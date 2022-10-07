20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

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Некоторые фотографии рассказывают о чём-то глобальном и масштабном. Например, снимки, которые принимают участие в конкурсе организации по охране природы The Nature Conservancy. Каждый год компания собирает лучшие фото, показывающие природу нашей планеты во всей красе - и доказывающие, как важно её беречь. В этом году конкурс получил более 100 тысяч заявок со всего мира. Взглянем на лучшие кадры, отобранные жюри конкурса.
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Российский шахтёрский посёлок Пирамида. Белая медведица кормит детенышей. Фотограф Florian Ledoux
Мать-морской слон защищает детеныша от надоедливой птицы. Фолклендские острова. Фотограф Fabio Saltarelli
Заповедник Ол Педжета, Кения. Ветеринар спешит помочь слоненку, пока его мать под снотворным. Фотограф Marvin Mwarangu
Драконовые деревья - известный эндемик острова Сокотра на северо-западе Индийского океана. Фотограф Cristiano Xavier
Рыба гуаса у берегов Флориды. Их численность значительно возросла после того, как вылов этих рыб запретили законом. Фотограф Tom Shlesinger
Источник:
АНТИФИШКИ
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