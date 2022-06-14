25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира

Это удивительно и прекрасно, что мы живём в мире с великим разнообразием представителей различных национальностей и рас. Сегодня трудно найти человека, в чьих жилах не текла бы кровь разных народов, ведь если капнуть глубже и изучить генеалогическое древо своей семьи, то там наверняка найдутся предки разных наций.