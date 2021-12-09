Медведи, которые подсаживаются на запах бензина

«Идет медведь по лесу, видит, машина горит. Сел в нее и сгорел». Этот анекдот знают все. Но реальность ещё более безумна, чем шутки из категории Б. По лесу ходят медведи-токсикоманы. Они врываются в дома, ломают машины и всё ради того, чтобы как следует нанюхаться бензина!
Так, горючее я нашёл. Осталось только найти машину и поджечь её.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Мишки реально становятся зависимыми от запаха топлива. В отличие от людей, у косолапых нет норм морали, психологических барьеров и центров реабилитации. Привлечённые острым, непривычным запахом, животные старательно обнюхивают его источник. Мишки сами не замечают, как ловят приход.
Завтра брошу.
С этой секунды и до конца жизни медведь попадает в команду токсикоманов. Он будет вести себя как обычно, но стоит услышать хоть намёк на желанный запах, и мишутка двинется к его эпицентру, чтобы словить глюки и получить вредоносное удовольствие.
Это может стать одной из причин, по которой медведи выходят на дороги. Они идут на запах бензина.
В местах повышенной концентрации всякой гадости — у брошенных топливных цистерн или незаконных свалок — ситуация обстоит ещё хуже. Местные медведи постепенно перестают заниматься медвежьими делами и просто тусуются неподалёку от источников наслаждения. Со временем, такие мишки превращаются в инвалидов. Токсичные вещества вызывают проблемы с лёгкими, почками и сердцем.
Мишка, прекрати, тебе оно не надо :(
Людям от этого тоже не сладко. В поисках очередной дозы животные теряют осторожность. Они вламываются в избушки охотников, разгрызают аварийные запасы топлива, трутся у машин и даже выламывают моторы лодок. Они не задумываются о том, что такое поведение опасно для них самих — разозлённые люди церемониться с медведем не будут.
Бурый медведь ожидает отлёта вертолёта, чтобы нанюхаться остатков топлива на месте его посадки.
А знаете, что самое грустное? Мы сами виноваты в сложившейся ситуации. Это мы приносим осколки цивилизации туда, где их быть не должно. От этого страдают медведи, а вслед за ними достаётся и нам. И это лишь частный случай такого экологического бумеранга.
Источник:
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