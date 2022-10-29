Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?

Но ведь рис вовсе не нуждается в таком количестве влаги. Он вполне может расти и на просто хорошо политой почве. А большинство растений и вовсе погибнет под слоем воды из-за гниения.

Зачем же в Азии люди с глубокой древности прикладывали столько усилий, чтобы провести каналы и буквально затопить свои поля?

Почему растения не загнивают?

История и современность

Рис чрезвычайно популярный древний продукт, который выращивали еще семь тысячелетий назад. В азиатских странах он востребован более всего, только в китайском государстве насчитывается примерно восемь тысяч сортов. Так как рис является в странах Азии главной культурой, его производство имеет важнейшее значение.