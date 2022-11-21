Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как менялась Москва и другие города сквозь года

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Петр Посмаков любит историю. С помощью фото в стиле "Было и стало" он показывает, как изменились города. Сегодня мы вместе с ним пройдемся по улочкам, чтобы воочию наблюдать прошлое и настоящее. У Петра есть отдельная страница под интересные коллажи. Каждый радр рассказывает свою историю.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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