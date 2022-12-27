"14 котов, которые выглядят так, будто владеют магазином".

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Кошки точно знают, как должен выглядеть хозяин магазина.
Возможно, эти пушистики не самый лучший пример соблюдения санитарных норм владельцами магазинов, если только эти коты — не сами хозяева этих магазинов. Но давайте представим, что эти коты владеют магазинами! По крайней мере они точно выглядят так, будто они здесь самые главные.
Как выглядит котобатон
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Главный нарушитель правил, которому все можно
Когда увлекся самолечением
«Дружок, тебе помочь?»
Лучший антистресс на работе
Когда решил отжать корм у собаки
Невозможно пройти мимо и не почесать животик
Главный цветочек среди цветов
В цветочной лавке
«Кажется, вы забыли сдачу…»
Этот кот явно познал дзен
Лучшее место для сна — шуршащие пакеты с чипсами
Когда опять пришел вредный покупатель
Лучшая реклама кошачьей мяты
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Магазином!? Если бы услышали такое коты... Владеющие целым миром.