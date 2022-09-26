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Два в одном и даже больше

Два в одном и даже больше

Автор:
26 сентября 2022 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Герой   актриса   актёр   воплощение   кино   несколько   персонаж   роль   
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Есть актёры, которые настолько реалистично сыграли в одном фильме несколько ролей, что зрители даже не задумались после просмотра, что главный персонаж засветился дополнительно в эпизоде или роли второго плана.

Роли близнецов, а также просто братьев-сестер рассматривать не будем, здесь и так все очевидно.

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Майкл Дж. Фокс не только сыграл Марти в картине «Назад в будущее», но и отлично справился с ролью Марти в будущем, а также двух его детей – Марти-младшего и Марты.

Помимо капитана Крюка в картине «Питер Пэн» 2003 года Джейсон Айзекс сыграл еще и мистера Дарлинга – отца главной героини.

Многоплановый Уорик Дэвис сыграл в поттериане профессора Флитвика и главного банкира в Гринготтсе. А еще отметился в качестве сотрудника Министерства магии.

Настоящий мастер перевоплощений Эдди Мерфи сыграл в картине «Поездка в Америку» сразу четыре роли. На счету актера принц Аким Джоффер, Кларенс, Ренди Ватсон и Соул.

В той же картине отличился и Арсенио Холл. Он тоже сыграл четыре роли: Сэмми, Моррис, преподобный Браун и девушка/мужчина в баре.

С Маргарет Хэмилтон на съемках «Волшебника из страны Оз» случилась неприятная история. Она неудачно спрыгнула в момент, когда ведьма исчезает в клубах дыма, и загорелась по-настоящему. Актрисе пришлось лечиться, но работу над двумя ролями – мисс Алмира Галч и Злая ведьма Запада она все же завершила.

Дин-Чарльз Чепмен сыграл в первом сезоне «Игры престолов» Мартина Ланистера. Его персонаж погиб, но шоураннеры вернули актера в четвертом сезоне в качестве подросшего Томмена.

Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж озвучил врага своего персонажа – Дормамму, с которым неоднократно беседовал.

По этому же пути пошел и Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в «Дэдпуле» и подаривший голос Джаггернауту.

Помимо одной из главных ролей блистательная королева перевоплощений Тильда Суинтон справилась еще и с ролью пожилого психолога в «Суспирии».

Ей не уступили и еще две великолепных актрисы. Мерил Стрип в картине «Ангелы в Америке» сыграла Ханну Питт, Этель Розенберг, раввина и Ангела Австралии.

А Вупи Голдберг в киноленте «Компаньон» помимо главной роли – Лорел Айрис отлично справилась и с воплощением ее альтер эго – Роберта С. Катти.

Источник:

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Метки: Герой   актриса   актёр   воплощение   кино   несколько   персонаж   роль   
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6  комментариев
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909
likiloki 2 часа назад
Белым не разрешают играть черных, но черным играть белых можно
"white face"
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9k
Vanysha 12 минут назад
Это же не Эдди Мерфи. Это Арсенио Холл.
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2k
Георгий Полчаса назад
В "Жмурках" Сергея играл Алексей Панин, озвучивал Юрий Гальцев. При этом сам Панин озвучивал роль студента-медика.
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495
Максим Макашев 2 часа назад
справа ну копия Вассерман
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GROMOZEKA 2 часа назад
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