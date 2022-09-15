Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь

В департаменте по охране окружающей среды администрации Сочи сообщили, что собак везли не на усыпление, а в приют.

“Данный грузовой автомобиль принадлежит подрядной организации ООО "Светоч". В рамках мунципального контракта они осуществляют мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Сочи.

Утверждение о том, что в машине находились мёртвые собаки, не подтвердилось. Животных отловили и везли в приют, где их должны простерилизовать, поставить бирки, вакцинировать и не менее чем через 23 дня возвратить на прежние места обитания. Неравнодушные жители заблокировали автомобиль, поэтому на место была вызвана полиция”, - сказали в департаменте.