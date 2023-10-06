Бывшие преступники рассказали о тюремных привычках, от которых очень трудно избавиться

«Мой дядя какое-то время сидел в тюрьме, и мы немного поговорили о его опыте и о том, как это на него повлияло:

- Ему трудно не проявлять агрессию. Вы никогда не догадаетесь, поскольку в основном он просто сидит в углу и курит, но он на свободе уже почти десять лет, и ему до сих пор трудно решать конфликты словами.

- Он не терпит авторитета над собой. Ему трудно подчиняться начальникам, потому что он считает, что умнее и жестче любого из них. Он знает, что большинство людей чувствуют то же самое, но он просто не может это игнорировать. Он занялся профессиональной резьбой по дереву, чтобы стать своим собственным боссом.

- Очень мало говорит, больше молчит. Предпочитает время проводить не с людьми, а на природе, в какой-нибудь глуши. Так ему спокойнее».