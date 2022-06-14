FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7048 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира

25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира

Автор:
14 июня 2022 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушки   красота   люди   мир   национальность   фото   
1772
25

Это удивительно и прекрасно, что мы живём в мире с великим разнообразием представителей различных национальностей и рас. Сегодня трудно найти человека, в чьих жилах не текла бы кровь разных народов, ведь если капнуть глубже и изучить генеалогическое древо своей семьи, то там наверняка найдутся предки разных наций.

Сегодня мы хотим показать вам красоту народов мира посредством фотографий, собранных в паблике, посвящённом разнообразию культур и внешности людей, которые позволяют в очередной раз убедиться, что наш мир — необыкновенное место.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   девушки   красота   люди   мир   национальность   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
704
Рафаэль 56 минут назад
А где татарки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Станислав 2 минуты назад
Вы только мисс Крыма не показывайте! А то подумают, что Крымчане "больные а голову" =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sanchesS80 7 минут назад
Для половины автор называет народ, для другой половины - страну проживания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 10 минут назад
Ну да конечно. Очередная фотосеессия моделей в нац. костюмах разных народов и стран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
evenSeven 13 минут назад
Это же Георгина Хобдей, а она ирландка. У англичан с красивыми женщинами конкретные напряги. Порой думаю, что они такие злые и мерзкие именно поэтому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
29k
3k
Куда катимся? 23 минуты назад
Жил в одной среднеазиатской стране (не буду называть, чтоб не обидеть, но они себя узнают), бухали ночью толпой в клубе, была там девушка в шортиках-трусиках, курила, материлась, пила водку. После клуба разъехались кто куда, мы с одной поехали шоркаться. Давай, говорю, ту позовём. Нет, отвечает подруга, она верующая, намаз читает.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
2k
9k
a_komolow Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Полчаса назад
What?!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Бумеров Полчаса назад
Ох зря европа ведьм жгла... француженка еще кое как, но британка смертный грех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

471340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать
Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать
Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток
Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Роковые случайности, которые изменили мир
Роковые случайности, которые изменили мир
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#СССР#подборка#комментарии#фильм
#интересно#картинки#животные#факты#прикол#Приколы#красота
#Юмор#кино#забавно#фотографии#страна#сарказм
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства Ужасающая разница между двумя мирами Ужасающая разница между двумя мирами Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру 12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа 12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа 12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток 12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток

На что жалуетесь?

Вернуться