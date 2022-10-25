FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2648 постов • 466 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Художница рисует картины в стиле гиперреализма, заставляя усомниться в том, не реальные ли предметы перед нами

Художница рисует картины в стиле гиперреализма, заставляя усомниться в том, не реальные ли предметы перед нами

Автор:
25 октября 2022 11:36
Сообщество : Искусство
Метки: Nourine Hammad   Нурин Хаммад   гиперреализм   иллюстратор   искусство   красиво   фото   художница   
1257
12

Нурин Хаммад (Nourine Hammad) - художница из Лондона. Она рисует картины в стиле гиперреализм, что позволяет думать, что ее работы - не рисунки, а реальные предметы, которые можно потрогать.

×
×

С каждым годом она совершенствует свое творчество, картины становятся все реальнее.


Причем художница в работе использует только пастель, ручки, маркеры и акварель.


В Лондоне и других городах уже прошли различные выставки, посвященные ее 3D картинам.

Ее произведения сложно отличить от реальных вещей: карт, фресок в стенах или журналов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Nourine Hammad   Нурин Хаммад   гиперреализм   иллюстратор   искусство   красиво   фото   художница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
Татьяна Юсова 58 минут назад
Талант!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 2 минуты назад
Потрясающе!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
старый абрикос 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Catherine 22 минуты назад
Очень круто. Как нарисовать фото, чтобы выглядело как фото?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37117



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Набирающие популярность в сообществах
Интересную картину наблюдали полицейские ночью в Подмосковье
Интересную картину наблюдали полицейские ночью в Подмосковье
Загадки планеты Земля - В Индии были рыбные дожди
Загадки планеты Земля - В Индии были рыбные дожди
Apple выпустит титановый iPhone
Apple выпустит титановый iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Везде обман

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#факты#Еда#кино#природа#забавно#дети#США
#интересно#животные#СССР#фотографии#автомобили#автомир#актеры#космос#истории#Россия
#история#люди#интересное#подборка#картинки#Приколы#страна#роль#комментарии#в мире
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти Художница просит исчезающих животных "вернуться домой" Художница просит исчезающих животных "вернуться домой" Художник собирает из растений портреты динозавров Художник собирает из растений портреты динозавров

На что жалуетесь?

Вернуться