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Наш мир - красивое место: 20+ захватывающих кадров с разных точек планеты

Наш мир - красивое место: 20+ захватывающих кадров с разных точек планеты

Автор:
25 ноября 2022 18:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   красиво   красивые фото   пейзажи   природа   разные страны   фото   фотографии   фотографы   
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Наш мир полон красоты и невероятных мест. Фотоконкурс AGORA существует с 2017 года, и показывает нам эту красоту в самых разных местах. В этом году конкурс тоже собрал самые захватывающие снимки природы от фотографов со всего мира - от кадров с пейзажами до фотографий диких животных. На конкурс поступило более 13 тысяч заявок от фотографов, и недавно жюри выбрало лучшие снимки. Посмотрим на красоту!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   красиво   красивые фото   пейзажи   природа   разные страны   фото   фотографии   фотографы   
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1  комментарий
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Сталкер 20 минут назад
Мало того, что фотоаппараты при съёмке цветА добавляют/изменяют по собственному "разумению", так ещё и фотошоп...
А так – да, ярко.
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