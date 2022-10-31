Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать?

Современный ковбой обычно даже не задумывается о том, куда он кладет свою шляпу после долгого рабочего дня. Тем не менее большинство ковбоев старой школы даже в XXI веке очень осторожны с тем, что касается хранения шляп и они никогда не кладут их на свою кровать.
Всё дело в том, что исторически для ковбоев на Диком Западе положить ковбойскую шляпу на кровать — это большое табу.
Но почему?
Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:
Всё дело в суевериях
Хотя на первый взгляд кому-то это может показаться довольно глупым "бояться положить шляпу на кровать", но для ковбоев старой школы этот страх в первую очередь основан на местных суевериях.
Ковбои в целом были очень суеверными людьми. Например, подковы у ковбоев издавна ассоциировались с удачей. Поэтому нисколько неудивительно, что ковбои верили в то, что если повесить подкову в своем доме в прихожей, то она обязательно принесет удачу каждому, кто войдет в этот дом.
Также существовало суеверие, что если ковбой обнаружит у своей лошади узлы или завитки на гриве, то значит на этой лошади каталась фея. По легенде, феи ночью ищут лошадей, чтобы покататься на них. Они завязывают узлы и скручивают гриву лошади, чтобы использовать её как стремена и поводья. Феи катаются на лошадях всю ночь, и возвращают их к утру с узловатыми гривами, а это значит, лошадь получила благословение магических существ и обязательно прослужит добрую службу своему хозяину. Таких лошадей обычно не продавали даже за огромные деньги.
Но на самом деле ученые говорят, что странные завитки и узлы на гривах у лошадей пасущихся вместе с табуном появляются из-за ласки (маленького хищного зверька), который взбирается на лошадь и вылизывает соленый пот с шеи лошади, одновременно запутывая и заплетая ей гриву своими лапками.
Так почему ковбои боялись положить шляпу на кровать?
Есть несколько причин, по которым возникло это суеверие
Многие суеверные ковбои не кладут шляпу на кровать, потому что считают, что это привлечет в их дом несчастье. Со времён Калифорнийской золотой лихорадки существовало поверье, что шляпа на кровати может привести к серьезному несчастью, травме или cмepти близкого человека.
Всё дело в том, что на пoxopонах шляпу пoкoйнoго ковбоя всегда клали на крышку гpoбa. Из-за этой пoxopoнной традиции на Диком Западе очень быстро пошло поверье, что класть шляпу на кровать имеет тот же смысл, что и положить шляпу на гpoб. Это притягивало злых духов к владельцу шляпы и тому, кто будет спать в этой кровати.
Помимо мистической существовала и практическая причина, почему шляпы обычно не клали на кровать — для избежания распространения вшей по всей кровати, поскольку ковбои на Диком Западе не слишком хорошо дружили с гигиеной.
Кстати у итальянской мафии Нью-Йорка существовали схожие правила, которые запрещали кому-либо класть шляпу на кровать. Но в этом случае речь шла не о приметах, а о безопасности. Когда соперничающие банды встречались в гостиничном номере, каждый мужчина позволял обыскать себя — но тот, кто первым занимал комнату, иногда прятал оружие под шляпой на кровати. (с) American Notes & Queries, том 4 (1944 г.)
Традиционно ковбойскую шляпу лучше всего хранить на вешалке (на гвозде на стене), на лошади или же на сапогах. Ковбои старой школы верят, что это нужно не только для того, чтобы сохранить её в безопасности, но и для того, чтобы сохранить свою удачу. Если вы положите шляпу на пол или на кровать, удача ускользнет от вас.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вшивую голову на кровать положить можно.. Вот шляпу нельзя.. Про лобковых вшей уж молчу...