«Книга наказаний», повитухи-ведьмы и другие супружеские правила Средневековья

Средневековье в Европе прошло под жёстким контролем церкви. Суровый монашеский аскетизм требовал от людей отречься от всего плотского и, наконец, задуматься о душе. Именно под этой эгидой и шло массовое сжигание всех и вся. Правда, род продолжать было нужно, а значит, нужны были поблажки. Правда, и здесь не обошлось без контроля церкви…
Как же это было?
До 12 века мужчины могли беспрепятственно менять жён и даже вступать в интимную близость с родственниками, пока церковь не взялась за борьбу с полигамией. По крайней мере, за это точно стоит сказать спасибо, ведь именно тогда сформировалась привычная модель семьи из мужа и одной женщины.
Правда, не всё так было просто, поскольку близость одобряли исключительно как способ продолжения рода. Однако исполнять супружеский долг, было крайне запрещено по выходным и в Великий пост.
Да и следовать в постели нужно было определённым правилам. Так, например, всё должно было происходить при полной темноте и тишине. Двигаться можно было только мужчине, тогда как женщина должна была сохранять полное спокойствие, иначе её могли сжечь на костре, как ведьму. Подобные прецеденты были, когда сам же супруг писал донос.
С разводом всё также было непросто, ведь причиной для этого могла стать только мужская неспособность к продолжению. Проще говоря, импотенция. В суде максимально серьёзно рассматривались подобные иски. Причём настолько, что муж должен был сначала продемонстрировать свой орган комиссии, а затем продемонстрировать его функциональность на практике.
Проблемы были с беременностью. Среди рожениц наблюдалась высокая смертность, однако никто и не думал о том, что нужно просто лучше заботиться о женщинах. Вместо этого считалось обычным сразу после родов похоронить жену, оставив здоровье ребёнка на божью волю. Неудивительно, что зажиточные дамы зачастую писали завещание, тогда как простым девушкам оставалось просто исповедаться.
Причём чаще всего смерть наступала, если в родах принимал участие врач. У повитух процент смертности был ниже, однако их считали ведьмами, призывающими тёмные силы через ритуалы с младенцами. Что же до врачей, то проблема была не в них, а в отсутствии какой-либо гигиены. Руки мылись редко, а учитывая то, что доктор мог прийти на процедуру сразу после вскрытия трупа, в каком-нибудь заражении крови не было ничего удивительного.
Ну и закончим такой жуткой вещью, как «Книга наказаний», в которой фиксировались все правила наказаний за каждый «греховный» поступок. Были там и те, что связаны с постельными утехами, о которых узнавали священники во время исповедей. Чтобы понять насколько эта книга была сурова, стоит знать, что за «извержение мужского семени в рот» была уготована исключительно казнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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