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20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

Автор:
07 октября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   красиво   красивые фото   мир   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Некоторые фотографии рассказывают о чём-то глобальном и масштабном. Например, снимки, которые принимают участие в конкурсе организации по охране природы The Nature Conservancy. Каждый год компания собирает лучшие фото, показывающие природу нашей планеты во всей красе - и доказывающие, как важно её беречь. В этом году конкурс получил более 100 тысяч заявок со всего мира. Взглянем на лучшие кадры, отобранные жюри конкурса.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   красиво   красивые фото   мир   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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