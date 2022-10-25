До и после: 12 забавных фото, как меняются медведи, набирая вес перед спячкой

К осени им надо потолстеть: как медведи готовятся к зиме и запасаются жирком.
Сейчас мы основательно готовимся к осенне-зимнему сезону, и делаем это далеко не мы одни. Медведи тоже активно делают припасы в виде жирка на зиму, ведь им предстоит долгий многомесячный сон. Каждая осень в заповеднике Катмай на Аляске особо интересна: тут выбирают самого толстого медведя, который лучше всех набрал вес перед спячкой.
Так что же нужно сделать мишкам, чтобы принять участие в конкурсе? Они все должны побывать на реке Брукс, где установлены веб-камеры. За медвежьей рыбалкой тут наблюдают онлайн. Если исхудавший после спячки мишка приходит на берег весной и осенью, когда он активно готовится к зиме, у него есть все шансы стать победителем. Предлагаем вам посмотреть на участников сезона 2022 и подивиться тому, как меняются медвежье «до» и «после» спячки. Ну и, конечно же, узнать, кто стал победителем.
Мишка по кличке Чанк в июле и в начале сентября
Эту красотку зовут Грейзер, ей около 19 лет
Так подготовился на зиму Уокер, у него даже потемнела шерсть
Познакомьтесь с юным медведем по имени 164: впервые попал на камеры в 2019 году
Эта блондинка 335, ей всего два с половиной года
Холли, победительница 2019 года: весной у нее ожидается пополнение, поэтому она так старалась набрать вес
А вот и Отис, чемпион прошлогоднего сезона
Дивот, еще одна медведица, которая любит рыбачить на реке Брукс
Медведь 856 1 июля и 11 сентября: он самый сильный самец на реке
Мишка-подросток, которому два с половиной года, его зовут 901
А такими к осени становятся годовалые малыши: этот красавец впервые увидел мир весной
А это победитель 2022 года: медведь 747
Источник:
АНТИФИШКИ
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