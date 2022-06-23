Как выглядят привычные овощи и фрукты до того, как попадают к нам на стол

Первый день страшной войны

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Овощи и фрукты, принявшие совсем другой облик

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Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас