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Наш мир - красивое место: 20+ захватывающих кадров с разных точек планеты
Автор:
25 ноября 2022 18:42
Наш мир полон красоты и невероятных мест. Фотоконкурс AGORA существует с 2017 года, и показывает нам эту красоту в самых разных местах. В этом году конкурс тоже собрал самые захватывающие снимки природы от фотографов со всего мира - от кадров с пейзажами до фотографий диких животных. На конкурс поступило более 13 тысяч заявок от фотографов, и недавно жюри выбрало лучшие снимки. Посмотрим на красоту!
Двойная радуга в Норвегии
Тропа в сельской местности Баварии, Германия
Термальные источники Памуккале, Турция
Туман на горе Бромо, Индонезия
Лавандовое поле в Испании
Грозовые облака в Гиссене, Германия
Сельскохозяйственные угодья в Аргапура-Маяленгка, Индонезия
Доставка обеда птенцу удода. Мьянма
Водопад на Западной Яве, Индонезия
Побережье Суонеджа, Дорсет
Сова за завтраком. Мьянма
Крокодил на охоте, Малайзия
Сонная коала в Квинсленде, Австралия
Водопад на острове Сикихор, Филиппины
Захватывающий пейзаж в Бремене, Германия
Высокогорное ледникое озеро Ратти Гали, Пакистан
Поле подсолнухов в Испании
Рассвет над чайными садами Кемунинг в Центральной Яве, Индонезия
Тупик в городе Пальма-де-Майорка, Испания
Стрекозы на берегу реки Эбро, Испания
Одинокая хижина в Индонезии
Заповедник фламинго в Ла-Гуахире, Колумбия
Хамелеон ловит свой обед, Испания
Водопад Оманава в Новой Зеландии
Водопад Чикантех, Индонезия
Закат над бухтой Рока-Гросса в Калелье, Испания
Снежный ангелочек, Германия
Ящерица Lipinia pulchella позирует, Индонезия
Скорпионница сидит на грибочках
Национальный парк Валь-Гранде, Италия
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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