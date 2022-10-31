Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать?

Хотя на первый взгляд кому-то это может показаться довольно глупым "бояться положить шляпу на кровать", но для ковбоев старой школы этот страх в первую очередь основан на местных суевериях.

Ковбои в целом были очень суеверными людьми. Например, подковы у ковбоев издавна ассоциировались с удачей. Поэтому нисколько неудивительно, что ковбои верили в то, что если повесить подкову в своем доме в прихожей, то она обязательно принесет удачу каждому, кто войдет в этот дом.

Также существовало суеверие, что если ковбой обнаружит у своей лошади узлы или завитки на гриве, то значит на этой лошади каталась фея. По легенде, феи ночью ищут лошадей, чтобы покататься на них. Они завязывают узлы и скручивают гриву лошади, чтобы использовать её как стремена и поводья. Феи катаются на лошадях всю ночь, и возвращают их к утру с узловатыми гривами, а это значит, лошадь получила благословение магических существ и обязательно прослужит добрую службу своему хозяину. Таких лошадей обычно не продавали даже за огромные деньги.

Но на самом деле ученые говорят, что странные завитки и узлы на гривах у лошадей пасущихся вместе с табуном появляются из-за ласки (маленького хищного зверька), который взбирается на лошадь и вылизывает соленый пот с шеи лошади, одновременно запутывая и заплетая ей гриву своими лапками.

Так почему ковбои боялись положить шляпу на кровать?