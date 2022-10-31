Тайна «дьявольских штопоров»

В 1892 году палеонтолог Эрвин Барбур, исследовавший миоценовые песчаники формации Гаррисон в северо-западной части штата Небраска, наткнулся на нечто удивительное и потрясающее. Местные жители обратили его внимание на странной формы обнажения, чем-то напоминающие полустёртые вертикальные «колонны» или «сосульки».
Опытный глаз учёного сразу же разглядел окаменелость, сложенную из более плотной породы – причём окаменелость, совершенно не похожую ни на что известное науке. Бережно и осторожно, буквально сантиметр за сантиметром, Барбур удалял окружающие загадочный объект слои песчаника – пока, наконец, окаменелость не предстала перед участниками экспедиции «во всей красе». И было на что полюбоваться – представьте себе «штопор» или изящную «спираль» толщиной в руку и высотой почти три с половиной метра!
Удивительную находку назвали «даймонеликс», то есть, в переводе с греческого, «дьявольский штопор». За несколько последующих месяцев Барбур обнаружил более двадцати подобных объектов – одинаково длинные и изящные спирали, закрученные как вправо, так и влево. Сперва учёный предположил, что обнаруженный объект – остатки гигантской пресноводной губки. Однако, исследуя саму спираль, Барбур обнаружил внутри остатки растительного происхождения – и тогда решил, что имеет дело с вымершим неизвестным науке растением. Именно эту версию учёный изложил в своём отчёте.
Однако с Барбуром не согласились два крупнейших американских специалиста по позвоночным – Эдуард Коуп и Теодор Фукс. Внимательнейшим образом изучив загадочные «штопоры», они пришли к выводу, что это никакое не растение, а... нора – «домик» миоценового грызуна, похожего на суслика! Давным-давно эту нору засыпало землёй, а за миллионы лет земля спрессовалась в прочный камень, сделав изумительно точный «слепок» норки животного.
Эрвин Барбур сдаваться не собирался. «Камни формации Гаррисон в Небраске» – написал он в ответной статье – «представляют собой дно древнего озера. Получается, что миоценовый суслик профессора Фукса устроил себе уютную выстланную сухим сеном норку под водой на глубине нескольких сотен метров».
В спор вмешался ещё один американский палеонтолог, Олаф Петерсон. Он также приехал в Небраску на раскопки – чтобы раздобыть несколько «дьявольских штопоров» для музея Карнеги в Питтсбурге. Внутри спиралей он обнаружил кости животного – а именно древнего бобра палеокастора. Таким образом, теория «норки грызуна» получила новое подтверждение.
Но и тут Барбур был непреклонен. «Скажите на милость, какой гениальный бобр или суслик в состоянии копать норки в форме совершенной спирали? – издевался он над своими оппонентами. – Постоянство шага спирали, намотанной с математической точностью на безукоризненно прямую линию – где вы видели подобные безупречно симметричные норки сусликов? Даймонеликс – это древнее растение, безусловно и однозначно!».
Этот научный спор оставался неразрешённым долгие десятилетия. Наконец, в 1977 году Ларри Мартин, эксперт по вымершим млекопитающим, сумел дать окончательный ответ. Прежде всего он обратил внимание на то, что отложения формации Гаррисон вовсе не являются остатками древнего озера. Более современные исследования геологов показали, что эти тонкозернистые песчаники образовались не под водой, а на воздухе – в засушливой степной зоне. Проведя тщательнейшие раскопки, Мартин обнаружил сохранившиеся в песчанике не только «дьявольские штопоры», но и корни растений, и даже норки насекомых. Сами «дьявольские штопоры» в самом низу, как оказалось, не обрывались, а переходили в прямой, идущий под углом вверх, «рукав».
Но что самое главное – Мартин и его студент Деб Беннетт тщательнейшим образом сравнили зубы бобра-палеокастора с тонкими отметинами на поверхности «дьявольских штопоров» и показали, что они идеально подходят друг к другу. Таким образом, миоценовый бобр копал свою норку в основном зубами!
Однако откуда в норках грызунов появились растительные остатки? Учёные построили математическую модель спиральной норки палеокастора – оказывается, в условиях жаркого сухого климата многочисленные витки спирали позволяли лучше удерживать влагу, поэтому стены тоннеля неизбежно должны были зарастать растениями! Скорее всего, древним бобрам время от времени даже приходилось «пропалывать» свои норки, чтобы они не заросли окончательно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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