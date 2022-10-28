Художница превращает людей в необычную картину

Девушка не просто красиво рисует, она в прямом смысле пишет картины на людях, врисовывая одних в окружающую реальность, а других в специально созданные ею фоны. И в том, и в другом случае очень сложно отличить живого человека от изображения. Разве что волосы, глаза и обувь могут выдать этих «хамелеонов».

Яркими штрихами и мазками Алекса скрывает в своих картинах реальных, живых людей