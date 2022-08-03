Удивительные бабочки могут быть прелестны и в образе гусеницы

Бабочки — красивые создания, которыми только самый ленивый не будет любоваться в летний солнечный день. Но они не всегда были такими. История о том, как из гадкого утёнка можно превратиться в прекрасного лебедя относится и к этим удивительным насекомым.
Ни для кого не секрет, как сложен и тернист жизненный цикл этих крылатых. Но стоит сказать, что их стадия гусенички не всегда такая уж пугающая, а иногда даже наоборот — очень милая и яркая. В этот раз мы сделали для вас подборку, в которой из не особо страшненьких гусениц выросли очень даже привлекательные бабочки.
Бабочка из семейства павлиноглазок
Павлиноглазка атлас — очень крупная бабочка, которая может достигать размера больше человеческой ладони. А ещё у неё нет рта, и она ничего не ест за всю свою жизнь. Впечатляющая диета!
Парусник гектор или малиновая роза
Данаида монарх
Брамея дальневосточная
Это ночные бабочки, которые ведут активный образ жизни в сумрачное время, а днём сладко спят, расправив свои крылья. И гусеница, и бабочка считаются ядовитыми.
Махаон-парусник
Гусеница этой бабочки напоминает кого угодно кроме самой гусеницы из-за своих огромных ярких ложных глаз. Они то и помогают ей отпугивать хищников до момента, пока из этой личинки не появится красивая бабочка-парусник. Интересный факт: личинка меняет свой цвет несколько раз до момента финального преображения.
Павлиний глаз
Хвостатая Императорская бабочка
Сатурния ио
Гусеница Сатурнии ио многих привлекает своими ярко-зелёными помпончиками, расположенных по всему её телу, которые так и хочется пощупать. Но вид этой гусеницы обманчив. Её яд очень опасен для любого живого организма. Так что, одно прикосновение — и вы обречены.
Гарпия большая или Вилохвост пятнистый
Голубой Морфо
Павлиноглазка цекропия
Всем своим цветом гусеничка павлиноглазки цекропии говорит о том, чтобы её не трогали, несмотря на то, что псевдо божьи коровки, которые упали ей на спинку, уж очень милые. Но трогать её всё-таки не стоит, как и самого мотылька — ядовиты.
Радужная голубая бабочка Махаон
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 10 самых разных видов облаков, каждое из которых прекрасно по-своему
- 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса
- 11 мест в России, где можно увидеть лотосы
- 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия
- 19 фото с конкурса подводных снимков