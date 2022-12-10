Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей?

"Хочу поделиться своими лучшими фотографиями, которые я сделал за последние десять лет в местах, захваченных природой. Меня всегда поражало, как матушка-природа появляется даже в самых неожиданных местах, несмотря на деятельность человека. А что бы произошло, если бы человечество внезапно исчезло с лица Земли?" - написал фотограф. Посмотрим на его выборку снимков с заброшенными местами: