FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12953 поста • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
До и после: 12 забавных фото, как меняются медведи, набирая вес перед спячкой

До и после: 12 забавных фото, как меняются медведи, набирая вес перед спячкой

Автор:
25 октября 2022 08:37
Сообщество : Животные
Метки: было стало   вес   живоные   медведь   природа   спячка   фото   
1009
13

К осени им надо потолстеть: как медведи готовятся к зиме и запасаются жирком.

Сейчас мы основательно готовимся к осенне-зимнему сезону, и делаем это далеко не мы одни. Медведи тоже активно делают припасы в виде жирка на зиму, ведь им предстоит долгий многомесячный сон. Каждая осень в заповеднике Катмай на Аляске особо интересна: тут выбирают самого толстого медведя, который лучше всех набрал вес перед спячкой.

Так что же нужно сделать мишкам, чтобы принять участие в конкурсе? Они все должны побывать на реке Брукс, где установлены веб-камеры. За медвежьей рыбалкой тут наблюдают онлайн. Если исхудавший после спячки мишка приходит на берег весной и осенью, когда он активно готовится к зиме, у него есть все шансы стать победителем. Предлагаем вам посмотреть на участников сезона 2022 и подивиться тому, как меняются медвежье «до» и «после» спячки. Ну и, конечно же, узнать, кто стал победителем.

Мишка по кличке Чанк в июле и в начале сентября

×
×

Эту красотку зовут Грейзер, ей около 19 лет

Так подготовился на зиму Уокер, у него даже потемнела шерсть

Познакомьтесь с юным медведем по имени 164: впервые попал на камеры в 2019 году

Эта блондинка 335, ей всего два с половиной года

Холли, победительница 2019 года: весной у нее ожидается пополнение, поэтому она так старалась набрать вес

А вот и Отис, чемпион прошлогоднего сезона

Дивот, еще одна медведица, которая любит рыбачить на реке Брукс

Медведь 856 1 июля и 11 сентября: он самый сильный самец на реке

Мишка-подросток, которому два с половиной года, его зовут 901

А такими к осени становятся годовалые малыши: этот красавец впервые увидел мир весной

А это победитель 2022 года: медведь 747

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: было стало   вес   живоные   медведь   природа   спячка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Оксид Бетона 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 55 минут назад
Мне вот не надо потолстеть, я уже готовый в берлогу. Очень надо к весне похудеть. Подскажите. Лапу сосать будет достаточно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
131
Obrval Оксид Бетона Полчаса назад
А как он этим в спячке то пользовался? Или он не спал? Уточните пожалуйста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Obrval Оксид Бетона Полчаса назад
Вот так, опорочили честь медведя. И к нему же отправили за разъяснениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Obrval Мистер Фикс 4 минуты назад
Какой глиной? Смолу они хавают перед спячкой. Жопа сама заклеивается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1309260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Интересную картину наблюдали полицейские ночью в Подмосковье
Интересную картину наблюдали полицейские ночью в Подмосковье
Тест популярных магазинов на 60 патронов
Тест популярных магазинов на 60 патронов
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Везде обман

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#фотографии#картинки#Приколы#страна#истории#наука#смех
#интересно#животные#факты#подборка#автомобили#автомир#забавно#комментарии#удивительно#Украина
#Юмор#люди#Прикол#интересное#Еда#природа#кино#космос#Россия
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого» Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого» Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления Как фотограф снял уникальные фото белых медведей Как фотограф снял уникальные фото белых медведей Медведи, которые подсаживаются на запах бензина Медведи, которые подсаживаются на запах бензина

На что жалуетесь?

Вернуться