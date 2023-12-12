Как снимали фильм "Живая мертвечина": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

«Живая мертвечина» представляет собой безумный коктейль из классического ужастика, черной комедии, триллера и фантастики. Туда же создатели добавили немного трэша и угара.
1. Сегодня Питер Джексон является известнейшим режиссером, за плечами которого такие культовые ленты как "Властелин колец", "Страшилы", "Кинг Конг", "Милые кости", "Район номер 9" и др., а ведь когда-то он был никому неизвестным режиссером, снимавшим в основном никому неизвестные малобюджетные фильмы и корометражки.
И по сути именно фильм "Живая мертвечина" стал отправной точкой и первой крупнобюджетной полнометражной лентой в карьере режиссера. На самом деле он уже давно вынашивал план по созданию фильма про зомби, но ему для этого не хватало денег.
2. Для съемок в этой ленте Питер Джексон и продюсер Джим Бут по большей степени привлекали своих друзей и родственников. В одной из сцен в зоопарке даже засветилась мать Питера Джексона. Именно она играет женщину, которая кривит свое лицо, когда Вера давит крысу-обезьяну после укуса.
3. Понятное дело, что крыса-обезьяна - это не какая-нибудь аниматроника, а самая обычная кукла, движения которой были воспроизведены с помощью покадровой анимации. Но самое интересное, что этой самой покадровой анимацией занимался сам Питер Джексон.
4. Сцена с резней в доме с помощью газонокосилки была признана одной из самых кровавых за всю историю кинематографа. Только на эту сцену было потрачено в районе 400 литров искусственной крови.
5. Некоторых актеров из фильма "Живая мертвечина" позднее можно увидеть в другом фильме Питера Джексона, а именно "Властелин колец". Так, например, актриса Элизабет Муди, сыгравшая бабу Веру (главная роль), появится во "Властелине колец" в роли женщины-хоббита на праздновании дня рождения Бильбо Бэггинса. А актер Джед Брофи, сыгравший панка, сыграет орочьего наездника на варге в фильме "Властелин колец. Две крепости".
6. Также, в своем фильме "Кинг Конг" Питер Джексон не забыл добавить отсылку на фильм "Живая мертвечина". На борту корабля, на котором главные герои отправляются на остров Черепа, можно заметить клетку с табличкой "Крыса-обезьяна с острова Суматра".
7. Городские планы с трамвайчиками в самом начале фильма - это фальшивка. На самом деле перед нами всего лишь созданный декораторами миниатюрный городок. И если вы присмотритесь, то заметите, что трамваи, судя по тому, как они раскачиваются, слишком легкие. Но при первом просмотре этого не видно. Шикарная работа.
8. При бюджете в 3 миллиона долларов фильм "Живая мертвечина" собрал всего 242000 долларов, что можно считать кассовым провалом. Тем не менее, картина получила множество наград на различных фестивалях, да и продажи видеоносителей в 90-е никто не отменял.
9. Мы знаем фильм под названием "Живая мертвечина", что добавляет некий страх уже в самом заголовке. В оригинале же (новозеландская версия) фильм называется "Braindead", что дословно можно перевести как "Умерший мозг" или что-то в этом роде. Но это лишь в том случае, если бы два слова писались раздельно. На самом же деле у слова "Braindead" есть своё значение и перевод, а именно "Безмозглый".
Тем не менее, в Северной Америке фильм вышел именно под названием "Dead Alive", что в принципе и переводится как "Живая мертвечина". Это было сделано из-за того, что на территории США уже выходил фильм под названием "Brain dead".
10. Питер Джексон задумывал этот фильм как "Ночь живых мертвецов" и другие зомби хороры, но наоборот. То есть, если в классических зомби-фильмах выжившие пытались не пустить мертвецов в дом, то главный герой фильма "Живая мертвечина" наоборот старался не выпустить мертвецов из дома.
11. Из американской версии фильма было вырезано несколько сцен, поэтому вместо 104 минут зрители смогли увидеть лишь 97 минут фильма.
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