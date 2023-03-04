1423
1
"Плачу, а работать никто не хочет! " (горькие слезы предпринимателя) .
Народ не хочет работать! Нет, ну вы представляете, друзья, в стране миллионы безработных, а сотрудника на 25 тысяч месяц найти не можем! Да ему же и делать то ничего не нужно: машину с утра принял, разгрузил, и спи отдыхай — следи, чтобы клиенты ничего не украли, обслужил немного, поработал 5 минут, товар разложил, план по продажам выполнил — и опять отдыхай. Пол вымыл, туалет... мелочи там — и до вечера делать ничего вообще не нужно, так... бумажная работа. Если не успеваешь, так мы ж не звери какие, понимаем, что за 12 часов устаешь — домой можно работу забрать. Главное, чтоб человек ответственный был и стрессоустойчивый, образование, конечно, высшие техническое, знание ПК и навыки слесаря 5 разряда... . Так мы ж не минималку предлагаем — зарплата выше средней по городу! Это и логично, нам абы кто не нужен. . А люди неправильные пошли. Такой херни при Сталине не было — нормальные пацаны были: жили в вагончике, грызли гнилую картошку и за 10 лет подняли страну, разрушенную в хлам, до второй экономики мира! . А сейчас работать не хотят! Тунеядцы! Экономика страдает! Сверхприбыли все меньше и меньше! Порядочному ИП-шнику в Мухосранске даже несчастного Порше уже не купить! . Старперы приходят одни, а зачем они нам? Разве они такой темп выдержат? Это же физически работать надо! А молодые эти, представляете... . . Хотим, — говорят, — такую зарплату, чтобы есть можно было, коммуналку платить... и еще, чтобы на одежду оставалось! Не, ну нормальные люди вообще? Их спрашиваешь: что ты вообще умеешь, чтобы на еду зарабатывать? — а человек просто разворачивается и уходит. Конечно, на мамкиной то шее проще сидеть! . Кого не спрошу, один метал копает и сдает, другой — виндоус переустанавливает за 10 тысяч рублей в день, а третий — вообще блогер на Дзене. . Экономике не блогеры ваши нужны! А станочники... с навыками продавца. . Такие, чтобы блоху могли подковать и втюхать клиенту! . Платить выше? Зачем, если реальная средняя зарплата по городу — 20 тысяч рублей. А в бизнесе прибыль — сами знаете: доходы минус расходы. . Мы уже и объявление приличное дали, применили сверхсовременные приемы маркетинга... . Вот, только послушайте: . Стабильная работа в крупной компании! (Размер, согласитесь, возбуждает! ) Оформление по ТК РФ! (Только представьте себе, какая честь снизошла исключительно на ВАС! ) Гибкий график работы! (Если не выполнили план — хоть до ночи можно работать, главное — чтобы, как штык в 7 утра... ) Возможность работать рядом с домом! (Не просто "возможность", а "необходимость", просто с проездом не выгодно будет... ) Социальный пакет! (Раз в год у вас будет отпуск, когда — никто, конечно, не знает, и, возможно, попросим выйти немного поработать, но ведь когда-нибудь будет! ) Фиксированный оклад и ежемесячная премия по результатам работы! (Есть еще штрафы, которые будут немного чаще, но ведь премия иногда тоже бывает. Да нет, честно бывает: поговорите со старожилами — они тот день наверняка запомнили. ) . Работа в команде! (Даже если вы будете делать свою часть работы хорошо, все равно можно получишь штрафы, потому что вы — Команда! ) Дружелюбная атмосфера и пропитка корпоративным командным духом!
Источник:
Ссылки по теме:
- История стойкого сталевара, не посрамившего своей страны и чести
- Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии
- «Девочки, у меня шок»: рабочим красноярского завода «Сибсталь МК» подарили стриптизёршу на день рождения компании
- Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»
- Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки
Метки: завод низкая зарплата предприниматель
Новости партнёров
реклама
это вам не социализм
Токарь в г. Санкт-Петербург на оборонное предприятие
от 105 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, Вахтовый метод
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ В Санкт-Петербурге
ТОКАРЬ НА 16К20 И ДИП 300/500, ИЖ 250
Условия:
Вахта 60/30 (отдыхать можно меньше, по желанию)
Место работы: г. Санкт-Петербург
З/п 110.000 руб. за месяц работы, 220.000 руб. за вахту в зависимости от Вашего опыта и разряда
График работы: 6/1 по 11 часов, час обед
Оформление с 1 дня
Проживание в квартирах со всеми удобствами - бесплатно
Спецодежду выдаем
Компенсация билетов (при необходимости покупаем)
Обязанности:
Обработка заготовки;
Чистовая обточка;
Нарезание внутренних и наружных резьб;
Требования:
Умение нарезать резьбу
Опыт от 2х лет
Разряд от 3го
Чтение технической документации;
Свободное пользование мерительным инструментом
Ну да, 100 тыщ предлагают. Гы-гы-гы
https://spb.hh.ru/vacancy/76707559?utm_source=rabota-ipoisk.ru&utm_medium=ppc&utm_campaign=RU_paid_cpc_applicant_feed_magic-1https://spb.hh.ru/vacancy/76707559?utm_source=rabota-ipoisk.ru&utm_medium=ppc&utm_campaign=RU_paid_cpc_applicant_feed_magic-1
Особенно умиляет, что оборонное предприятие стесняется написать, как оно называется
Логист там же 30... Ну если пару фур в месяц "налево" загнать, то может норм)))
Спасиба, дорогие мои, ни ннада!
Вот это и бесит. Все начальники ориентируются на мифическую "среднюю" а надо на ту которую ты можешь себе позволить (финансово мотивированный сотрудник будет держаться за место и работать как может, если плохо может, на его место очередь будет) на маленькую зарплату можно найти сотрудника (из тюрьмы только вышел например, никто не берёт, боятся, или пенсионер инвалид за спиной которого уже бабка с косой стоит) но он и работать будет "абы как"...