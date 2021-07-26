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История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце

История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце (7 фото)

Автор:
26 июля 2021 20:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   интересные факты   истории   история   люди   прошлое   факты   
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Городок Хамельн в Ганновере на севере Германии известен одним мальчиком, чья история напоминает сказку о Маугли. Правда, "дикий мальчик" Питер был не вымышленным персонажем, а реальным человеком. Сегодня его портрет украшает стены Кенсингтонского дворца в Англии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересное   интересные факты   истории   история   люди   прошлое   факты   
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Седой Бегемот 2 часа назад
Вот это мне интересно "Благодаря Питеру в обществе поднялись важные вопросы. Люди начали подвергать сомнению установившуюся власть и религию". Хоть подскажите какой здесь логический ход. А то мне как-то не осилить - судя по статье - человек без государства и религии превратился в животное. Что и почему "начали подвергать сомнению"?
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