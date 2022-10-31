Тайна «дьявольских штопоров»

Удивительную находку назвали «даймонеликс», то есть, в переводе с греческого, «дьявольский штопор». За несколько последующих месяцев Барбур обнаружил более двадцати подобных объектов – одинаково длинные и изящные спирали, закрученные как вправо, так и влево. Сперва учёный предположил, что обнаруженный объект – остатки гигантской пресноводной губки. Однако, исследуя саму спираль, Барбур обнаружил внутри остатки растительного происхождения – и тогда решил, что имеет дело с вымершим неизвестным науке растением. Именно эту версию учёный изложил в своём отчёте.

Однако с Барбуром не согласились два крупнейших американских специалиста по позвоночным – Эдуард Коуп и Теодор Фукс. Внимательнейшим образом изучив загадочные «штопоры», они пришли к выводу, что это никакое не растение, а... нора – «домик» миоценового грызуна, похожего на суслика! Давным-давно эту нору засыпало землёй, а за миллионы лет земля спрессовалась в прочный камень, сделав изумительно точный «слепок» норки животного.

Эрвин Барбур сдаваться не собирался. «Камни формации Гаррисон в Небраске» – написал он в ответной статье – «представляют собой дно древнего озера. Получается, что миоценовый суслик профессора Фукса устроил себе уютную выстланную сухим сеном норку под водой на глубине нескольких сотен метров».

В спор вмешался ещё один американский палеонтолог, Олаф Петерсон. Он также приехал в Небраску на раскопки – чтобы раздобыть несколько «дьявольских штопоров» для музея Карнеги в Питтсбурге. Внутри спиралей он обнаружил кости животного – а именно древнего бобра палеокастора. Таким образом, теория «норки грызуна» получила новое подтверждение.