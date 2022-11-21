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Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как менялась Москва и другие города сквозь года

Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как менялась Москва и другие города сквозь года

Автор:
21 ноября 2022 08:53
Метки: было и стало   до и после   интересно   исторические кадры   кадры из прошлого   москва было и стало   фото   
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Петр Посмаков любит историю. С помощью фото в стиле "Было и стало" он показывает, как изменились города. Сегодня мы вместе с ним пройдемся по улочкам, чтобы воочию наблюдать прошлое и настоящее. У Петра есть отдельная страница под интересные коллажи. Каждый радр рассказывает свою историю.

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Источник:

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Метки: было и стало   до и после   интересно   исторические кадры   кадры из прошлого   москва было и стало   фото   
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