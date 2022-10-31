Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек?

Методы охоты большинства пауков надёжны как швейцарские часы. Но иногда восьминогие охотники перебарщивают с надежностью и превращают землю в минные поля, усеянные воронками и ловчими сетями! Так поступает черный эрезус, или паук-божья коровка.
Если бы не гигантские жвала на пол моськи, эрезус был бы милейшим пушистым комочком. Их щетинки сидят так же густо, как у млекопитающих, поэтому паукан выглядит бархатным. А окрас у него какой! Элегантное сочетание красного и чёрного. За это, кстати, паукан и получил второе имя — паук божья коровка.
Общий у божьей коровки и «божьей коровки» не только окрас, но и ареал. Эрезус заклеймил себе западную половину Палеарктики, то бишь широкий кусок Евразии выше Гималаев и западнее Новосибирской области. В России этих пауков совсем уж мало, местами они попали в областные Красные книги.
А все потому, что эрезусы обожают сухие и прогреваемые места. Селятся они в пустынях и полупустынях, осваивая южные склоны гор и холмов. Именно там, среди вересковых зарослей, они устраивают свои минные поля. Эрезус — тот ещё майнкрафтер, для своей засады он выкапывает не одну, а сразу несколько норок, вокруг которых раскладывает ловчие сети. Таких «капканов» на одном квадратном метре может быть до 10 штук. Растянув сети, паукан скрывается в норке и ждёт. Из убежища он не вылезет до тех пор, пока в ловушку не попадёт добыча.
Что же будет, если человек угодит в эти минные поля? Да ничего. Ты, скорее всего, капканы паукана даже не заметишь. А сам эрезус не такой дурак, чтобы мчать со всех лапок на любой шорох. Хищник анализирует вибрации и примерно представляет размер существа, угодившего в сети. В зону риска попадают насекомые, скорпионы и даже ящерицы. По нашим меркам — крохотная добыча. Но для эрезуса — это то же самое, что завалить мамонта. Паук божья коровка вырастает до 2 сантиметров максимум. И это самки. Самцы ещё меньше.
К слову, о самцах. В отличие от дам, что сидят в засаде 24/7, пацаны регулярно ищут любви. Когда логово потенциальной возлюбленной найдено, самец ненавязчиво откапывает рядом нору и ждет в засаде подходящего момента. Паучихи ведь дамы с характером. Как только мадемуазель появляется на горизонте, паук действует решительно: выбегает перед самкой и показывает ей свой... танец!
Если пляски пришлись самке по душе, она мало того, что не съедает самца, так ещё и разрешает ухажеру пожить у себя до следующей весны! Небывалое для паукообразных гостеприимство! Остается только представлять, как парочка милуется в тёплых зимних обнимашках во время спячки.
С приходом тепла самец просыпается первым. Пока его благоверная дрыхнет, он подсовывает ей подарочек в виде сперматофор. Как только генетический материал попал туда, куда нужно, парень быстренько ретируется из убежища своей подруги. После сна, к тому же долгого, всякий будет не в духе. У пауков такое обычно кончается старым добрым каннибализмом.
Когда проснётся самка, благоверного она уже не обнаружит. Зато обнаружит себя беременной. 80-100 яиц мамочка обернёт в кокон. Периодически ей придётся выходить из зоны комфорта и выползать наружу, чтобы прогреть будущих деток на солнце. Подобные походы продолжаются до прихода холодов. Самка окончательно закупоривает нору, предварительно схоронив запасы для малышей. Ей еда больше не понадобится.
Паучата вылупляются уже рядом с мамиными заготовками, включающими и саму маму. Дело в том, что самка вырабатывает огромное количество пищеварительных ферментов и в конечном счёте переваривает сама себя. Перезимовав, новоявленное поколение выбирается из опустошенного родительского дома и разбредается во все стороны, дабы вить новые сети и ставить новые минные поля!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать?
- Тайна «дьявольских штопоров»
- Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет
- Сувенирные термометры советских времен
- Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?
Наше дело не рожать
Сунул, вынул и бежать.