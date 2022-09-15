Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь

Жители Сочи заметили грузовик на улице, в котором были заперты собаки. Они пытались вытащить животных, но грузовик открыть не удалось. В этот момент приехали сотрудники патрульно-постовой службы и пытались растолкать народ, чтобы дать проехать автомобилю. Но не тут то было! Люди не собирались оставлять животных в беде.
Началось всё с того, что прохожие заметили автомобиль, в котором сидели собаки. Некоторые были уже в критическом состоянии. Люди решили, что их везут на усыпление и решили спасти животных. Сначала в этом участвовали всего человек десять, но спустя время людей стало в разы больше.
Спустя время приехали сотрудники патрульно-постовой службы, чтобы освободить проезд для грузовика, но не тут то было! Люди сплотились и занялись спасением собак. Они остановили грузовик и вытащили из него животных. Некоторые из них действительно не шевелились, но были живы.
В департаменте по охране окружающей среды администрации Сочи сообщили, что собак везли не на усыпление, а в приют.
“Данный грузовой автомобиль принадлежит подрядной организации ООО "Светоч". В рамках мунципального контракта они осуществляют мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Сочи.
Утверждение о том, что в машине находились мёртвые собаки, не подтвердилось. Животных отловили и везли в приют, где их должны простерилизовать, поставить бирки, вакцинировать и не менее чем через 23 дня возвратить на прежние места обитания. Неравнодушные жители заблокировали автомобиль, поэтому на место была вызвана полиция”, - сказали в департаменте.
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Мертвых собак на месте действительно не было. Собак вызволили из грузовика, накормили и погладили. Некоторых собак срочно отвезли к ветеринару. Больше в департаменте ни о чём не сказали.
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Однако очевидцы рассказали, что газели, забирающей собак (на вид спокойных, не агрессивных и ни на кого не кидающихся) не заключен договор ни с одним из приютов в Сочи. Машина без опознавательных знаков. Что эта машина хотела делать собаками, никому не известно. Очевидцы чётко уверены в том, что собак везли на смерть.
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АНТИФИШКИ
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А дальше что? Опять на улицу? Опять голодная жизнь для них и опасность для детей? А если стая, то и взрослым не поздоровится?
Но нет. Надо спасать и не думать ни о чем! А если опасность? Ха! Тогда обвиним власть в бездействии! Но чур спасать человеков гуманным для собачек способом!
А так, конечно же молодцы! Защитники. Слов нет.
А что дальше? Кто позаботится о больных и ослабевших? Власти? Кто заплатит за ветеринарку? Сердобольные защитники? Так они рубля на прокорм не дадут - все на властей кивают. Но требуют и требуют удовлетворения своих амбиций за свет властей.