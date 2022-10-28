«Книга наказаний», повитухи-ведьмы и другие супружеские правила Средневековья

Правда, не всё так было просто, поскольку близость одобряли исключительно как способ продолжения рода. Однако исполнять супружеский долг, было крайне запрещено по выходным и в Великий пост.

Да и следовать в постели нужно было определённым правилам. Так, например, всё должно было происходить при полной темноте и тишине. Двигаться можно было только мужчине, тогда как женщина должна была сохранять полное спокойствие, иначе её могли сжечь на костре, как ведьму. Подобные прецеденты были, когда сам же супруг писал донос.