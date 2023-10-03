Мощь и сила: грозный африканский буйвол

Натуралистка Евгения Тимонова описывала случай из своей поездки в Африку. На её глазах стадо буйволов напало на семью отдыхающих львов. Буйволы, как умелые охотники, разделили группу хищников. С одной стороны оказались лев и львицы, с другой — львицы и львята. Буйволы принялись за последних. Как итог: сбежать от копыт и рогов удалось лишь троим львятам из семи.

Буйволы не боятся даже людей. Печальная статистика гласит, что копытные убивают человека в половине случаев атаки. То есть, если на вас бежит разъярённый бык — нотариуса вызвать уже не успеешь. Даже браконьеры — и те не рискуют идти на африканского бычка. Слишком много рисков. Да и брать с копытных нечего: массивные рога часто испорчены личинками насекомых, шкура вся в шрамах от подкожных паразитов и клещей, ну а мясо — можно и домашнюю говядину поесть.

Сегодня среди большой пятёрки буйволы чувствуют себя лучше всех. И даже по сравнению с другими травоядными материка — наши герои пока что вымирать не собираются.