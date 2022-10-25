До и после: 12 забавных фото, как меняются медведи, набирая вес перед спячкой

Сейчас мы основательно готовимся к осенне-зимнему сезону, и делаем это далеко не мы одни. Медведи тоже активно делают припасы в виде жирка на зиму, ведь им предстоит долгий многомесячный сон. Каждая осень в заповеднике Катмай на Аляске особо интересна: тут выбирают самого толстого медведя, который лучше всех набрал вес перед спячкой.

Так что же нужно сделать мишкам, чтобы принять участие в конкурсе? Они все должны побывать на реке Брукс, где установлены веб-камеры. За медвежьей рыбалкой тут наблюдают онлайн. Если исхудавший после спячки мишка приходит на берег весной и осенью, когда он активно готовится к зиме, у него есть все шансы стать победителем. Предлагаем вам посмотреть на участников сезона 2022 и подивиться тому, как меняются медвежье «до» и «после» спячки. Ну и, конечно же, узнать, кто стал победителем.

Мишка по кличке Чанк в июле и в начале сентября