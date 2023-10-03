Мощь и сила: грозный африканский буйвол

Африканский буйвол — одно из сильнейших животных, на которое отважится напасть далеко не каждый хищник. В продолжении статьи читай о рогатом жителе Африке, для которого лучшая защита - нападение.
Раньше среди охотников, а сегодня и среди туристов часто можно услышать термин «Большая африканская пятёрка». Это пять самых крупных, харизматичных, сильных и грозных животин континента: слон, лев, леопард, носорог и буйвол. На них издревле вели охоту, но сегодня звери из пятёрки по обыкновению становятся не добычей, а желанным гостем на сафари. Но даже после того, как люди заменили ружьё на фотокамеру, титул самого опасного всё также остаётся у... африканского буйвола!
Но почему именно буйвол? Ни царь зверей, ни огромный слон, а какая-то рогатая корова? Всё дело в двух вещах: размер и поведение. Учёные выделяют до 5 хорошо различимых подвидов, где самые крупные — это чёрные саванные буйволы, живущие на юге континента. Эти парнокопытные вырастают до 2-х метров в холке и набирают свыше 1 тонны веса. Для сравнения: большинство пород домашних коров в два раза меньше.
Звучит не слишком внушительно? Что ж, прибавьте к этим габаритам исключительно непредсказуемый, буйный характер. Именно по этой причине африканцы даже не пытались приручить местных копытных, хоть они и встречаются по всему континенту. Хоть животины и научились быть неприхотливыми, наращивая массу на одной только траве, — такой бурёнки врагу в хозяйстве не пожелаешь.
Зато между собой буйволы очень даже мирные и приятные ребята. Они живут в крупных стадах — от 10 до 1000 особей. Размер группы зависит от количества ресурсов на конкретной территории. Животные активно взаимодействуют друг с другом и выстраивают иерархию, основу которой составляют родственные коровы и телята. К ним прибиваются самцы. Кто-то становится высокоранговым альфачом, кто-то низкоранговым омежкой.
Чем крупнее, сильнее и старше бык, тем, соответственно, выше его статус и больше прав на спаривание. Если кто-то захочет это право оспорить, копытные выясняют крутизну путём дуэли на рогах. До серьёзных увечий дело редко доходит, чего не скажешь о встречах буйволов и потенциальных хищников за говядиной.
Взрослые самки и самцы ревностно охраняют молодняк и стариков. Здоровые животные пасутся на окраине, всё время проверяя обстановку. Зрение у буйволов не очень — животины больше полагаются на слух и обоняние. Единственный, кто способен покуситься на стадо, — это прайд львов. При первых признаках угрозы старейшины подают сигнал тревоги. Если бежать — не вариант, стадо собирается в кольцо: самые взрослые и опытные держат оборону вокруг телят и более слабых особей. И начинается мясо.
Про рога и копыта всем всё ясно — животные в идеале отточили технику нанизывания и затаптывания. Но одной обороной дело не кончается. Коровы обожают измываться над врагом даже тогда, когда он уже повержен! Например, стадо загоняет больших кошек на дерево и держит их там по несколько часов кряду — как собаки, только с копытами и намного злее. Буйволы нападают на львов даже тогда, когда те вообще не собирались охотиться. Стратегия «лучшая защита — это нападение» — называется моббинг. Животные, объединившись, атакуют хищников. Стадо гигантских бурёнок шугает прайд, как охранник — первоклашек. Иногда такие выпады заканчиваются летально. Причем для львов.
Натуралистка Евгения Тимонова описывала случай из своей поездки в Африку. На её глазах стадо буйволов напало на семью отдыхающих львов. Буйволы, как умелые охотники, разделили группу хищников. С одной стороны оказались лев и львицы, с другой — львицы и львята. Буйволы принялись за последних. Как итог: сбежать от копыт и рогов удалось лишь троим львятам из семи.
Буйволы не боятся даже людей. Печальная статистика гласит, что копытные убивают человека в половине случаев атаки. То есть, если на вас бежит разъярённый бык — нотариуса вызвать уже не успеешь. Даже браконьеры — и те не рискуют идти на африканского бычка. Слишком много рисков. Да и брать с копытных нечего: массивные рога часто испорчены личинками насекомых, шкура вся в шрамах от подкожных паразитов и клещей, ну а мясо — можно и домашнюю говядину поесть.
Сегодня среди большой пятёрки буйволы чувствуют себя лучше всех. И даже по сравнению с другими травоядными материка — наши герои пока что вымирать не собираются.
Источник:
- Лев, камера, мотор! Как снимали самый опасный голливудский фильм
- 20 гиен почти одолели льва, но к нему на помощь пришел верный друг
- Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду
- Южноафриканский заповедник сдает дом с 70 львами по соседству
- Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов