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Художница превращает людей в необычную картину

Художница превращает людей в необычную картину

Автор:
28 октября 2022 09:39
Сообщество : Искусство
Метки: art   Алекса Мид   граффити   искусство   люди   талант   фото   художница   
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Девушку Алексу Мид кто-то сверхъестественный явно поцеловал в темечко при рождении. Ну а как ещё объяснить её художественный талант и креативность?

Девушка не просто красиво рисует, она в прямом смысле пишет картины на людях, врисовывая одних в окружающую реальность, а других в специально созданные ею фоны. И в том, и в другом случае очень сложно отличить живого человека от изображения. Разве что волосы, глаза и обувь могут выдать этих «хамелеонов».


Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей

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И только по глазам и волосам можно понять, что это не совсем рисунок

Хотя эта милая малышка так хорошо спряталась, что даже волосы выглядят нарисованными. Настоящая Алиса из Зазеркалья!


С монохромными работами ещё сложнее!


Алексу смело можно назвать художником-иллюзионистом

Благодаря особой технике рисования, она убирает глубину объектов, делая их двумерными.


Граффити или красотка?


Сложно такую работу назвать боди-артом


Когда смешались две реальности

В мире искусства Алексу Мид считают бунтаркой. Один тот факт, что ради творчества она оставила карьеру в Администрации Президента США чего стоит. Поразительная, талантливая девушка!


Каждая модель Алексы без сомнения получает абсолютно уникальный опыт


А вместе с опытом и фотографии, которые вряд ли повторит простой обыватель, не знакомый с художницей


То ли девушка, а то ли виденье

Интересно, но на создание своих работ художница не тратит слишком уж много времени, как это может показаться. И в этом заключается ещё одна изюминка мастерицы.


Ярко, красочно и очень необычно

Кажется, главный персонаж очень озадачил случайного участника инсталляции

Какая-то неоновая магия!

Ну согласитесь, сложно ведь определить, что это живой человек!

Однако, вот процесс создания этой «картины»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: art   Алекса Мид   граффити   искусство   люди   талант   фото   художница   
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1  комментарий
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эмосурикат прямоползающий 24 минуты назад
прикольная идея
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