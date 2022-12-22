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Сообщество Без кота и жизнь не та 1484 поста • 455 подписчиков подписаться
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15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие

15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие

Автор:
22 декабря 2022 09:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   животные   кот   кошка   милота   окрас   рыжий кот   
523
16

Очень давно люди стали считать, что коты рыжего окраса — спасение для больных и страдальцев. Этот замечательный, ласкающий взгляд яркий окрас давал кошачьим привилегии, их считали целителями. Также рыжих котов любили раньше за то, что их цвет ассоциировался с золотом.

Умный мальчик!

×
×

Посмотрите на его недовольную морду


Моя мама — моя крепость!


Ортопедическая коробка


Кот-помощник


Очень удобный уголок для сна


По глазам видно, что на улице ночь — лучше время для тыгыдык-тыдык!



Красивый какой!


Потискать бы это чудо!


На кого похож?


Когда отпахал сутки на работе


Старшее и младшее поколение рыжиков


Чашечки с молоком не хватает для полной картины


Стиляжка


Рыжих котов много не бывает!

Источник:

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Метки: Питомец   животные   кот   кошка   милота   окрас   рыжий кот   
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3  комментария
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4k
Babangdida 56 минут назад
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие
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524
Murych Минуту назад
Ражий кот
.
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Кота видишь? Нет? А он есть.
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