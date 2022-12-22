15 фото, которые показывают, почему рыжие коты — самые лучшие

Очень давно люди стали считать, что коты рыжего окраса — спасение для больных и страдальцев. Этот замечательный, ласкающий взгляд яркий окрас давал кошачьим привилегии, их считали целителями. Также рыжих котов любили раньше за то, что их цвет ассоциировался с золотом.