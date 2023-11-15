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Брюс Кэмпбелл — человек, который живёт в самолёте посреди леса

Брюс Кэмпбелл — человек, который живёт в самолёте посреди леса

Автор:
15 ноября 2023 15:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брюс кэмпбелл   дом в самолете   дом из самолета   дом-самолет   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   
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74-летний американец Брюс Кэмпбелл уже 20 лет живет в лесу Хиллсборо (штат Орегон). Домом ему служит старый Boeing 727 — пассажирский реактивный лайнер площадью 100 квадратных метров.


Воскресным днем в Хиллсборо в гостях у Брюса можно встретить не менее десятка посетителей. Они осторожно снимают грязную обувь и проходят внутрь через то, что когда-то было аварийным выходом. Хозяин дома с радостью встречает гостей и проводит экскурсию по старому «Боингу», который он называет домом уже более 20 лет.


Дом-самолет привлекает любопытных исследователей со всего мира, и Кэмпбелл, инженер-электрик на пенсии и любитель самолетов, с удовольствием показывает свой личный самолет всем желающим. Конечная цель Кэмпбелла — вдохновить других людей на создание собственных домов мечты на реактивных лайнерах.



Как ему это удалось?


Кэмпбелл рассказывал свою историю так много раз, что обычно он не готов повторять ее полностью своим гостям, если не набирается достаточно большая группа посетителей. Но в интернете о нем можно найти массу информации — и о том пути, что он уже прошел, и о том, что собирается делать дальше.


В 1999 г. Кэмпбелл заплатил за свой самолет 100 000 долл. И еще 96 000 долларов за его перевозку и аренду перевалочной базы для временного размещения. Самолет пришлось перевезти из Греции, где он находился на пенсии, в аэропорт Хиллсборо, расположенный примерно в 40 минутах езды от Портленда. Там крылья и хвост были временно сняты, чтобы самолет мог проехать по улицам Хиллсборо до лесного участка Кэмпбелла в 10 акров. Этот участок мужчина приобрёл еще в середине 70-х годов примерно за 26 000 долларов.


Кэмпбелл оборудовал самолет душем, временной раковиной, большим матрасом-футоном, портативной стиральной машиной и холодильником. В общей сложности это обошлось ему примерно в 220 тыс. долларов, но Кэмпбелл считает, что это можно сделать гораздо дешевле. Сегодня он тратит менее 400 долл. в месяц на налоги на недвижимость и электроэнергию.


«Вы тоже сможете это сделать, если избежите тех ошибок, которые совершил я», — говорит он своим гостям.


Летом Кэмпбелл отдает свое пространство для проведения концертов и других мероприятий, а также бесплатно принимает отдыхающих. У него есть куча досок для объявлений, заполненных записками и добрыми словами от прошлых посетителей. Внутри реактивного самолета так же холодно или жарко, как и снаружи, поэтому Кэмпбелл советует гостям одеваться соответствующим образом.


Дом-самолет — это не только жилье и местная достопримечательность, но и часть истории.

Самолет принадлежал Аристотелю Онассису, греческому бизнес-магнату и второму мужу бывшей первой леди Жаклин Кеннеди Онассис. В 1975 г. самолет использовался для перевозки тела и гроба Аристотеля на его похороны, что Кэмпбелл назвал «его последним полетом». По словам Кэмпбелла, некоторые из оригинальных кресел самолета сохранились до сих пор.


Брюс Кэмпбелл не был первым, кто захотел поселиться в самолете и устроил себе там удобное жилье. На это его вдохновила Джо Энн Уссери, которая в 1994 г. купила самолет Boeing 727 и превратила его в дом на берегу озера в Бенуа, штат Миссисипи.


Уссери потратила полгода на реконструкцию интерьера самолета и в итоге получила более 140 кв. м площади, включая три спальни, две ванные комнаты и гидромассажную ванну. В общей сложности она потратила около 30 000 долл.


Уссери прожила в самолете четыре года, пока не решила перевезти его на выставку, но самолет упал с грузовика, который перевозил его на новое место. Он был поврежден до неузнаваемости.

«Реактивные лайнеры — это виртуозные произведения аэрокосмической науки, и их высочайшее инженерное изящество не сравнится ни с какими другими сооружениями, в которых могут жить люди, — пишет Брюс Кэмпбелл на своем сайте. — Они невероятно прочны и долговечны. Они легко выдерживают любое землетрясение или ураган».


По словам Кэмпбелла, каждый день из эксплуатации выбывает примерно два-три коммерческих самолета, так что «кладбища самолетов» точно не пустуют. Но есть одна проблема: их трудно перемещать по суше. Кэмпбелл предлагает купить самолет целиком — за вычетом двигателя — и не нанимать компанию для помощи в перевозке, как это сделал он.


А какие теперь планы? Что ж, Брюс Кэмпбелл не останавливается на достигнутом: он надеется построить еще один дом-самолет в Японии, недалеко от города Миядзаки. Это его новый проект, которому он уделяет примерно половину своего времени.


«Препятствий очень много, но я надеюсь, что смогу добиться успеха, — говорит он. — Ведь эти великие корабли, сверкающие символы достижений человечества, заслуживают очень долгой и благородной второй жизни».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брюс кэмпбелл   дом в самолете   дом из самолета   дом-самолет   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   
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4k
cnob7 Час назад
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5k
Нуи Хусим 43 минуты назад
Все таки лучше, чем в коробке из под холодильника...
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2k
Сергей Викторович 58 минут назад
Не жарко у него там. Сидит в носках, толстовке и в шапке. Ну и он на своем диване сидит так, как будто ему холодно.
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11k
kaboza 2 часа назад
я щас тоже видел мудака выпавшего из краснобелого...
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На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Это Брюс Кэмбелл? Зловещие мертвецы? Вообще не похож
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