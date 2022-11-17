Жизнь известных героев под оригинальным углом

Все эти арты были созданы художницей в 2020, 2021 и 2022 годах в рамках Inktober (от англ. ink — тушь и october — октябрь). Это челлендж для художников, в русском языке его ещё иногда называют «инктябрь». Суть его заключается в том, что весь октябрь художники каждый день создают по одной работе, сверяясь с заданным списком тем. Работы чаще всего выполняются тушью или чернилами. Некоторые понимают смысл челленджа как возврат к традиционным материалам и отдых от экранов.

Кто на свете всех милее?