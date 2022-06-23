Как выглядят привычные овощи и фрукты до того, как попадают к нам на стол

FISHKINET
Первый день страшной войны Первый день страшной войны Мир вокруг нас в пугающих фактах, от которых не по себе Мир вокруг нас в пугающих фактах, от которых не по себе Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров,... Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу... Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как... Три класса образования: пост о безграмотности Три класса образования: пост о безграмотности Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал... Циолковский: он доказал, что смерти не существует Циолковский: он доказал, что смерти не существует 13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить 13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо... Угадай себя по мему: пост об усталости Угадай себя по мему: пост об усталости 13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают 13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов... Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса Через насмешки и недовольство: архитектурные сооружения, воспринятые обществом в штыки Через насмешки и недовольство: архитектурные сооружения,... Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна Странные правила этикета разных стран Странные правила этикета разных стран Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс Свято место пусто не бывает Свято место пусто не бывает Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977 года готов к новым путешествиям Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977... Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта
Как выглядят привычные овощи и фрукты до того, как попадают к нам на стол

Как выглядят привычные овощи и фрукты до того, как попадают к нам на стол

Автор:
23 июня 2022 11:06
Метки: Цветение   до и после   интересно   овощи   фото   фрукты   цветет   
579
13

Привычные нам овощи, фрукты и коренья выглядят совсем иначе, когда цветут. Сегодня мы покажем неготовые к употреблению растения. Угадали ли бы вы без подписи, что это?

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Цветение   до и после   интересно   овощи   фото   фрукты   цветет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Сибиряк 8 минут назад
ПИВО

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Snork Snorkoff Минуту назад
И кто ест эвкалипт с табаком? Миндаль вообще левый какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
perekrestok 4 минуты назад
Если рядом показать семена растений разница будет более радикальной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28196



Другие посты автора
Популярное
Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну
Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну
Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?
Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом клипе "Не Зорро"
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом...
Намешалось
Намешалось
Первый день страшной войны
Первый день страшной войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он так и планировал

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#фото#история#дтп#фотографии#позитив#автомир#женщина за рулем#Россия
#подборка#животные#в мире#аварии#авто аварии#Ynews#Приколы#Жизнь#картинки#знаменитости
#Юмор#люди#факты#интересное#СССР#автомобили#шоу бизнес#Еда#Разное#коты
Первый день страшной войны Первый день страшной войны 15 преображений во время уборки, которые долго откладывали, но они превзошли все ожидания 15 преображений во время уборки, которые долго откладывали, но они превзошли все ожидания Овощи и фрукты, принявшие совсем другой облик&nbsp; Овощи и фрукты, принявшие совсем другой облик  15 человек, которые кардинально изменились, и из гадких утят превратились в прекрасных лебедей 15 человек, которые кардинально изменились, и из гадких утят превратились в прекрасных лебедей Фото различных последствий, которые вызывают дрожь в коленях Фото различных последствий, которые вызывают дрожь в коленях Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться