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Плачу, а работать никто не хочет!

Плачу, а работать никто не хочет!

Автор:
04 марта 2023 14:26
Метки: завод   низкая зарплата   предприниматель   
1423
1

"Плачу, а работать никто не хочет! " (горькие слезы предпринимателя) .

Источник:

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Метки: завод   низкая зарплата   предприниматель   
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46  комментариев
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15k
Совранский 6 часов назад
Автор, токарем пойдешь? 150 +/- в месяц, хотя я понимаю - на фишках проще постики выкладывать)))
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65k
SAndre 2 часа назад
платят всегда ровно столько, чтобы если еще чуть-чуть меньше, то уйдут, но чтобы случайно не заплатить так, что у людей средства накапливаться начнут
это вам не социализм
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21k
babuby 3 часа назад
Куринные? Именно с двумя Н?
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30k
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6k
yahaomsk 4 часа назад
было бы смешно, если б не было так грустно
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1k
Dwarf61 4 часа назад
Кладовщик-грузчик на заводе ЗП 20-25. Тут хочешь/не хочешь, а человек воровать со склада начнёт. Начальник отдела снабжения там же 45, но за 12ти часовой рабочий день... Ну чтоб вместе с кладовщиком привороаывать)))
Логист там же 30... Ну если пару фур в месяц "налево" загнать, то может норм)))
Спасиба, дорогие мои, ни ннада!
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56k
alertol 5 часов назад
- Зачем, если реальная средняя зарплата по городу 20 тысяч рублей

Вот это и бесит. Все начальники ориентируются на мифическую "среднюю" а надо на ту которую ты можешь себе позволить (финансово мотивированный сотрудник будет держаться за место и работать как может, если плохо может, на его место очередь будет) на маленькую зарплату можно найти сотрудника (из тюрьмы только вышел например, никто не берёт, боятся, или пенсионер инвалид за спиной которого уже бабка с косой стоит) но он и работать будет "абы как"...
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7k
rutt 5 часов назад
С завода ушёл в продажи, зп выше, но хочу обратно на завод. Рубщик судовой 4 разряд. Хочу 80 тыр, не дают. Вот и приходится продажничать.
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