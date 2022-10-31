Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек?

А все потому, что эрезусы обожают сухие и прогреваемые места. Селятся они в пустынях и полупустынях, осваивая южные склоны гор и холмов. Именно там, среди вересковых зарослей, они устраивают свои минные поля. Эрезус — тот ещё майнкрафтер, для своей засады он выкапывает не одну, а сразу несколько норок, вокруг которых раскладывает ловчие сети. Таких «капканов» на одном квадратном метре может быть до 10 штук. Растянув сети, паукан скрывается в норке и ждёт. Из убежища он не вылезет до тех пор, пока в ловушку не попадёт добыча.