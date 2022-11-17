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Жизнь известных героев под оригинальным углом

Жизнь известных героев под оригинальным углом

Автор:
17 ноября 2022 09:58
Сообщество : Искусство
Метки: Герой   забавно   искусство   персонаж   фото   художница   
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Прелесть знаменитых персонажей в том, что мы знаем о них много, но не всё. И это открывает большое пространство для фантазии и создания различных фан-артов и кроссоверов.

Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций французской художницы Линды Боудербала, которая смотрит на жизнь известных героев под необычным углом.


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Все эти арты были созданы художницей в 2020, 2021 и 2022 годах в рамках Inktober (от англ. ink — тушь и october — октябрь). Это челлендж для художников, в русском языке его ещё иногда называют «инктябрь». Суть его заключается в том, что весь октябрь художники каждый день создают по одной работе, сверяясь с заданным списком тем. Работы чаще всего выполняются тушью или чернилами. Некоторые понимают смысл челленджа как возврат к традиционным материалам и отдых от экранов.


Кто на свете всех милее?

linda_bouderbala

Идеальная пара

Кажется, Существо из «Фантастической четвёрки» действительно идеально подходит Медузе Горгоне, ведь он уже каменный, а значит, устоит под её пронзительным взглядом.


Зависимость Золушки

Вот почему у рыбок такая короткая память

На дне морском

Шалости гаргулий

Как думаете, что увидела Сивилла Трелони?

Не все герои носят плащи

Надпись на плакате: «Правило №1. Никаких плащей».


Легендарная четвёрка

Бэтвумен и её поклонники

Огонёк

Любимый персонаж

Три добрых и сильных героя, объединённые хорошей едой

Фредди и его новый питомец

Отметим, что это кролик из мультсериала «Счастливые лесные друзья», который отличается весьма чёрным юмором и тем, что беззаботные развлечения зверят обычно заканчиваются летальным исходом. Что же, герои арта определённо нашли друг друга.


Блеф

Счастье ВАЛЛ·И

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   забавно   искусство   персонаж   фото   художница   
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Sata33 7 минут назад
Занятно )
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24k
Михаил Сметанкин 6 минут назад
Жизнь известных героев под оригинальным угломПосмотреть
Жизнь известных героев под оригинальным углом
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