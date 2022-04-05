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В чешском зоопарке живёт лев-фотомодель

В чешском зоопарке живёт лев-фотомодель (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 14:53
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Потрясающие моменты животных   в мире животных   грива   животные   зоопарки   красивое животное   лев   львы   львы видео   
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Этому грациозному хищнику с пышной гривой самое место на подиуме! Лев по кличке Том живет в чешском зоопарке Zoopark Na Hrádečku. Выглядит он так, будто только что вышел из парикмахерской. Сногсшибательно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Потрясающие моменты животных   в мире животных   грива   животные   зоопарки   красивое животное   лев   львы   львы видео   
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