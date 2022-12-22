15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие

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Очень давно люди стали считать, что коты рыжего окраса — спасение для больных и страдальцев. Этот замечательный, ласкающий взгляд яркий окрас давал кошачьим привилегии, их считали целителями. Также рыжих котов любили раньше за то, что их цвет ассоциировался с золотом.
Умный мальчик!
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Посмотрите на его недовольную морду
Моя мама — моя крепость!
Ортопедическая коробка
Кот-помощник
Очень удобный уголок для сна
По глазам видно, что на улице ночь — лучше время для тыгыдык-тыдык!
Красивый какой!
Потискать бы это чудо!
На кого похож?
Когда отпахал сутки на работе
Старшее и младшее поколение рыжиков
Чашечки с молоком не хватает для полной картины
Стиляжка
Рыжих котов много не бывает!
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