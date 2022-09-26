Два в одном и даже больше

Есть актёры, которые настолько реалистично сыграли в одном фильме несколько ролей, что зрители даже не задумались после просмотра, что главный персонаж засветился дополнительно в эпизоде или роли второго плана.
Роли близнецов, а также просто братьев-сестер рассматривать не будем, здесь и так все очевидно.
Майкл Дж. Фокс не только сыграл Марти в картине «Назад в будущее», но и отлично справился с ролью Марти в будущем, а также двух его детей – Марти-младшего и Марты.
Помимо капитана Крюка в картине «Питер Пэн» 2003 года Джейсон Айзекс сыграл еще и мистера Дарлинга – отца главной героини.
Многоплановый Уорик Дэвис сыграл в поттериане профессора Флитвика и главного банкира в Гринготтсе. А еще отметился в качестве сотрудника Министерства магии.
Настоящий мастер перевоплощений Эдди Мерфи сыграл в картине «Поездка в Америку» сразу четыре роли. На счету актера принц Аким Джоффер, Кларенс, Ренди Ватсон и Соул.
В той же картине отличился и Арсенио Холл. Он тоже сыграл четыре роли: Сэмми, Моррис, преподобный Браун и девушка/мужчина в баре.
С Маргарет Хэмилтон на съемках «Волшебника из страны Оз» случилась неприятная история. Она неудачно спрыгнула в момент, когда ведьма исчезает в клубах дыма, и загорелась по-настоящему. Актрисе пришлось лечиться, но работу над двумя ролями – мисс Алмира Галч и Злая ведьма Запада она все же завершила.
Дин-Чарльз Чепмен сыграл в первом сезоне «Игры престолов» Мартина Ланистера. Его персонаж погиб, но шоураннеры вернули актера в четвертом сезоне в качестве подросшего Томмена.
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж озвучил врага своего персонажа – Дормамму, с которым неоднократно беседовал.
По этому же пути пошел и Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в «Дэдпуле» и подаривший голос Джаггернауту.
Помимо одной из главных ролей блистательная королева перевоплощений Тильда Суинтон справилась еще и с ролью пожилого психолога в «Суспирии».
Ей не уступили и еще две великолепных актрисы. Мерил Стрип в картине «Ангелы в Америке» сыграла Ханну Питт, Этель Розенберг, раввина и Ангела Австралии.
А Вупи Голдберг в киноленте «Компаньон» помимо главной роли – Лорел Айрис отлично справилась и с воплощением ее альтер эго – Роберта С. Катти.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Оказывается Никола Питерский из «Джентльменов удачи» не вымышленный персонаж
- Актёры особого назначения
- Мелькнувшие в «Друзьях»: знаменитости, засветившиеся в популярном комедийном сериале
- Мистер Позитив: как сложилась жизнь Юрия Внукова – одного из самых обаятельных, светлых и ярких актёров?
- Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа
"white face"