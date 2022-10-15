Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв

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Болгарин по имени Ангел Боралиев - художник по карвингу. Он создаёт из овощей и фруктов удивительные резные скульптуры, изображая животных, цветы, предметы интерьера и другое. Мастер занимается резьбой уже больше девяти лет, и у него есть свой бренд Atelier A.B.Carving. В этой серии - его резные скульптуры из тыкв. Оцените работы!
Ангел уже много лет занимается карвингом по овощам и фруктам: "Я начал заниматься этим разноплановым искусством девять лет назад. За это время принял участие во многих проектах, и всегда открыт новым идеям и предложениям. В этой серии работ из тыквы хочу показать всем альтернативы тыкв на Хэллоуин," - рассказал художник.
Вот простой пример резьбы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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