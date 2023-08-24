Хозяин научил своего кота петь

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Причём, не просто мяукать в таки, но и делать это с чистой интонацией.
Как думаете реально кот поёт или это обработка?
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