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10 самых продуманных ужастиков 21 века

10 самых продуманных ужастиков 21 века

Автор:
30 октября 2022 09:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   фильм   фото   
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Любители ужастиков знают, как легко напороться на типичный фильм, который берет за счет дешевых спецэффектов, и насколько трудно найти действительно стоящий хоррор с добротным, продуманным сюжетом.

В этом списке вы найдете 10 фильмов ужасов 21 века, которые не только страшные, но выжали из жанра все, что можно. Здесь вы увидите интересный сюжет, комплексные идеи, сложных персонажей и многое-многое другое.


1. Реинкарнация (2018)

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У Энни Грэхем умерла мама, после чего в доме начинают происходить необъяснимые вещи. К тому же, начинаются раскрываться скелеты, которые долгое время прятали в шкафу.


2. Ведьма (2015)

1630-й год. Семья переезжает с плантации на уединенную ферму в Новой Англии. Вскоре после этого загадочным образом исчезает младший ребенок.


3. Хребет дьявола (2001)

После того как 12-летний Карлос, чей отец погиб в испанской Гражданской войне, попадает в приют для мальчиков, он обнаруживает, что в его новом доме происходят загадочные вещи и он кишит темными тайнами, которые ему предстоит раскрыть.


4. Треугольник (2009)

Джесс едет на прогулку на яхте Грега вместе с компанией своих друзей. К сожалению, в море начинается шторм, и судно переворачивается. Спасением для выживших становится огромный пустой океанский лайнер, на котором никого нет, а часы на нем остановились. Но вскоре молодые люди обнаруживают, что за ними кто-то следит.


5. Впусти меня (2008)

12-летний Оскар подвергается нападкам однокашников, а по вечерам упивается мыслями о мести. Вскоре он знакомится с необычной девочкой по имени Эли, которую мучает жажда крови.


6. Мученицы (2008)

В начале 70-х во Франции находят Люси, девочку, которая почти год как пропала без вести. Она переживает состояние шока, исхудала, обезвожена, но на ее теле нет следов сексуального насилия. Оказывается, ребенка все это время держали на заброшенной скотобойне. Что там с ней произошло и как ей удалось вырваться?


7. Пила: Игра на выживание

Двое незнакомцев просыпаются прикованными в подвале с трупом с простреленной головой и пистолетом в руке. Как они там оказались, они понятия не имеют. Найдя пленку, они узнают, что у них есть выбор: либо убить друг друга, либо дать умереть жене и дочери. У них есть 7 часов, чтобы выбраться из передряги.


8. Окулус (2013)

Даже через 20 лет после смерти родителей девушка продолжает считать, что их убило привидение, вышедшее из зеркала, и хочет доказать свою правоту брату.


9. Бабадук (2014)

Сэмуэль родился в день смерти своего отца. Ему уже шесть лет, но он до сих пор боится выдуманных чудищ. Однажды на ночь мама читает ему книгу об ужасном монстре. Так в жизни матери и сына появляется жуткий Бабадук – физическое воплощение страхов Сэмуэля.


10. История двух сестер (2003)

История рассказывает о семье, которую преследуют таинственные смерти.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   фильм   фото   
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