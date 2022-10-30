10 самых продуманных ужастиков 21 века

В начале 70-х во Франции находят Люси, девочку, которая почти год как пропала без вести. Она переживает состояние шока, исхудала, обезвожена, но на ее теле нет следов сексуального насилия. Оказывается, ребенка все это время держали на заброшенной скотобойне. Что там с ней произошло и как ей удалось вырваться?