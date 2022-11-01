18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах

Иногда люди, проходящие мимо, могут застать релаксирующих котиков врасплох. Как тут удержаться и не сделать смешное фото для социальных сетей, которое поднимет настроение десяткам, а то и сотням людей? Пройти мимо в этом случае было бы просто настоящим преступлением!