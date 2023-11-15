Брюс Кэмпбелл — человек, который живёт в самолёте посреди леса

В 1999 г. Кэмпбелл заплатил за свой самолет 100 000 долл. И еще 96 000 долларов за его перевозку и аренду перевалочной базы для временного размещения. Самолет пришлось перевезти из Греции, где он находился на пенсии, в аэропорт Хиллсборо, расположенный примерно в 40 минутах езды от Портленда. Там крылья и хвост были временно сняты, чтобы самолет мог проехать по улицам Хиллсборо до лесного участка Кэмпбелла в 10 акров. Этот участок мужчина приобрёл еще в середине 70-х годов примерно за 26 000 долларов.

Кэмпбелл оборудовал самолет душем, временной раковиной, большим матрасом-футоном, портативной стиральной машиной и холодильником. В общей сложности это обошлось ему примерно в 220 тыс. долларов, но Кэмпбелл считает, что это можно сделать гораздо дешевле. Сегодня он тратит менее 400 долл. в месяц на налоги на недвижимость и электроэнергию.