Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет

Перед вами замечательный элемент водопровода на Вилле Ариадны в Стабиях (городок рядом с Помпеями, погибший вместе с ними при извержении Везувия в 79 г. н.э.).
Небольшой свинцовый декорированный резервуар куда поступала вода с внешнего водопровода. Из него вели две трубы, снабженные кранами, которые можно было перекрывать в случае необходимости. Одна труба вела на фонтанчик в имплювии — небольшой бассейн-пруд в центральном дворике здания, вокруг которого строились римские дома, другая — внутрь здания.
Название вилла получила в честь знаменитой фрески Ариадны, найденной здесь. Это роскошная вилла одна из самых древних в Стабиях построена во II веке до н.э., ее площадь составляет 11 тыс. кв. м., из которых раскопано пока менее половины. Комплекс виллы включал и домашние термы (бани), которые, разумеется, требовали снабжения водой, там были ванны с холодной-горячей водой и, куда же без него, гиппокауст — теплый пол.
Сами краны, разумеется, бронзовые, а не свинцовые. Вот тут хорошо видно на аналогичном: резервуар свинцовый, краны бронзовые. На фото выше, думаю, их просто покрасили вместе в однотонный белый цвет для защиты от коррозии, ну и чтобы заметней было на фоне земли.
А вот это уже водопровод в доме Веттиев в Помпеях:
Ну и как вам работа древнеримских сантехников?
Как по мне, с учетом прошедших тысячелетий — вполне качественная.
Что у нас следующим пунктом? Ах, да — «контрольные весы»!
На форуме Помпей рядом с зернохранилищем, где продавалось зерно, обнаружили вполне официальные «контрольные весы», установленные властями города. Здесь любой желающий мог проверить сколько и чего он на самом деле купил. Это массивный прилавок с девятью углублениями, каждая эталонно точного объема.
Надпись на столе гласит: «Судьи и дуумвиры Авл Клодий Флакк, сын Авла, и Нумерий Аркей Ареллиан Калед, сын Нумерия, по решению декурионов привели меры в соответствие принятым».
Вам такой метод измерения объема может показаться неудобным, ведь нужно каждый раз выскребать из углубления зерно, но нет, все продумано, достаточно было вынуть пробку снизу и зерно просыпалось в подставленную посуду и можно сразу насыпать следующую порцию.
В городке Тиволи недалеко от Рима рядом с рынком есть такие же прилавки (целых два!) для контроля мер, так что это вполне традиционная мера против нечестных торговцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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