он на самом деле девушка. Отрастил длинные волосы, купил кучу юбок и выбрал себе аниме-образ. Активно вёл страничку в контакте, собирая донаты со своих фанатов.
Но тут постучались к нему в дверь с повесткой. Он, посоветовавшись с подписчиками, выбрал лук помоднее и отправился в военкомат города Батайска.
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По его словам, парни, проходившие комиссию, были удивлены, что к ним присоединилась девушка. Но в целом восприняли этот факт с юмором. А вот начальник военкомата решил сей облик даже запечатлеть, на память. Вот только фото просочилось в интернет.
Этот поступок трансгендера огорчил, и Кейтлин считает, что делать такие фото — незаконно. Но, несмотря на это маленькое недоразумение длинноволосого призывника в армию так и не взяли. Причину отказа так и не уточнили. В пресс-службе Южного военного округа от комментариев решили воздержаться.
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Расследование провели, где сделал операцию по смене пола этот несовершеннолетний недоумок, какой доктор и прочие медработники в РФии взялся за такое злодеяние?!?!
Родителей этого утырка уже привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание?
По-любому больное существо, лечить принудительно таких
Подали шикарный пример.
Теперь тысячи таких же ЖЕЛАЮЩИХ ОТКОСИТЬ ОТ АРМИИ найдутся.
Вот правда, иногда смотришь, и не понимаешь: НУ ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ??????
думаю, и ты бы не отказался.
Сколько таких примеров ?!