Пост попоболи электриков и слаботочников

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То обжимный забудешь, то дюбеля не возьмёшь... А иногда просто — как накатит вдохновение! Пост слаботочной боли, который всей душой смогут прочувствовать электрики.
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7.
Когда ты не только сантехник, но ещё и электрик
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если верхний электрик коснётся оголенного провода под напрчжением, то нижние станцуют брейк-данс.
9. Очень удачный ход. Собирается проще специальных электрических, имеет кучу фитингов, которых нет в электокомплектах, герметичен (хотя это вряд ли нужно), ассортимент диаметров намного богаче и главное - крепёж для штукатурной стены НАМНОГО надёжнее фирменного электрического
Главный инженер заявил: - ну тут же ноль, трёхфазка, тока не не будет