Художница превращает людей в необычную картину

Девушку Алексу Мид кто-то сверхъестественный явно поцеловал в темечко при рождении. Ну а как ещё объяснить её художественный талант и креативность?
Девушка не просто красиво рисует, она в прямом смысле пишет картины на людях, врисовывая одних в окружающую реальность, а других в специально созданные ею фоны. И в том, и в другом случае очень сложно отличить живого человека от изображения. Разве что волосы, глаза и обувь могут выдать этих «хамелеонов».
Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей
И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок
Хотя эта милая малышка так хорошо спряталась, что даже волосы выглядят нарисованными. Настоящая Алиса из Зазеркалья!
С монохромными работами ещё сложнее!
Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом
Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными.
Граффити или красотка?
Сложно такую работу назвать боди-артом
Когда смешались две реальности
В мире искусства Алексу Мид считают бунтаркой. Один тот факт, что ради творчества она оставила карьеру в Администрации Президента США чего стоит. Поразительная, талантливая девушка!
Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт
А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей
То ли девушка, а то ли виденье
Интересно, но на создание своих работ художница не тратит слишком уж много времени, как это может показаться. И в этом заключается ещё одна изюминка мастерицы.
Ярко, красочно и очень необычно
Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции
Какая-то неоновая магия!
Ну согласитесь, сложно ведь определить, что это живой человек!
Однако, вот процесс создания этой «картины»
Источник:
АНТИФИШКИ
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