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Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?

Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?

Автор:
29 октября 2022 10:35
Сообщество : Факты
Метки: Еда   Растение   интересно   познавательно   рис   факты   фото   
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Даже далекий от сельского хозяйства человек наверняка вспомнит, что рис выращивают особым образом. В Азии поля с этой культурой полностью заливают водой так, что они напоминают собой мелкое озеро.

Но ведь рис вовсе не нуждается в таком количестве влаги. Он вполне может расти и на просто хорошо политой почве. А большинство растений и вовсе погибнет под слоем воды из-за гниения.


Зачем же в Азии люди с глубокой древности прикладывали столько усилий, чтобы провести каналы и буквально затопить свои поля?

Почему растения не загнивают?


История и современность

Рис чрезвычайно популярный древний продукт, который выращивали еще семь тысячелетий назад. В азиатских странах он востребован более всего, только в китайском государстве насчитывается примерно восемь тысяч сортов. Так как рис является в странах Азии главной культурой, его производство имеет важнейшее значение.

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Максимальное количество крупы выращивают в Китае, каждый год удается собрать примерно 140 млн тонн. Также «рисовыми» странами считают Индию, Вьетнам, Индонезию. Вне азиатских территорий любителями риса можно назвать бразильцев. В Латинской Америке размах гораздо скромнее — до 15 млн тонн ежегодно.

В Европе активно выращивают культуру в Италии, где произрастают сотни разновидностей. Также плантации есть на территории соединенных штатов, на австралийских, турецких и российских землях. Поля риса в России есть в Краснодарском и Приморском регионах. Первые плантации у нас появились примерно триста лет назад.


Метод выращивания

Культивируют растение проливным способом, иначе он именуется поливным. Технология предполагает взращивание на полях, которые затапливаются водой. Примерно за полмесяца перед сбором урожая влагу удаляют с плантаций. Предварительно семена проращивают в особых контейнерах, а уже после своеобразную рассаду переносят на плантации.

В азиатских странах рассаду пикируют ручным способом. В Штатах же применяется другая технология посадки, посадочный материал сразу отправляют в почву. Делают это не ручными методом, а с привлечением средств авиации в большинстве случаев.


Зачем поливают поля

Как уже было упомянуто выше, рисовая культура вовсе не нуждается в огромном количестве воды. Если дикий рис действительно произрастает на влажной почве, то современные разновидности могут спокойно вырастать без нахождения во влажных местах. Однако вода мешает пробиваться сорной траве, которая забивает рис и снижает уровень урожайности.

Рис любит воду и спокойно произрастает в таких местах, он не подвержен загниванию от болотистых условий. Сорнякам же пробиться в подобных обстоятельствах достаточно затруднительно.

Поливной способ имеет еще и одно преимущество — экологичность. Хотя при нем тоже не исключается применение пестицидных, инсектицидных составов и подкормок. Без гербицидов, останавливающих рост сорняков, при таком способе культивирования чаще всего не обходятся. Но нужны эти вещества в небольших количествах.


Сухое рисоводство

Есть страны, которые выращивают культуру, используя сухой метод. Поля в этом варианте стандартные, их не проливают водой до застаивания. Рис растет отлично и при данном методе культивирования, но специалисты признают, что уровень урожайности более скромный, чем при проливном.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Растение   интересно   познавательно   рис   факты   фото   
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