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Мощь и сила: грозный африканский буйвол

Мощь и сила: грозный африканский буйвол

Автор:
03 октября 2023 07:46
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Африканский буйвол   буйвол   животные   интересно   львы   
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Африканский буйвол — одно из сильнейших животных, на которое отважится напасть далеко не каждый хищник. В продолжении статьи читай о рогатом жителе Африке, для которого лучшая защита - нападение.

Раньше среди охотников, а сегодня и среди туристов часто можно услышать термин «Большая африканская пятёрка». Это пять самых крупных, харизматичных, сильных и грозных животин континента: слон, лев, леопард, носорог и буйвол. На них издревле вели охоту, но сегодня звери из пятёрки по обыкновению становятся не добычей, а желанным гостем на сафари. Но даже после того, как люди заменили ружьё на фотокамеру, титул самого опасного всё также остаётся у... африканского буйвола!

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Но почему именно буйвол? Ни царь зверей, ни огромный слон, а какая-то рогатая корова? Всё дело в двух вещах: размер и поведение. Учёные выделяют до 5 хорошо различимых подвидов, где самые крупные — это чёрные саванные буйволы, живущие на юге континента. Эти парнокопытные вырастают до 2-х метров в холке и набирают свыше 1 тонны веса. Для сравнения: большинство пород домашних коров в два раза меньше.

Звучит не слишком внушительно? Что ж, прибавьте к этим габаритам исключительно непредсказуемый, буйный характер. Именно по этой причине африканцы даже не пытались приручить местных копытных, хоть они и встречаются по всему континенту. Хоть животины и научились быть неприхотливыми, наращивая массу на одной только траве, — такой бурёнки врагу в хозяйстве не пожелаешь.

Зато между собой буйволы очень даже мирные и приятные ребята. Они живут в крупных стадах — от 10 до 1000 особей. Размер группы зависит от количества ресурсов на конкретной территории. Животные активно взаимодействуют друг с другом и выстраивают иерархию, основу которой составляют родственные коровы и телята. К ним прибиваются самцы. Кто-то становится высокоранговым альфачом, кто-то низкоранговым омежкой.

Чем крупнее, сильнее и старше бык, тем, соответственно, выше его статус и больше прав на спаривание. Если кто-то захочет это право оспорить, копытные выясняют крутизну путём дуэли на рогах. До серьёзных увечий дело редко доходит, чего не скажешь о встречах буйволов и потенциальных хищников за говядиной.

Взрослые самки и самцы ревностно охраняют молодняк и стариков. Здоровые животные пасутся на окраине, всё время проверяя обстановку. Зрение у буйволов не очень — животины больше полагаются на слух и обоняние. Единственный, кто способен покуситься на стадо, — это прайд львов. При первых признаках угрозы старейшины подают сигнал тревоги. Если бежать — не вариант, стадо собирается в кольцо: самые взрослые и опытные держат оборону вокруг телят и более слабых особей. И начинается мясо.

Про рога и копыта всем всё ясно — животные в идеале отточили технику нанизывания и затаптывания. Но одной обороной дело не кончается. Коровы обожают измываться над врагом даже тогда, когда он уже повержен! Например, стадо загоняет больших кошек на дерево и держит их там по несколько часов кряду — как собаки, только с копытами и намного злее. Буйволы нападают на львов даже тогда, когда те вообще не собирались охотиться. Стратегия «лучшая защита — это нападение» — называется моббинг. Животные, объединившись, атакуют хищников. Стадо гигантских бурёнок шугает прайд, как охранник — первоклашек. Иногда такие выпады заканчиваются летально. Причем для львов.

Натуралистка Евгения Тимонова описывала случай из своей поездки в Африку. На её глазах стадо буйволов напало на семью отдыхающих львов. Буйволы, как умелые охотники, разделили группу хищников. С одной стороны оказались лев и львицы, с другой — львицы и львята. Буйволы принялись за последних. Как итог: сбежать от копыт и рогов удалось лишь троим львятам из семи.

Буйволы не боятся даже людей. Печальная статистика гласит, что копытные убивают человека в половине случаев атаки. То есть, если на вас бежит разъярённый бык — нотариуса вызвать уже не успеешь. Даже браконьеры — и те не рискуют идти на африканского бычка. Слишком много рисков. Да и брать с копытных нечего: массивные рога часто испорчены личинками насекомых, шкура вся в шрамах от подкожных паразитов и клещей, ну а мясо — можно и домашнюю говядину поесть.

Сегодня среди большой пятёрки буйволы чувствуют себя лучше всех. И даже по сравнению с другими травоядными материка — наши герои пока что вымирать не собираются.

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Метки: Африка   Африканский буйвол   буйвол   животные   интересно   львы   
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119k
parallax 54 минуты назад
Мощь и сила: грозный африканский буйволПосмотреть
Мощь и сила: грозный африканский буйвол
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Оля 4 минуты назад
Котика обидели.
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Себастьян Перейра

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