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15 человек, которые решились кардинально изменить жизнь - и начали с себя

15 человек, которые решились кардинально изменить жизнь - и начали с себя

Автор:
15 октября 2022 10:07
Метки: до и после   интересно   личный прогресс   похудела   похудение   фото   
2076
16

Пользователи сайта Reddit делятся вдохновляющими кадрами работы над собой. Похудение - один из непростых моментов в жизни многих. Главное, захотеть, начать, посоветоваться с врачами и другими специалистами, чтобы прощание с лишними килограммами негативно не сказалось на здоровье.

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А вы когда-нибудь меняли что-то кардинально в своей жизни?

Источник:

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Метки: до и после   интересно   личный прогресс   похудела   похудение   фото   
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15k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
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13k
Majul 11 минут назад
Нах ублюдочный бодипозитив, вперед к здоровому телу и духу. Молодцы!
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12k
Мистер Фикс 17 минут назад

Меньше жрать и больше жать!
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51k
smakido Полчаса назад
Из представленных автором историй почти все - это молодежь, у которой еще хороший и быстрый обмен веществ. Поэтому при отказе от жирного и сладкого плюс какие-то занятия физкультурой - похудение гарантировано! А когда за плечами "40+" , то худеть гораздо тяжелее и результат получается не столь впечатляющим.
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17k
Наталья 48 минут назад
Согласна. Вряд ли это диета + фитнес.
Думаю, что для большинства победителей на фото, советы врачей, которым они последовали, скорее всего, заключались в липосакции и подтяжке обвисшей кожи.
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