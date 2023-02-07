Кролики — это не только милые одуваны, но и настоящие хулиганы

Однако если вы решили завести домашнего декоративного кролика, будьте готовы к его врождённому коварству, которое обязательно проявит себя в самый неожиданный момент.

Поверьте, ему ничего не будет стоить похитить ваш любимый журнальчик и втихую, забравшись в укромное местечко, уничтожить его своими острыми зубками. Также ваш питомец совсем не постесняется оставить парочку дырок на постельном белье или «попробовать на вкус» новёхонькие обои. Предлагаем вам посмотреть фотографии 17 подобных забияк, которые уже успели доставить море радости и хлопот своим хозяевам.





Крольчиха решила угоститься хозяйским напитком