Жизнь известных героев под оригинальным углом

Прелесть знаменитых персонажей в том, что мы знаем о них много, но не всё. И это открывает большое пространство для фантазии и создания различных фан-артов и кроссоверов.
Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций французской художницы Линды Боудербала, которая смотрит на жизнь известных героев под необычным углом.
Записываемся на ноготочки!
Все эти арты были созданы художницей в 2020, 2021 и 2022 годах в рамках Inktober (от англ. ink — тушь и october — октябрь). Это челлендж для художников, в русском языке его ещё иногда называют «инктябрь». Суть его заключается в том, что весь октябрь художники каждый день создают по одной работе, сверяясь с заданным списком тем. Работы чаще всего выполняются тушью или чернилами. Некоторые понимают смысл челленджа как возврат к традиционным материалам и отдых от экранов.
Кто на свете всех милее?
Кажется, Существо из «Фантастической четвёрки» действительно идеально подходит Медузе Горгоне, ведь он уже каменный, а значит, устоит под её пронзительным взглядом.
Зависимость Золушки
Вот почему у рыбок такая короткая память
На дне морском
Шалости гаргулий
Как думаете, что увидела Сивилла Трелони?
Не все герои носят плащи
Надпись на плакате: «Правило №1. Никаких плащей».
Легендарная четвёрка
Бэтвумен и её поклонники
Огонёк
Любимый персонаж
Три добрых и сильных героя, объединённые хорошей едой
Фредди и его новый питомец
Отметим, что это кролик из мультсериала «Счастливые лесные друзья», который отличается весьма чёрным юмором и тем, что беззаботные развлечения зверят обычно заканчиваются летальным исходом. Что же, герои арта определённо нашли друг друга.
Блеф
Счастье ВАЛЛ·И
Источник:
АНТИФИШКИ
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