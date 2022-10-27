12 фильмов ужасов, в которых самое страшное — люди

Хэллоуин близко, а значит любителям ужастиков пора запасаться чем-то для жутко-увеселительного просмотра в компании. На этот раз мы решили собрать порцию фильмов ужасов или триллеров с элементами хоррора, где нет никаких призраков, зомби, вампиров, озлобленных чудовищ и прочей сверхъестественной нечисти.

Варвар (2022)