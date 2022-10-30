Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет

Небольшой свинцовый декорированный резервуар куда поступала вода с внешнего водопровода. Из него вели две трубы, снабженные кранами, которые можно было перекрывать в случае необходимости. Одна труба вела на фонтанчик в имплювии — небольшой бассейн-пруд в центральном дворике здания, вокруг которого строились римские дома, другая — внутрь здания.



Название вилла получила в честь знаменитой фрески Ариадны, найденной здесь. Это роскошная вилла одна из самых древних в Стабиях построена во II веке до н.э., ее площадь составляет 11 тыс. кв. м., из которых раскопано пока менее половины. Комплекс виллы включал и домашние термы (бани), которые, разумеется, требовали снабжения водой, там были ванны с холодной-горячей водой и, куда же без него, гиппокауст — теплый пол.



Сами краны, разумеется, бронзовые, а не свинцовые. Вот тут хорошо видно на аналогичном: резервуар свинцовый, краны бронзовые. На фото выше, думаю, их просто покрасили вместе в однотонный белый цвет для защиты от коррозии, ну и чтобы заметней было на фоне земли.