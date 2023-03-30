МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг

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Пользователи соцсетей не могли пройти мимо. Мы собрали самые смешные и неадекватные мемы, посвящённые удалению яйца.
2. Вместо яйца теперь куб и/или квадрат. Название "МТС" осталось, но его раскидало по углам
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3. Последний раз ребрендинг проводился в 2015 году. Хотя яйцо на бренде МТС фигурировало с 2006 года
10. "Удаление яичка" (лого+рекламная кампания) может обойтись компании примерно в 1 млрд рублей. Процесс обезъяичивания займёт до 1,5 лет
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Сидим с другом на лавочке возле дома, настроение отличное, весна и все такое...
Идет сосед (уже глубокий дед). И мы с другом от хорошего настроения, решили приколоться над дедом.
- Анатолий Васильевич, а пойдём ка с нами по девкам???
- Нет пацаны у меня МТС !!!
- Так и у нас, у кого и Билайн и Мегафон.
- Ни хрена вы не поняли молодёжь, у меня двано МТС !!!
- ???????
- Может Только Ссать !!! Какие мне девки?
Когда абоненты побежали от МТС как тараканы от дихлофоса и упала прибыль, надо наверное задуматься о качестве предоставляемых услуг. Интернет покрытие, по крайней мере по Москве и области, хуже чем у МТС нет ни у кого, разве что у убогого Теле2, качество связи -аналогично. Езжу по трассе М4 на дачу в Тульскую область в район Новомосковска, у МТС там по трассе нет интернета! ( У жены корпоративный МТС, ей его контора оплачивает, когда едем на дачу она сидит с телефоном и все время матерится). Я со своим Мегафоном везде как кум королю и с интернетом и со связью, даже в глуши в деревне на даче. У меня тоже раньше был МТС, доконал он меня и я с ним распрощался и не жалею.
Вышел заяц на крыльцо
Почесать своё яйцо,
Сунул руку - нет яйца,
МТС ребрендица