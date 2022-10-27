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12 фильмов ужасов, в которых самое страшное — люди

12 фильмов ужасов, в которых самое страшное — люди

Автор:
27 октября 2022 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   люди   роль   съемка   ужас   фильм   фото   
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Здесь вы найдёте те фильмы, где, как и в жизни, самое страшное исходит от вполне реального существа — человека.

Хэллоуин близко, а значит любителям ужастиков пора запасаться чем-то для жутко-увеселительного просмотра в компании. На этот раз мы решили собрать порцию фильмов ужасов или триллеров с элементами хоррора, где нет никаких призраков, зомби, вампиров, озлобленных чудовищ и прочей сверхъестественной нечисти.


Варвар (2022)

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Сущность зла: незнакомцы в Airbnb.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5


Мизери (1990)

Сущность зла: самая главная поклонница таланта известного писателя.

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.8


Не дыши (2015)

Сущность зла: слепой, но очень опасный пожилой мужчина.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.1


Райское озеро (2008)

Сущность зла: банда подростков.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 6.7


Плетёный человек (1973)

Сущность зла: секта язычников.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5


Отчим (1986)

Сущность зла: отчим.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 6.7


Техасская резня бензопилой (1974)

Сущность зла: жуткая семейка и особенно их младшенький.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.4


Кинопроба (1999)

Сущность зла: вполне обычная на вид девушка, у которой есть некоторые скрытые наклонности.

Кинопоиск: 6.3; IMDb: 7.1


Крик (1996)

Сущность зла: маньяк в маске и без каких-либо суперспособностей, более того порой довольно неуклюжий. Главное его достоинство — вы вряд ли угадаете, кто именно скрывается под маской.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.4


Психо (1960)

Сущность зла: таинственная семья, состоящая из обычных (хоть и двинутых) людей.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5


Солнцестояние (2019)

Сущность зла: члены языческого скандинавского культа.

Кинопоиск: 6.5; IMDb: 7.1


А теперь не смотри (1973)

Сущность зла: это главный спойлер фильма!

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.2

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   люди   роль   съемка   ужас   фильм   фото   
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