Канадка делает милейшие фотосессии с фермерскими животными

Канадский фотограф Таша Холл делает очаровательные кадры с фермерскими животными и их хозяевами. Женщине удаётся запечатлеть счастливых животных на "семейных" портретах, где они забавно позируют на фермах. В этой коллекции - её снимки с разных ферм по всей Канаде и Северной Америке за два года. Окунёмся в фермерскую атмосферу!