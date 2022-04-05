В чешском зоопарке живёт лев-фотомодель

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Этому грациозному хищнику с пышной гривой самое место на подиуме! Лев по кличке Том живет в чешском зоопарке Zoopark Na Hrádečku. Выглядит он так, будто только что вышел из парикмахерской. Сногсшибательно.
Эта серия снимков была сделана 51-летним фотографом-любителем Робертом Гримом из Праги.
Они получились просто чудесными. Всё совпало: и величественный лев, настоящий король джунглей, и белый снег, и яркий солнечный день, и ветер, развевающий гриву.
Они получились просто чудесными. Всё совпало: и величественный лев, настоящий король джунглей, и белый снег, и яркий солнечный день, и ветер, развевающий гриву.
Ну очень фотогеничный!
Выглядит так, будто над ним как следует поработали стилисты, а потом выпустили на подиум.
Роберт Грим рассказал, что лев по кличке Том и его брат Лео были спасены "из очень плохой и незаконной среды".
В этом парке у них огромное пространство для жизни, и они очень хорошо себя чувствуют. В мае 2022 года Том и Лео отпразднуют свое 6-летие.
Эта пара львов часто фигурирует в социальных сетях зоопарка. В 2020 году ко Всемирному дню льва 10 августа Zoopark Na Hrádečku подарил Тому и Лео игрушки, в которых было спрятано немного мяса.
На своем веб-сайте чешский зоопарк сообщает, что участвует в природоохранных проектах и сотрудничает с зоопарками по всей Европе.
На своем веб-сайте чешский зоопарк сообщает, что участвует в природоохранных проектах и сотрудничает с зоопарками по всей Европе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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