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Как выглядят герои нашумевшего фильма «Оппенгеймер» в сравнении с реальными участниками тех событий

Как выглядят герои нашумевшего фильма «Оппенгеймер» в сравнении с реальными участниками тех событий

Автор:
26 июля 2023 09:29
Сообщество : Кино
Метки: Оппенгеймер   актеры   кино   люди   сравнение   съемка   фильм   фото   
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21 июля 2023 года в мировой прокат вышел фильм, которого многие ждали с нетерпением — «Оппенгеймер», снятый легендарным режиссёром Кристофером Ноланом. Фильм основан на реальных события и рассказывает историю о жизни физика Роберта Оппенгеймера, участвующего в разработке первой атомной бомбы.

Сегодня мы хотим показать вам людей, которые стали прототипами героев киноленты «Оппенгеймер».


Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера

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Роберт Оппенгеймер — физик-теоретик и главный герой повествования.


Эмили Блант в роли Кэтрин Оппенгеймер

Эмили Блант сыграла роль биолога Китти, которая была женой и матерью детей Оппенгеймера.


Мэтт Дэймон в роли Лесли Гровса

Лесли Гровс — генерал-лейтенант армии США, а также военный руководитель Манхэттенского проекта.


Флоренс Пью в роли Джин Тэтлок

Джин Тэтлок — американский врач-психиатр. Также была коммунисткой и писала для партийного издания Western Worker. Известна своими романтическими отношениями с Робертом Оппенгеймером.


Роберт Дауни-младший в роли Льюиса Штраусса

Льюис Штраусс — морской офицер, филантроп и бизнесмен. Он сыграл важную роль в развитии ядерной энергетики и политике США. Также он дважды был председателем Комиссии по атомной энергии.


Джош Хартнетт в роли Эрнеста Лоуренса

Эрнест Лоуренс — физик и лауреат Нобелевской премии за создание первого циклотрона.


Рами Малек в роли Дэвида Хилла

Дэвид Хилл — американский физик. Занимался разработкой ядерного реактора в группе Э. Ферми. Был одним из 49 учёных, которые наблюдали запуск первого ядерного реактора.


Дилан Арнольд в роли Фрэнка Оппенгеймера

Фрэнк Оппенгеймер — физик, который специализировался в физике частиц. Также был преподавателем в Университете Колорадо.


Том Конти в роли Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн — знаменитый физик-теоретик и один из основателей современной теоретической физики. В 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии.


Кеннет Брана в роли Нильса Бора

Нильс Бор — знаменитый датский физик-теоретик и общественный деятель. На ряду с Эйнштейном является одним из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии.

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Метки: Оппенгеймер   актеры   кино   люди   сравнение   съемка   фильм   фото   
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Горожанин Час назад
Сама фамилия ученого, Оппенгеймер - ирония Вселенной))
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