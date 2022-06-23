Как выглядят привычные овощи и фрукты до того, как попадают к нам на стол

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Привычные нам овощи, фрукты и коренья выглядят совсем иначе, когда цветут. Сегодня мы покажем неготовые к употреблению растения. Угадали ли бы вы без подписи, что это?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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