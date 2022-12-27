"14 котов, которые выглядят так, будто владеют магазином".

Возможно, эти пушистики не самый лучший пример соблюдения санитарных норм владельцами магазинов, если только эти коты — не сами хозяева этих магазинов. Но давайте представим, что эти коты владеют магазинами! По крайней мере они точно выглядят так, будто они здесь самые главные.

Как выглядит котобатон