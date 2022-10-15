Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв

Ангел уже много лет занимается карвингом по овощам и фруктам: "Я начал заниматься этим разноплановым искусством девять лет назад. За это время принял участие во многих проектах, и всегда открыт новым идеям и предложениям. В этой серии работ из тыквы хочу показать всем альтернативы тыкв на Хэллоуин," - рассказал художник.