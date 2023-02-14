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Канадка делает милейшие фотосессии с фермерскими животными

Канадка делает милейшие фотосессии с фермерскими животными

Автор:
14 февраля 2023 21:57
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   домашние животные   животные   звери   красиво   природа   ферма   фото   фотограф   фотографы   
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Канадский фотограф Таша Холл делает очаровательные кадры с фермерскими животными и их хозяевами. Женщине удаётся запечатлеть счастливых животных на "семейных" портретах, где они забавно позируют на фермах. В этой коллекции - её снимки с разных ферм по всей Канаде и Северной Америке за два года. Окунёмся в фермерскую атмосферу!

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Метки: Фотографии   домашние животные   животные   звери   красиво   природа   ферма   фото   фотограф   фотографы   
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