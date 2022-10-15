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Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв

Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв

Автор:
15 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красиво   креатив   резьба   резьба по еде   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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Болгарин по имени Ангел Боралиев - художник по карвингу. Он создаёт из овощей и фруктов удивительные резные скульптуры, изображая животных, цветы, предметы интерьера и другое. Мастер занимается резьбой уже больше девяти лет, и у него есть свой бренд Atelier A.B.Carving. В этой серии - его резные скульптуры из тыкв. Оцените работы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   красиво   креатив   резьба   резьба по еде   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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1  комментарий
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Alex75r 55 минут назад
Отлично вырезает. Ему вполне можно переходить к более дорогим материалам типа дерева или камня.
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