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Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь

Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь

Автор:
15 сентября 2022 14:59
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Сочи   животные   интересное   приюты   собаки   спасение   фото   
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Жители Сочи заметили грузовик на улице, в котором были заперты собаки. Они пытались вытащить животных, но грузовик открыть не удалось. В этот момент приехали сотрудники патрульно-постовой службы и пытались растолкать народ, чтобы дать проехать автомобилю. Но не тут то было! Люди не собирались оставлять животных в беде.

Началось всё с того, что прохожие заметили автомобиль, в котором сидели собаки. Некоторые были уже в критическом состоянии. Люди решили, что их везут на усыпление и решили спасти животных. Сначала в этом участвовали всего человек десять, но спустя время людей стало в разы больше.

Спустя время приехали сотрудники патрульно-постовой службы, чтобы освободить проезд для грузовика, но не тут то было! Люди сплотились и занялись спасением собак. Они остановили грузовик и вытащили из него животных. Некоторые из них действительно не шевелились, но были живы.

В департаменте по охране окружающей среды администрации Сочи сообщили, что собак везли не на усыпление, а в приют.

“Данный грузовой автомобиль принадлежит подрядной организации ООО "Светоч". В рамках мунципального контракта они осуществляют мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Сочи.
Утверждение о том, что в машине находились мёртвые собаки, не подтвердилось. Животных отловили и везли в приют, где их должны простерилизовать, поставить бирки, вакцинировать и не менее чем через 23 дня возвратить на прежние места обитания. Неравнодушные жители заблокировали автомобиль, поэтому на место была вызвана полиция”, - сказали в департаменте.

Мертвых собак на месте действительно не было. Собак вызволили из грузовика, накормили и погладили. Некоторых собак срочно отвезли к ветеринару. Больше в департаменте ни о чём не сказали.

Однако очевидцы рассказали, что газели, забирающей собак (на вид спокойных, не агрессивных и ни на кого не кидающихся) не заключен договор ни с одним из приютов в Сочи. Машина без опознавательных знаков. Что эта машина хотела делать собаками, никому не известно. Очевидцы чётко уверены в том, что собак везли на смерть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы   Сочи   животные   интересное   приюты   собаки   спасение   фото   
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5  комментариев
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8k
Б.Касторский 6 часов назад
Некоторые люди крайне удивительные существа! Вот мы!!! Смотрите, мы молодцы! Спасли собачек от душегубов!
А дальше что? Опять на улицу? Опять голодная жизнь для них и опасность для детей? А если стая, то и взрослым не поздоровится?
Но нет. Надо спасать и не думать ни о чем! А если опасность? Ха! Тогда обвиним власть в бездействии! Но чур спасать человеков гуманным для собачек способом!
А так, конечно же молодцы! Защитники. Слов нет.
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39k
Мойша 4 часа назад
Спасли!!! Ура!!! Ура!!!
А что дальше? Кто позаботится о больных и ослабевших? Власти? Кто заплатит за ветеринарку? Сердобольные защитники? Так они рубля на прокорм не дадут - все на властей кивают. Но требуют и требуют удовлетворения своих амбиций за свет властей.
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446
Максим Макашев 5 часов назад
Зрите в корень, как говаривал Козьма Прутков. Ищите по окрестностям рестораны КОРЕЙСКОЙ КУХНИ. Уж очень корейцы с китайцами собачатину уважают
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800
Arti 6 часов назад
Ну вот, гдето не будет шашермы, нарушили цепочку поставок
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6k
Core 6 часов назад
где-то в шаурменной будут перебои с поставками
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