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Кролики — это не только милые одуваны, но и настоящие хулиганы

Кролики — это не только милые одуваны, но и настоящие хулиганы

Автор:
07 февраля 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кролики   милота   подборка   хулиганы   
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Кролики — удивительные и классные существа, способные наполнить жизнь человека радостью, став частью его семьи. Они милые, мягкие и к тому же невероятно умные.

Однако если вы решили завести домашнего декоративного кролика, будьте готовы к его врождённому коварству, которое обязательно проявит себя в самый неожиданный момент.

Поверьте, ему ничего не будет стоить похитить ваш любимый журнальчик и втихую, забравшись в укромное местечко, уничтожить его своими острыми зубками. Также ваш питомец совсем не постесняется оставить парочку дырок на постельном белье или «попробовать на вкус» новёхонькие обои. Предлагаем вам посмотреть фотографии 17 подобных забияк, которые уже успели доставить море радости и хлопот своим хозяевам.


Крольчиха решила угоститься хозяйским напитком

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Это, конечно, мило, но пахнет не очень

Декоративные кролики — невероятно смышлёные животные. Они без труда запоминают своих хозяев и отлично поддаются дрессировке. Если вы намерены обучить своего кролика некоторым командам, проявите терпение и запаситесь вкусняшками. Они лучше всего мотивируют на достижение результата!


Вот как она относится к тому, что мы не делимся с ней завтраком


Какая вкусняшка!


Грызёт гранит наука. В буквальном смысле грызёт

Пушистики отлично ладят с другими животными, но всё же предпочитают общаться со своими сородичами. Любителям кроликов рекомендуют заводить питомцев сразу парами, чтобы они не скучали.


Тебе ведь это больше не нужно, да?


Подхватил горшок зубами и выбросил его. Хорошо, что он не разбился


Бедная Барби!


Это очень утомительная работа — кромсать стены, газеты и ковёр

Кролики наиболее активны ночью. Поэтому перед тем, как отправиться в кровать, позаботьтесь о том, чтобы спрятать все провода и другие предметы, которые ваш питомец может попробовать на зуб. В этом случае вам не придётся печалиться о беспощадно уничтоженных вещах.


Ку-ку!


Бессовестно похитил чашку


Что вы тут спрятали от меня вкусненького?


Булочка уничтожает мою книгу


Враг подкрался незаметно


Он решил залезть прямо в подушку


«Она просто решила запрыгнуть в грязную воду, когда я мыла пол»


Помог с пересадкой цветов


Этот дурачок нашёл краски для грима и весь в них извалялся

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Метки: животные   забавно   кролики   милота   подборка   хулиганы   
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