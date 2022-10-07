20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

Некоторые фотографии рассказывают о чём-то глобальном и масштабном. Например, снимки, которые принимают участие в конкурсе организации по охране природы The Nature Conservancy. Каждый год компания собирает лучшие фото, показывающие природу нашей планеты во всей красе - и доказывающие, как важно её беречь. В этом году конкурс получил более 100 тысяч заявок со всего мира. Взглянем на лучшие кадры, отобранные жюри конкурса.

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Склон горы Ади в Наварре. Фотограф Francisco Javier Munuera 0 Источник:

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Российский шахтёрский посёлок Пирамида. Белая медведица кормит детенышей. Фотограф Florian Ledoux 0 Источник:

Овраги, образованные дождевой эрозией, в виде дерева. Тибет. Фотограф Li Ping 0 Источник:

Львы-компаньоны в заповеднике Масаи Мара, Кения. Фотограф Anup Shah 0 Источник:

Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру, Индонезия. Фотограф Hendy Wicaksono 0 Источник:

Слон в Намибии. Фотограф Panos Laskarakis 0 Источник:

Гора Вестрахорн в Исландии. Фотограф Ivan Pedretti 0 Источник:

Жирафы "сражаются" сильными шеями. Фотограф Torie Hilley 0 Источник:

Мангровые заросли в провинции Восточная Ява, Индонезия. Фотограф Waluya Priya Atmaja 0 Источник:

Мать-морской слон защищает детеныша от надоедливой птицы. Фолклендские острова. Фотограф Fabio Saltarelli 0 Источник:

Пляж Варадеро, Куба. Фотограф Giovani Cordioli 0 Источник:

Заповедник Ол Педжета, Кения. Ветеринар спешит помочь слоненку, пока его мать под снотворным. Фотограф Marvin Mwarangu 0 Источник:

Очищение озера от растительности и отходов. Фотограф Amish Jain 0 Источник:

Капли росы на цветке. Фотограф Patrick Krohn 0 Источник:

Закат у берегов Орегона, США. Фотограф Tom Fenske 0 Источник:

Не поделили. Фотограф Baiju Patil, Индия 0 Источник:

Драконовые деревья - известный эндемик острова Сокотра на северо-западе Индийского океана. Фотограф Cristiano Xavier 0 Источник:

Жираф на водопое в южноафриканском заповеднике. Фотограф Jenny Zhao 0 Источник:

Олени перед наступлением ночи. Фотограф Tibor Litauszki 0 Источник:

Рыба гуаса у берегов Флориды. Их численность значительно возросла после того, как вылов этих рыб запретили законом. Фотограф Tom Shlesinger 0 Источник:

“Ящерица и ветряные мельницы”. Фотограф Sandesh Kadur, Индия 0 Источник: