Плачу, а работать никто не хочет!

Народ не хочет работать! Нет, ну вы представляете, друзья, в стране миллионы безработных, а сотрудника на 25 тысяч месяц найти не можем! Да ему же и делать то ничего не нужно: машину с утра принял, разгрузил, и спи отдыхай — следи, чтобы клиенты ничего не украли, обслужил немного, поработал 5 минут, товар разложил, план по продажам выполнил — и опять отдыхай. Пол вымыл, туалет... мелочи там — и до вечера делать ничего вообще не нужно, так... бумажная работа. Если не успеваешь, так мы ж не звери какие, понимаем, что за 12 часов устаешь — домой можно работу забрать. Главное, чтоб человек ответственный был и стрессоустойчивый, образование, конечно, высшие техническое, знание ПК и навыки слесаря 5 разряда... . Так мы ж не минималку предлагаем — зарплата выше средней по городу! Это и логично, нам абы кто не нужен. . А люди неправильные пошли. Такой херни при Сталине не было — нормальные пацаны были: жили в вагончике, грызли гнилую картошку и за 10 лет подняли страну, разрушенную в хлам, до второй экономики мира! . А сейчас работать не хотят! Тунеядцы! Экономика страдает! Сверхприбыли все меньше и меньше! Порядочному ИП-шнику в Мухосранске даже несчастного Порше уже не купить! . Старперы приходят одни, а зачем они нам? Разве они такой темп выдержат? Это же физически работать надо! А молодые эти, представляете... . . Хотим, — говорят, — такую зарплату, чтобы есть можно было, коммуналку платить... и еще, чтобы на одежду оставалось! Не, ну нормальные люди вообще? Их спрашиваешь: что ты вообще умеешь, чтобы на еду зарабатывать? — а человек просто разворачивается и уходит. Конечно, на мамкиной то шее проще сидеть! . Кого не спрошу, один метал копает и сдает, другой — виндоус переустанавливает за 10 тысяч рублей в день, а третий — вообще блогер на Дзене. . Экономике не блогеры ваши нужны! А станочники... с навыками продавца. . Такие, чтобы блоху могли подковать и втюхать клиенту! . Платить выше? Зачем, если реальная средняя зарплата по городу — 20 тысяч рублей. А в бизнесе прибыль — сами знаете: доходы минус расходы. . Мы уже и объявление приличное дали, применили сверхсовременные приемы маркетинга... . Вот, только послушайте: . Стабильная работа в крупной компании! (Размер, согласитесь, возбуждает! ) Оформление по ТК РФ! (Только представьте себе, какая честь снизошла исключительно на ВАС! ) Гибкий график работы! (Если не выполнили план — хоть до ночи можно работать, главное — чтобы, как штык в 7 утра... ) Возможность работать рядом с домом! (Не просто "возможность", а "необходимость", просто с проездом не выгодно будет... ) Социальный пакет! (Раз в год у вас будет отпуск, когда — никто, конечно, не знает, и, возможно, попросим выйти немного поработать, но ведь когда-нибудь будет! ) Фиксированный оклад и ежемесячная премия по результатам работы! (Есть еще штрафы, которые будут немного чаще, но ведь премия иногда тоже бывает. Да нет, честно бывает: поговорите со старожилами — они тот день наверняка запомнили. ) . Работа в команде! (Даже если вы будете делать свою часть работы хорошо, все равно можно получишь штрафы, потому что вы — Команда! ) Дружелюбная атмосфера и пропитка корпоративным командным духом!