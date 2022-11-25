Наш мир - красивое место: 20+ захватывающих кадров с разных точек планеты

Наш мир полон красоты и невероятных мест. Фотоконкурс AGORA существует с 2017 года, и показывает нам эту красоту в самых разных местах. В этом году конкурс тоже собрал самые захватывающие снимки природы от фотографов со всего мира - от кадров с пейзажами до фотографий диких животных. На конкурс поступило более 13 тысяч заявок от фотографов, и недавно жюри выбрало лучшие снимки. Посмотрим на красоту!

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Двойная радуга в Норвегии 0 Источник:

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Тропа в сельской местности Баварии, Германия 0 Источник:

Термальные источники Памуккале, Турция 0 Источник:

Туман на горе Бромо, Индонезия 0 Источник:

Лавандовое поле в Испании 0 Источник:

Грозовые облака в Гиссене, Германия 0 Источник:

Пейзаж в Индонезии 0 Источник:

Сельскохозяйственные угодья в Аргапура-Маяленгка, Индонезия 0 Источник:

Маяк на берегу в Испании 0 Источник:

Доставка обеда птенцу удода. Мьянма 0 Источник:

Водопад на Западной Яве, Индонезия 0 Источник:

Гора Ракапоши, Пакистан 0 Источник:

Побережье Суонеджа, Дорсет 0 Источник:

Сова за завтраком. Мьянма 0 Источник:

Менорка, Испания 0 Источник:

Темблеке, Испания 0 Источник:

Крокодил на охоте, Малайзия 0 Источник:

Сонная коала в Квинсленде, Австралия 0 Источник:

Водопад на острове Сикихор, Филиппины 0 Источник:

Захватывающий пейзаж в Бремене, Германия 0 Источник:

Змея в лесах Индии 0 Источник:

Высокогорное ледникое озеро Ратти Гали, Пакистан 0 Источник:

Поле подсолнухов в Испании 0 Источник:

Рассвет над чайными садами Кемунинг в Центральной Яве, Индонезия 0 Источник:

Тупик в городе Пальма-де-Майорка, Испания 0 Источник:

Стрекозы на берегу реки Эбро, Испания 0 Источник:

Одинокая хижина в Индонезии 0 Источник:

Заповедник фламинго в Ла-Гуахире, Колумбия 0 Источник:

Хамелеон ловит свой обед, Испания 0 Источник:

Водопад Оманава в Новой Зеландии 0 Источник:

Водопад Чикантех, Индонезия 0 Источник:

Горы в республике Косово 0 Источник:

Закат над бухтой Рока-Гросса в Калелье, Испания 0 Источник:

Снежный ангелочек, Германия 0 Источник:

Ящерица Lipinia pulchella позирует, Индонезия 0 Источник:

Бербер в Марокко 0 Источник:

Зимородок в Индии 0 Источник:

Скорпионница сидит на грибочках 0 Источник: