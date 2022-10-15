15 человек, которые решились кардинально изменить жизнь - и начали с себя

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Пользователи сайта Reddit делятся вдохновляющими кадрами работы над собой. Похудение - один из непростых моментов в жизни многих. Главное, захотеть, начать, посоветоваться с врачами и другими специалистами, чтобы прощание с лишними килограммами негативно не сказалось на здоровье.
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А вы когда-нибудь меняли что-то кардинально в своей жизни?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Меньше жрать и больше жать!
Думаю, что для большинства победителей на фото, советы врачей, которым они последовали, скорее всего, заключались в липосакции и подтяжке обвисшей кожи.
Как врач говорю: нормальная потеря веса 0,5%-1% от массы тела в неделю, т.е. от 2% до 4% в месяц. Нет никакой нормы по потере кг в месяц, есть норма от общей массы тела. При соблюдении указанных показателей никакой обвисшей кожи не будет, т.к. похудение идет ровным темпом и кожа успевает "отработать" уход жира.