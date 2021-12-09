Медведи, которые подсаживаются на запах бензина

Это может стать одной из причин, по которой медведи выходят на дороги. Они идут на запах бензина.

В местах повышенной концентрации всякой гадости — у брошенных топливных цистерн или незаконных свалок — ситуация обстоит ещё хуже. Местные медведи постепенно перестают заниматься медвежьими делами и просто тусуются неподалёку от источников наслаждения. Со временем, такие мишки превращаются в инвалидов. Токсичные вещества вызывают проблемы с лёгкими, почками и сердцем.