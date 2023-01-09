15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации

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Собаки, которые ведут себя глупо, сделают ваш день.
Даже самый умный пес порой ведет себя по-дурацки с человеческой точки зрения, делая наши будни только веселее и краше. Именно в такие ситуации попали сегодняшние герои: скорее смотрите и рассказывайте, какое фото вам понравилось больше всего.
Когда уступил другу лучшее место для сна
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Сотворение собаки
Собаки готовы сопровождать тебя повсюду и не отпускают даже в туалет
А вдруг тебе за закрытой дверью одиноко?
Готов к водным процедурам
Хорошо, когда есть верный друг, который не бросит тебя после бурной ночи
У некоторых собак даже вид сзади очаровательный
Собаки точно знают, что такое дружба, даже если ты дельфин
Вдвоем определенно уютнее
Собака, которая умеет улыбаться
Когда встретил своего двойника в корзине с картофелем
Здесь нет собаки, только несколько угольков на снегу
Наступил еще один день...
Маскировка 80 lvl
Два друга
Когда хочешь сойти за своего
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