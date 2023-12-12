Как снимали фильм "Живая мертвечина": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

И по сути именно фильм "Живая мертвечина" стал отправной точкой и первой крупнобюджетной полнометражной лентой в карьере режиссера. На самом деле он уже давно вынашивал план по созданию фильма про зомби, но ему для этого не хватало денег.

2. Для съемок в этой ленте Питер Джексон и продюсер Джим Бут по большей степени привлекали своих друзей и родственников. В одной из сцен в зоопарке даже засветилась мать Питера Джексона. Именно она играет женщину, которая кривит свое лицо, когда Вера давит крысу-обезьяну после укуса.