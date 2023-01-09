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15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации

15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации

Автор:
09 января 2023 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   забавно   милота   ситуация   собака   
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Собаки, которые ведут себя глупо, сделают ваш день.

Даже самый умный пес порой ведет себя по-дурацки с человеческой точки зрения, делая наши будни только веселее и краше. Именно в такие ситуации попали сегодняшние герои: скорее смотрите и рассказывайте, какое фото вам понравилось больше всего.


Когда уступил другу лучшее место для сна

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Сотворение собаки

Собаки готовы сопровождать тебя повсюду и не отпускают даже в туалет

А вдруг тебе за закрытой дверью одиноко?

Готов к водным процедурам

Хорошо, когда есть верный друг, который не бросит тебя после бурной ночи

У некоторых собак даже вид сзади очаровательный

Собаки точно знают, что такое дружба, даже если ты дельфин

Вдвоем определенно уютнее

Собака, которая умеет улыбаться

Когда встретил своего двойника в корзине с картофелем

Здесь нет собаки, только несколько угольков на снегу

Наступил еще один день...

Маскировка 80 lvl

Два друга

Когда хочешь сойти за своего

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Метки: Питомец   животные   забавно   милота   ситуация   собака   
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