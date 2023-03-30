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МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг

МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг

Автор:
30 марта 2023 16:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Социальные сети   Юмор   мтс   подборка   реакция соцсетей   ребрендинг   яйцо   
4405
13

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо. Мы собрали самые смешные и неадекватные мемы, посвящённые удалению яйца.

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Метки: Прикол   Социальные сети   Юмор   мтс   подборка   реакция соцсетей   ребрендинг   яйцо   
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39  комментариев
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1k
Kommunist 2 часа назад
Плохому провайдеру всегда яйца мешают.
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17k
RDen 2 минуты назад
та не, просто они не отстают от трендов толерантности запада (лгбт - но они давно такие)
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5k
alex 5 минут назад
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15k
_delphin_ 6 минут назад
Ну что, пользователи бывшего яйца, готовы оплатить квадратик?
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1k
Фига Фигулин 8 минут назад
Случай из жизни.
Сидим с другом на лавочке возле дома, настроение отличное, весна и все такое...
Идет сосед (уже глубокий дед). И мы с другом от хорошего настроения, решили приколоться над дедом.
- Анатолий Васильевич, а пойдём ка с нами по девкам???
- Нет пацаны у меня МТС !!!
- Так и у нас, у кого и Билайн и Мегафон.
- Ни хрена вы не поняли молодёжь, у меня двано МТС !!!
- ???????
- Может Только Ссать !!! Какие мне девки?
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54k
Олег 19 минут назад
некуда девать ЛЯРД!
Д,б
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2k
ChePaev 20 минут назад
"Если притон перестал приносить прибыль, надо не вывески перевешивать и кровати двигать, а менять б.л.я.д.е.й" (с)
Когда абоненты побежали от МТС как тараканы от дихлофоса и упала прибыль, надо наверное задуматься о качестве предоставляемых услуг. Интернет покрытие, по крайней мере по Москве и области, хуже чем у МТС нет ни у кого, разве что у убогого Теле2, качество связи -аналогично. Езжу по трассе М4 на дачу в Тульскую область в район Новомосковска, у МТС там по трассе нет интернета! ( У жены корпоративный МТС, ей его контора оплачивает, когда едем на дачу она сидит с телефоном и все время матерится). Я со своим Мегафоном везде как кум королю и с интернетом и со связью, даже в глуши в деревне на даче. У меня тоже раньше был МТС, доконал он меня и я с ним распрощался и не жалею.
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189
Pasha Panfilov 24 минуты назад
Вся суть уровня квалификации современных менеджеров-управленцев. Поменять яйцо на квадратик, ну или квадратик поменять на яйцо.
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13k
a_komolow Полчаса назад
Насрать с большой колокольни
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73k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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15k
Господин Уэф 51 минуту назад
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19k
Alush Час назад
Когда коту нехер делать...
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5k
Горожанин Час назад
Красное квадратное яйцо - извращение!
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5k
Горожанин Час назад
Не трожь коко!
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5k
Горожанин Час назад
Кастраты тупые.
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127k
Аааа Час назад
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466
Victor Час назад
символ МТС звенит на морозе
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1
Johnny Victor 59 минут назад
"Теперь - не звОнит!" ))))
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1k
Сид Час назад
Банальный распил денег.
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2k
Alex Час назад
Когда коту делать нечего, он яйца лижет
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2k
Артур Котовой Час назад
Я думал что хуже "вкусно и жрачка" не сделают лого, но мтс переплюнул как по мне. Наняли бы Артемия, он хоть бы с умным лицом втюхал вам новый лого, да и как никак стиль он чувствует.
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12k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Вспомнил стишок из дремучих udaffcomовских времён:
Вышел заяц на крыльцо
Почесать своё яйцо,
Сунул руку - нет яйца,
МТС ребрендица
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