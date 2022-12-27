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Сообщество Без кота и жизнь не та 1488 постов • 455 подписчиков подписаться
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14 котов, которые выглядят так, будто владеют магазином

14 котов, которые выглядят так, будто владеют магазином

Автор:
27 декабря 2022 09:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   кошка   магазин   милота   подборка   
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Кошки точно знают, как должен выглядеть хозяин магазина.

Возможно, эти пушистики не самый лучший пример соблюдения санитарных норм владельцами магазинов, если только эти коты — не сами хозяева этих магазинов. Но давайте представим, что эти коты владеют магазинами! По крайней мере они точно выглядят так, будто они здесь самые главные.


Как выглядит котобатон

×
×

Главный нарушитель правил, которому все можно

Когда увлекся самолечением

«Дружок, тебе помочь?»

Лучший антистресс на работе

Когда решил отжать корм у собаки

Невозможно пройти мимо и не почесать животик

Главный цветочек среди цветов

В цветочной лавке

«Кажется, вы забыли сдачу…»

Этот кот явно познал дзен

Лучшее место для сна — шуршащие пакеты с чипсами

Когда опять пришел вредный покупатель

Лучшая реклама кошачьей мяты

Источник:

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Метки: животные   забавно   кот   кошка   магазин   милота   подборка   
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Горожанин Полчаса назад
"14 котов, которые выглядят так, будто владеют магазином".

Магазином!? Если бы услышали такое коты... Владеющие целым миром.
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