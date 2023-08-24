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Сообщество Без кота и жизнь не та 1702 поста • 479 подписчиков подписаться
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Хозяин научил своего кота петь

Хозяин научил своего кота петь

Автор:
24 августа 2023 08:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мяуканье   пение   
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Причём, не просто мяукать в таки, но и делать это с чистой интонацией.

Как думаете реально кот поёт или это обработка?

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мяуканье   пение   
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5  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
в ЮАР вроде какой-то кент ..диджей..записывает угарные звуки животных..а потом создает на своей аппаратуре шедевры добавляя звуки живности)
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19k
anpetrof Минуту назад
Просто хорошо смонтированный ролик...
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6k
sumrаknn 16 минут назад
Хозяин научил своего сына работать со звуком
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47k
Максим Т. 19 минут назад
Ну, если компьютер Бузову вытягивает, что ему кота подкорректировать.
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80k
Доктор Джонс Полчаса назад
Автотюн...
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