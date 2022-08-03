Удивительные бабочки могут быть прелестны и в образе гусеницы

Ни для кого не секрет, как сложен и тернист жизненный цикл этих крылатых. Но стоит сказать, что их стадия гусенички не всегда такая уж пугающая, а иногда даже наоборот — очень милая и яркая. В этот раз мы сделали для вас подборку, в которой из не особо страшненьких гусениц выросли очень даже привлекательные бабочки.

Бабочка из семейства павлиноглазок