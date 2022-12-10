Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей?

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Фотограф Ромен Вейон (Romain Veillon) делает снимки разных заброшенных мест по всему миру. Недавно он показал свои лучшие фото за 10 лет съёмок, и назвал эту серию "Пост-апокалиптичный мир, в котором нет людей". Если бы мы внезапно исчезли с этой планеты, мир бы сразу захватила природа. Взгляните на эти жутко красивые кадры!
"Хочу поделиться своими лучшими фотографиями, которые я сделал за последние десять лет в местах, захваченных природой. Меня всегда поражало, как матушка-природа появляется даже в самых неожиданных местах, несмотря на деятельность человека. А что бы произошло, если бы человечество внезапно исчезло с лица Земли?" - написал фотограф. Посмотрим на его выборку снимков с заброшенными местами:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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