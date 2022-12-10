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Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей?

Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей?

Автор:
10 декабря 2022 16:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   дикая природа   красиво   красивые места   мир   природа   фото   фотографии   фотографы   
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Фотограф Ромен Вейон (Romain Veillon) делает снимки разных заброшенных мест по всему миру. Недавно он показал свои лучшие фото за 10 лет съёмок, и назвал эту серию "Пост-апокалиптичный мир, в котором нет людей". Если бы мы внезапно исчезли с этой планеты, мир бы сразу захватила природа. Взгляните на эти жутко красивые кадры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Земля   дикая природа   красиво   красивые места   мир   природа   фото   фотографии   фотографы   
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3  комментария
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4k
foggen2 41 минуту назад
Как там было у Спилберга в первом "Парк юрского периода".....****Жизнь найдёт выход****
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20k
Alf 10 минут назад
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505
Сергей (Sergey) ----- 12 минут назад
Человек на Земле - это временно. Кратковременно.
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