История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце

Питер в основном помогал фермерам, хоть и всегда нуждался в присмотре. Он дожил до глубокой старости. По описаниям 1782 года, у него был здоровый вид и длинная борода. Он так и не мог говорить, но понимал, что ему говорят, и мог произнести свое имя и напеть несколько песен. Он любил джин, а еще - начинал рычать и выть, когда наступала плохая погода. Питер скончался в феврале 1785 года. Жители деревни настолько любили его, что заплатили за его надгробие, а после этого могилу периодически обновляли. Даже сегодня на ней иногда лежат свежие цветы.