История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце

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Городок Хамельн в Ганновере на севере Германии известен одним мальчиком, чья история напоминает сказку о Маугли. Правда, "дикий мальчик" Питер был не вымышленным персонажем, а реальным человеком. Сегодня его портрет украшает стены Кенсингтонского дворца в Англии.
В 1725 году немецкие охотники, посланные королем Георгом I, нашли в лесах недалеко от Ганновера маленького мальчика. Его возраст было трудно определить, и он не мог говорить. Данные о находке можно найти в приходской книге церкви Святой Марии в Хартфордшире: “В 1725 году мальчика нашли лесу близ Хамельна… Предполагалось, что ему было около двенадцати лет, и он жил в лесах, поедая кору деревьев, листья, ягоды на протяжении долгого времени. Совершенно неясно, как долго он жил в диких местах, но то, что раньше он находился под опекой человека, было очевидно по остаткам воротника от рубашки на его шее".
У мальчика был крайне удручающий вид - длинные ногти, потрепанные волосы. Он был грязным и передвигался в основном на четвереньках, напоминая повадками обезьяну. Тогда родственница Георга I, Каролина Бранденбург-Ансбахская, приказала привезти мальчика в Великобританию. Когда мальчик, получивший имя Питер, прибыл во дворец в Лондоне, он стал чем-то вроде “домашнего животного”. Его представляли придворным, ученым, писателям и высокопоставленной публике как невиданную диковинку. Питера пытались воспитать, научить нормально ходить и говорить - но все попытки оказались напрасными. Он по-прежнему издавал странные нечеловеческие звуки, прыгал по столам, шарил в карманах у людей, дергал гостей за одежду и волосы. Но несмотря на это, он обладал добрым и слегка наивным характером.
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Благодаря Питеру в обществе поднялись важные вопросы. Люди начали подвергать сомнению установившуюся власть и религию. Также их интересовало, что отличает нас от животных, и есть ли у нас душа. Питер привлек внимание ученых, философов, и писателей - таких как Джонатан Свифт и Даниэль Дефо. Несмотря на общественный интерес, вскоре Питер наскучил королю и его придворным - тем более, они никак не могли обучить его манерам и речи. Он даже продолжал ходить голым, и всегда срывал с себя одежду.
Принцесса Каролина отправила его жить на ферму в Нортчерч, графство Хартфордшир. Пожилому фермеру Джеймсу Фенну платили 35 фунтов стерлингов в год за уход за Питером. Когда Джеймс скончался, о Питере позаботился его брат Томас, получая ту же выплату. Летом 1751 года Питер неожиданно пропал без вести. Во всех газетах были помещены объявления о пропаже, и через некоторое время его нашли и вернули обратно на ферму. После этого случая фермеры сделали Питеру ошейник, на котором указали адрес фермы, куда его следует вернуть.
Питер в основном помогал фермерам, хоть и всегда нуждался в присмотре. Он дожил до глубокой старости. По описаниям 1782 года, у него был здоровый вид и длинная борода. Он так и не мог говорить, но понимал, что ему говорят, и мог произнести свое имя и напеть несколько песен. Он любил джин, а еще - начинал рычать и выть, когда наступала плохая погода. Питер скончался в феврале 1785 года. Жители деревни настолько любили его, что заплатили за его надгробие, а после этого могилу периодически обновляли. Даже сегодня на ней иногда лежат свежие цветы.
Позже Питер стал феноменом - его изучали и современные ученые. Во всех подобных случаях, когда детей находили в диких условиях, их описания указывали на то, что у детей есть умственные или физические нарушения. В случае Питера подозревали, что он страдал аутизмом, но ученые сошлись во мнении, что у него синдром Питта-Хопкинса. Профессор Билс из британского Института детского здоровья указывал, что для него характерны “серьезные трудности в обучении, трудности в развитии и неспособность развивать речь”, а также особая форма губ и черт лица. Эти признаки и были обнаружены у Питера.
После этих открытий ученые пришли к выводу, что Питера бросили родители из-за серьезных трудностей в обучении и проблем с поведением. Но Питеру повезло больше, чем некоторым другим "бродячим" детям, которых забирали в цирки. Хотя с самого начала с ним обращались как с "домашним животным", в итоге ему дали возможность жить в комфорте и покое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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