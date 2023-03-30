МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг

Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)

Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу

Реакция на закрытие KFC в России

Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря

Один хуже другого: пост о мобильных операторах