Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как менялась Москва и другие города сквозь года

Петр Посмаков любит историю. С помощью фото в стиле "Было и стало" он показывает, как изменились города. Сегодня мы вместе с ним пройдемся по улочкам, чтобы воочию наблюдать прошлое и настоящее. У Петра есть отдельная страница под интересные коллажи. Каждый радр рассказывает свою историю.