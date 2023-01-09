15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации

Даже самый умный пес порой ведет себя по-дурацки с человеческой точки зрения, делая наши будни только веселее и краше. Именно в такие ситуации попали сегодняшние герои: скорее смотрите и рассказывайте, какое фото вам понравилось больше всего.

Когда уступил другу лучшее место для сна