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Сообщество Без кота и жизнь не та 1436 постов • 449 подписчиков подписаться
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18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах

18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах

Автор:
01 ноября 2022 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   животные   забавно   кот   милота   подборка   
586
18

Иногда люди, проходящие мимо, могут застать релаксирующих котиков врасплох. Как тут удержаться и не сделать смешное фото для социальных сетей, которое поднимет настроение десяткам, а то и сотням людей? Пройти мимо в этом случае было бы просто настоящим преступлением!

Коты — удивительные создания, способные найти уютное местечко для отдыха практически в любом месте. В этом плане, наверное, им нет равных. Полки магазинов, коробки, различная посуда — всё это идеально подойдёт для того, чтобы вздремнуть часок-другой и восстановить силы для осуществления новых кошачьих свершений.

Проверяет чистоту тарелок

×
×

Погладь за ушком и проходи

Сегодня придётся обойтись без корзинки

Галя, у нас скумбрия, отмена!


Сладенький пирожок в отделе с чипсами

Нужно будет постараться, чтобы достать такой суперприз

Свежий батон

Теперь это его собака

Блокируем доступ к пузу — делаем собаку неудовлетворённой, а хозяин гладит только кота
Идеальная тактика, кот гений.

Сегодня не чешешь.


Уютненько

Денежное дерево зацвело.


Идеально поместился

Кот залез в коробку с кошачьей мятой и кайфует

Регистратура поликлиники

Неважно, что у самого хвост намок. Главное, взгромоздиться повыше и буравить двуногого в ванне предосудительным взглядом. Без этого ну никак.


Главное, что ей комфортно

У вас булочка с корицей подрумянилась.


Левитирующий кот

Выемка специально для кота

Суп с котом

В детстве и сейчас. Ничего не изменилось

Идеально поместился

Буханка выпала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомец   животные   забавно   кот   милота   подборка   
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Хаим Каценеленбоген 6 минут назад
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Anarasius

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