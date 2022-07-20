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Пост попоболи электриков и слаботочников

Пост попоболи электриков и слаботочников

Автор:
20 июля 2022 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   рукожопие   слаботочники   странное   электрики   
2735
19
То обжимный забудешь, то дюбеля не возьмёшь... А иногда просто — как накатит вдохновение! Пост слаботочной боли, который всей душой смогут прочувствовать электрики.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   рукожопие   слаботочники   странное   электрики   
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18  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Насчет фановой трубы в качестве кабель-канала - а почему бы и нет? Кстати, наверное даже дешевле!
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16k
Дмитрий 3 минуты назад
Дополню

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6k
Владимир 15 минут назад
Комментарий к фото
Какие трубы купили, на таких и смонтировал. А вот ПУНП, открыто заходящий в коробку - нехорошо. Вдвойне - потому что ПУНП, и потому что открыто.
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34k
turyst 21 минуту назад
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80k
parallax Полчаса назад
19.
Если верхний электрик коснётся оголенного провода под напрчжением, то нижние станцуют брейк-данс.
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353
Александр Богомолов Полчаса назад
№17. где то рядом должен быть щит пожарной безопасности. там есть багор и топор. расколошматил кнопку и пошел тушить пожар. )))
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27k
Андрей Иванов Час назад
15 - похоже, ремонт был косметический. Все штукатуры - гады
9. Очень удачный ход. Собирается проще специальных электрических, имеет кучу фитингов, которых нет в электокомплектах, герметичен (хотя это вряд ли нужно), ассортимент диаметров намного богаче и главное - крепёж для штукатурной стены НАМНОГО надёжнее фирменного электрического
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29k
Max Z Shtirlic Час назад
№14. За такой обжим коннекторов - оторвал бы "мастерам" не только руки, но и яйца, что бы не размножались!!
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27k
Андрей Иванов Час назад
Нечто похожее я как то обнаружил в генераторе на 100 кВт. Только там был кабель на 50 мм кв. и не хомут, а проволочка. И следы пайки (несколько клякс). Сверху замотано стеклотканью.
Главный инженер заявил: - ну тут же ноль, трёхфазка, тока не не будет
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