Первый советский фильм ужасов «Вий» 1967 года

И лишь через много лет, когда он сам стал частью этого руководства, к нему вернулась старая идея снять фильм ужасов.

С точки зрения идеологии и цензуры препятствий уже не было, так как в начале 60-х годов в стране официально был провозглашён курс на экранизацию классических произведений.

Министр культуры Фурцева считала, что это был кротчайший путь, чтобы донести произведения классиков литературы до народных масс. Так как Гоголь входил в список утвержденных писателей, то согласовать сценарий к фильму по одному из его произведений большого труда не составляло.

Те, по-настоящему страшные сцены, которые планировал снять в фильме Пырьев, в сценарии были скупо описаны общими фразами в терминологии самого Гоголя. Поэтому члены худсовета не очень задумывались о зрительных образах, а больше следили за тем, чтобы сюжет будущего фильма соответствовал классическому произведению.