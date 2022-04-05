В чешском зоопарке живёт лев-фотомодель

Эта пара львов часто фигурирует в социальных сетях зоопарка. В 2020 году ко Всемирному дню льва 10 августа Zoopark Na Hrádečku подарил Тому и Лео игрушки, в которых было спрятано немного мяса. На своем веб-сайте чешский зоопарк сообщает, что участвует в природоохранных проектах и сотрудничает с зоопарками по всей Европе.

2022-04-05T14:53:15+03:00