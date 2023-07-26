Как выглядят герои нашумевшего фильма «Оппенгеймер» в сравнении с реальными участниками тех событий

21 июля 2023 года в мировой прокат вышел фильм, которого многие ждали с нетерпением — «Оппенгеймер», снятый легендарным режиссёром Кристофером Ноланом. Фильм основан на реальных события и рассказывает историю о жизни физика Роберта Оппенгеймера, участвующего в разработке первой атомной бомбы.
Сегодня мы хотим показать вам людей, которые стали прототипами героев киноленты «Оппенгеймер».
Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера
Роберт Оппенгеймер — физик-теоретик и главный герой повествования.
Эмили Блант в роли Кэтрин Оппенгеймер
Эмили Блант сыграла роль биолога Китти, которая была женой и матерью детей Оппенгеймера.
Мэтт Дэймон в роли Лесли Гровса
Лесли Гровс — генерал-лейтенант армии США, а также военный руководитель Манхэттенского проекта.
Флоренс Пью в роли Джин Тэтлок
Джин Тэтлок — американский врач-психиатр. Также была коммунисткой и писала для партийного издания Western Worker. Известна своими романтическими отношениями с Робертом Оппенгеймером.
Роберт Дауни-младший в роли Льюиса Штраусса
Льюис Штраусс — морской офицер, филантроп и бизнесмен. Он сыграл важную роль в развитии ядерной энергетики и политике США. Также он дважды был председателем Комиссии по атомной энергии.
Джош Хартнетт в роли Эрнеста Лоуренса
Эрнест Лоуренс — физик и лауреат Нобелевской премии за создание первого циклотрона.
Рами Малек в роли Дэвида Хилла
Дэвид Хилл — американский физик. Занимался разработкой ядерного реактора в группе Э. Ферми. Был одним из 49 учёных, которые наблюдали запуск первого ядерного реактора.
Дилан Арнольд в роли Фрэнка Оппенгеймера
Фрэнк Оппенгеймер — физик, который специализировался в физике частиц. Также был преподавателем в Университете Колорадо.
Том Конти в роли Альберта Эйнштейна
Альберт Эйнштейн — знаменитый физик-теоретик и один из основателей современной теоретической физики. В 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии.
Кеннет Брана в роли Нильса Бора
Нильс Бор — знаменитый датский физик-теоретик и общественный деятель. На ряду с Эйнштейном является одним из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии.
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