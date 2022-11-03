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Вышел трейлер сиквела фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Вышел трейлер сиквела фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Автор:
03 ноября 2022 10:02
Сообщество : Кино
Метки: аватар   актеры   джеймс кэмерон   кино   роль   трейлер   фильм   
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В долгожданном продолжении, почти через 13 лет после выхода оригинальной эпопеи, зрители, наконец, увидят возвращение людей На'ви на планету Пандора.

В трейлере помимо Джейком и Нейтири Салли можно увидеть их детей, поскольку история разворачивается более чем через десять лет после событий первого фильма.


В трейлере создатели картины дают возможность поклонникам заглянуть под волны океана и показать множество фантастических существ, включая разноцветных медуз, китов и больших крылатых рыб

Джейк учит свою дочь охотиться с луком, а она говорит ему: "Папа, ты не поверишь, это сумасшествие, но я чувствую ее. Я слышу биение ее сердца. Она так близко

Также в сиквеле мы увидим народ На'ви, родом из Пандоры, который вновь вступает в битву с людьми, использующими передовые технологии и вооруженные "костюмы"

Продолжение рассказывает о неприятностях, которые преследуют народ На'ви, о том, на что они идут, чтобы обезопасить друг друга, о битвах, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и о трагедиях, которые они переживают

Актерский состав долгожданного фильма включает Сэма Уортингтона, который играет Джейка, и Зои Салдану, которая исполняет роль Нейтири

Также ожидается возвращение Сигурни Уивер в роли доктора Грейс Огастин и Стивена Лэнга, который сыграет полковника Майлза Кворича.


Оригинальная научно-фантастическая эпопея 2009 года получила три премии "Оскар" за потрясающие визуальные эффекты, кинематографию и художественную режиссуру

Действие фильма происходило в 2154 году, и люди вселялись в аватары, чтобы получить доступ к планете Пандора

По словам актрисы Зои, ей потребовалось всего 20 минут просмотра нового фильма, чтобы расплакаться

Режиссер Джеймс Камерон также высказался о новом фильме и последующих событиях и сказал: "Мы завершили работу над "Аватаром 2" на сто процентов, а над "Аватаром 3" - на девяносто пять процентов"

Оригинальный "Аватар" - является самым кассовым фильмом всех времен

«Аватар:Путь воды». появится в кинотеатрах 16 декабря 2022 года

Смотрите трейлер «Аватар:Путь воды»


Источник:

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Метки: аватар   актеры   джеймс кэмерон   кино   роль   трейлер   фильм   
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11  комментариев
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33
Sata33 Час назад
Сколько уже ждем ?
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7k
GROMOZEKA 57 минут назад
То есть окончательно перешли в мультипликацию?
Интересно
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