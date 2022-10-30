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Сантехника древнего Рима и «контрольные весы»&nbsp; возрастом более двух тысяч лет

Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет

Автор:
30 октября 2022 11:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний рим   интересно   познавательно   сантехника   факты   фото   
1615
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Перед вами замечательный элемент водопровода на Вилле Ариадны в Стабиях (городок рядом с Помпеями, погибший вместе с ними при извержении Везувия в 79 г. н.э.).

Небольшой свинцовый декорированный резервуар куда поступала вода с внешнего водопровода. Из него вели две трубы, снабженные кранами, которые можно было перекрывать в случае необходимости. Одна труба вела на фонтанчик в имплювии — небольшой бассейн-пруд в центральном дворике здания, вокруг которого строились римские дома, другая — внутрь здания.


Название вилла получила в честь знаменитой фрески Ариадны, найденной здесь. Это роскошная вилла одна из самых древних в Стабиях построена во II веке до н.э., ее площадь составляет 11 тыс. кв. м., из которых раскопано пока менее половины. Комплекс виллы включал и домашние термы (бани), которые, разумеется, требовали снабжения водой, там были  ванны с холодной-горячей водой и, куда же без него, гиппокауст — теплый пол.

Сами краны, разумеется, бронзовые, а не свинцовые. Вот тут хорошо видно на аналогичном: резервуар свинцовый, краны бронзовые. На фото выше, думаю, их просто покрасили вместе в однотонный белый цвет для защиты от коррозии, ну и чтобы заметней было на фоне земли.


×
×

А вот это  уже  водопровод в доме Веттиев  в Помпеях:

Ну и как вам работа древнеримских сантехников?


Как по мне, с  учетом прошедших тысячелетий    вполне качественная.


Что у нас следующим пунктом?  Ах, да  — «контрольные весы»!


На форуме Помпей рядом с зернохранилищем, где продавалось зерно, обнаружили вполне официальные «контрольные весы», установленные властями города. Здесь любой желающий мог проверить сколько и чего он на самом деле купил. Это массивный прилавок с девятью углублениями, каждая эталонно  точного объема.


Надпись на столе гласит: «Судьи и дуумвиры Авл Клодий Флакк, сын Авла, и Нумерий Аркей Ареллиан Калед, сын Нумерия, по решению декурионов привели меры в соответствие принятым».


Вам такой метод измерения объема может показаться неудобным, ведь нужно каждый раз выскребать из углубления зерно, но нет, все продумано, достаточно было вынуть пробку снизу и зерно просыпалось в подставленную посуду и можно сразу насыпать следующую порцию.


В городке Тиволи недалеко от Рима рядом с рынком есть такие же прилавки (целых два!) для контроля мер, так что это вполне традиционная мера против нечестных торговцев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: древний рим   интересно   познавательно   сантехника   факты   фото   
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7  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Че им..шумеры ФУМку не могли одолжить?))
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22k
Mike Miller 3 минуты назад
Поразительная, конечно, фигня. Столько всего умели делать, а потом всё кануло на 13-14 веков.
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1k
Hans 46 минут назад
"...резервуар свинцовый, краны бронзовые.", "их просто покрасили вместе в однотонный белый цвет для защиты от коррозии..." - ну да, а то ж эти металы без краски очень сильно подвержены коррозии.
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