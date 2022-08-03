FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7234 поста • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Удивительные бабочки могут быть прелестны и в образе гусеницы

Удивительные бабочки могут быть прелестны и в образе гусеницы

Автор:
03 августа 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабочка   было стало   гусеницв   красота   природа   фото   
512
13

Бабочки — красивые создания, которыми только самый ленивый не будет любоваться в летний солнечный день. Но они не всегда были такими. История о том, как из гадкого утёнка можно превратиться в прекрасного лебедя относится и к этим удивительным насекомым.

Ни для кого не секрет, как сложен и тернист жизненный цикл этих крылатых. Но стоит сказать, что их стадия гусенички не всегда такая уж пугающая, а иногда даже наоборот — очень милая и яркая. В этот раз мы сделали для вас подборку, в которой из не особо страшненьких гусениц выросли очень даже привлекательные бабочки.


Бабочка из семейства павлиноглазок

×
×

Павлиноглазка атлас — очень крупная бабочка, которая может достигать размера больше человеческой ладони. А ещё у неё нет рта, и она ничего не ест за всю свою жизнь. Впечатляющая диета!


Парусник гектор или малиновая роза


Данаида монарх


Брамея дальневосточная

Это ночные бабочки, которые ведут активный образ жизни в сумрачное время, а днём сладко спят, расправив свои крылья. И гусеница, и бабочка считаются ядовитыми.


Махаон-парусник

Гусеница этой бабочки напоминает кого угодно кроме самой гусеницы из-за своих огромных ярких ложных глаз. Они то и помогают ей отпугивать хищников до момента, пока из этой личинки не появится красивая бабочка-парусник. Интересный факт: личинка меняет свой цвет несколько раз до момента финального преображения.


Павлиний глаз


Хвостатая Императорская бабочка


Сатурния ио

Гусеница Сатурнии ио многих привлекает своими ярко-зелёными помпончиками, расположенных по всему её телу, которые так и хочется пощупать. Но вид этой гусеницы обманчив. Её яд очень опасен для любого живого организма. Так что, одно прикосновение — и вы обречены.


Гарпия большая или Вилохвост пятнистый


Голубой Морфо


Павлиноглазка цекропия

Всем своим цветом гусеничка павлиноглазки цекропии говорит о том, чтобы её не трогали, несмотря на то, что псевдо божьи коровки, которые упали ей на спинку, уж очень милые. Но трогать её всё-таки не стоит, как и самого мотылька — ядовиты.


Радужная голубая бабочка Махаон

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: бабочка   было стало   гусеницв   красота   природа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Izrin Maria Час назад
Сиреневый бражник гусеница и бабочка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1133550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Набирающие популярность в сообществах
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
Северное и Южное Бутово. Как изменились районы за последние годы
Северное и Южное Бутово. Как изменились районы за последние годы
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#факты#Приколы#кино#забавно#маразм#наука#автомир
#Юмор#прикол#позитив#улыбнуло#аварии#авто аварии#сарказм#автомобили#сатира#природа
#интересно#в мире#люди#подборка#дтп#история#фотографии#комментарии#смешно#смех
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) 11 мест в России, где можно увидеть лотосы 11 мест в России, где можно увидеть лотосы 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия 12 животных, у которых настолько большие глаза, что вы утонете в них с первого взгляда 12 животных, у которых настолько большие глаза, что вы утонете в них с первого взгляда 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса 19 фото с конкурса подводных снимков 19 фото с конкурса подводных снимков

На что жалуетесь?

Вернуться