Художница рисует картины в стиле гиперреализма, заставляя усомниться в том, не реальные ли предметы перед нами

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Нурин Хаммад (Nourine Hammad) - художница из Лондона. Она рисует картины в стиле гиперреализм, что позволяет думать, что ее работы - не рисунки, а реальные предметы, которые можно потрогать.
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С каждым годом она совершенствует свое творчество, картины становятся все реальнее.
Причем художница в работе использует только пастель, ручки, маркеры и акварель.
В Лондоне и других городах уже прошли различные выставки, посвященные ее 3D картинам.
Ее произведения сложно отличить от реальных вещей: карт, фресок в стенах или журналов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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